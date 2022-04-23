Такой большой малый бизнес. Наталья Лосева: как заново влюбиться в родной город

Наталья Лосева - сертифицированный гид, руководитель культурного проекта "Другой Ракурс", который направлен на популяризацию Риги среди жителей и гостей столицы. Мы продолжаем цикл встреч в рамках проекта "Такой большой малый бизнес".

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Жители разных городов не всегда знают много интересных фактов о своем месте проживания. При этом, оказавшись заграницей, мы с искренним удовольствием, любопытством и восхищением ходим на экскурсии, пешие прогулки и в музеи. Почему так? На это есть множество причин, начиная с той, что умещается в поговорку "что имеем — не храним, потерявши — плачем", заканчивая синдромом отложенной жизни, когда мы каждый раз планируем это сделать "в понедельник / как только будет отпуск /в новом году".

Наталья Лосева умеет влюбить рижан в город. Умеет это делать искренне и небанально, открывая те места, которые не являются популярными или модными.

"Когда я первый раз приехала в Ригу, влюбилась в нее с первого взгляда. Почему-то была уверена, что буду жить в этом городе - так и случилось. Моя любовь к архитектуре, улочкам Старого города, к истории в целом, заставили меня взяться за изучение этого удивительного места. Погружаясь в историю города, я влюблялась в него все больше и безумно захотелось рассказывать о невероятных местах, которые местные жители даже не замечали! Так я выучилась на гида и, находя что-то совершенно небанальное и увлекательное, стала делиться со своими друзьями. Сейчас уже никого уговаривать не надо, я имею ввиду из тех, кто был на моих экскурсиях, многие ждут новых маршрутов, хотя, углубляясь в уже знакомые истории, я каждый раз открываю удивительные тайны этого города.

Признаюсь, вначале было страшно. Казалось, что жители знают все про свою красавицу Ригу. Что они точно так же увлечены, как и я. Оказалось, что многие смогли прожить по сорок лет в маленьком городе и даже не побывать на противоположной стороне Даугавы. Конечно, я не говорю о простых маршрутах и главных улицах. Но шаг вправо или влево - и все, уже потерялись. Были сомнения насчет конкуренции. Не так мало людей предлагают свои услуги и маршруты. Но я точно знала, что не хочу делать как все. Так и родилась история с "Другим Ракурсом". Сейчас я более активно начала работать над своей страничкой в Facebook, чтобы делиться открытиями, касающимися Риги и ее истории.

Самый большой комплимент для меня — когда люди возвращаются и приходят на новые встречи. Или повторяют маршрут уже с другом или коллегой, наблюдая за положительными реакциями, которые сам не так давно испытал. Если любить всем сердцем, всегда будет чем делиться".

"Такой большой малый бизнес" — цикл передач, выпускаемых латвийским женским бизнес-клубом Ladies Deal Club для поддержки предпринимателей в малом и среднем бизнесе.