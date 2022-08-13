Такой большой малый бизнес. Нутрициолог Элена Приедеслайпа о секретах профессии и нашего организма

Элена Приедеслайпа — врач-нутрициолог, специалист превентивной медицины. В профессии Элена с 1993 года и постоянно проходит различные обучающие программы и повышает квалификацию. Она помогает людям найти путь к себе и своему здоровью благодаря тому, что однажды и сама изменила жизнь, которая могла привести ее к инвалидности.

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Мы живем в период различных эпидемий, а наш организм совершенно не успевает восстанавливаться. Но выход есть всегда и это полностью наша ответственность. Элена поделилась советами, как заботиться о своем здоровье и на что стоит обратить внимание.

"Начну с банального. Телу, разумеется, необходимы вода, питательные вещества и различные полезные элементы. Но речь не об этом. Организму нужен стройматериал, чтобы происходило восстановление и это, в первую очередь, наша пища. Витамины в аптеках появились сравнительно недавно. Первым, кто выделил витамины в кристаллическом виде, был польский ученый Казимир Функ в 1911 году. А в аптеках они появились еще позже. Но человек же где-то брал витамины и микроэлементы и до открытия Функа.

Продукты сейчас оставляют желать лучшего, это не новость. Но насколько нам недостает нужных элементов, настолько в изобилии вещества, которые в лучшем случае выводятся организмом, а в худшем накапливаются и разрушают его. Существует такое понятие, как восстановительное питание, которого необходимо придерживаться после тяжелых заболеваний.

"Попейте витамины" — опасная фраза, после которой многие идут в аптеку и действительно покупают себе "какие-то витамины", часть из которых может быть в достатке в организме и их дополнительный прием может вызвать совершенно противоположную реакцию.