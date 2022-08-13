Такой большой малый бизнес. Нутрициолог Элена Приедеслайпа о секретах профессии и нашего организма

Элена Приедеслайпа — врач-нутрициолог, специалист превентивной медицины. В профессии Элена с 1993 года и постоянно проходит различные обучающие программы и повышает квалификацию. Она помогает людям найти путь к себе и своему здоровью благодаря тому, что однажды и сама изменила жизнь, которая могла привести ее к инвалидности.
Мы живем в период различных эпидемий, а наш организм совершенно не успевает восстанавливаться. Но выход есть всегда и это полностью наша ответственность. Элена поделилась советами, как заботиться о своем здоровье и на что стоит обратить внимание.
"Начну с банального. Телу, разумеется, необходимы вода, питательные вещества и различные полезные элементы. Но речь не об этом. Организму нужен стройматериал, чтобы происходило восстановление и это, в первую очередь, наша пища. Витамины в аптеках появились сравнительно недавно. Первым, кто выделил витамины в кристаллическом виде, был польский ученый Казимир Функ в 1911 году. А в аптеках они появились еще позже. Но человек же где-то брал витамины и микроэлементы и до открытия Функа.
Продукты сейчас оставляют желать лучшего, это не новость. Но насколько нам недостает нужных элементов, настолько в изобилии вещества, которые в лучшем случае выводятся организмом, а в худшем накапливаются и разрушают его. Существует такое понятие, как восстановительное питание, которого необходимо придерживаться после тяжелых заболеваний.
"Попейте витамины" — опасная фраза, после которой многие идут в аптеку и действительно покупают себе "какие-то витамины", часть из которых может быть в достатке в организме и их дополнительный прием может вызвать совершенно противоположную реакцию.
Наверняка каждый испытывал недомогание, но при сдаче анализов сообщали, что он совершенно здоров. Как же тогда быть? Ответ очень прост. Организм не врет, и если бы мы его слушали чаще и реагировали вовремя, многих проблем могли бы избежать.
Расходы на свое здоровье — это не траты. Это инвестиции в себя, свое будущее и будущее близких в том числе. Если, не приведи судьба, сложится так, что кто-то будет недееспособен, бремя по уходу и расходам ляжет на близких. Считаю это веским аргументом, чтобы вовремя сдавать анализы и посещать различных специалистов.
Безусловно, правильно и качественно питаться — дорого. Но если посчитать, сколько денег человек потом тратит на врачей, сколько не работает и недорабатывает из-за недомоганий, сколько потеряно дней, а иногда и месяцев в бездействии (неполученная прибыль и доход мало кем подсчитывается), то хорошее питание все равно выходит дешевле. Не забывайте, что физическое состояние также влияет на эмоциональное. Опять-таки, правильно питаться — это не про деликатесы.
Если говорить о перегрузке и быстрой утомляемости, то здесь стоит обратить внимание на физическое состояние. Если у вас одышка и организм кричит о том, что ему плохо, не надо "слушать" мозг и, тем более, смотреть мотивационные ролики, где вам рекомендуют преодолевать себя. Разве что это преодоление не поход к врачу. У каждого тела и у каждого организма есть какой-то резерв, и "преодоления", как правило, заканчиваются все равно одним и тем же — больничной койкой. Некоторые люди только в больнице разрешают себе болеть без угрызений совести, но это уже другая тема и связана она с ментальным здоровьем.
Бытует мнение, что лучший отдых — это смена деятельности. Это не совсем так. Отдых — это про отдышаться, а не устать и загнать свой организм еще больше. Отдыху тоже надо учиться. Важно высыпаться, восстанавливаться и, наконец, определить, что именно подходит лично вам. Наше тело — не машина. Его нельзя сдать обратно и получить новое. Именно поэтому оно требует максимально бережного, трепетного и тщательного отношения и подхода".
"Такой большой малый бизнес" — цикл передач, выпускаемых латвийским женским бизнес-клубом Ladies Deal Club для поддержки предпринимателей в малом и среднем бизнесе.