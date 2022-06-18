Такой большой малый бизнес. Педагог Катерина Казановска о том, как без давления мотивировать детей к учебе

Проект "Такой большой малый бизнес" продолжает рассказывать про девушек и женщин, которые преуспели в своих направлениях и занимаются любимым делом, которое можно смело считать малым бизнесом. Сегодняшняя наша героиня — Катерина Казановска, преподаватель иностранных языков, методист, тренер учителей, основатель и руководитель центра экологичного развития Insait.

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"Мое призвание — образование без насилия и с пониманием индивидуальных — эмоциональных, интеллектуальных, нейробиологических особенностей ребенка, — рассказывает Катерина о своем деле жизни. — В данный момент все мои силы брошены на развитие моего образовательного центра – места, в котором педагоги хотят развиваться, родители готовы сотрудничать, а дети — имеют возможность развиваться из собственной "точки покоя" — без страхов, ярлыков и давления. Основа работы моего центра — взаимодействие целого ряда разнопрофильных профессионалов, а главная моя задача на этот год — создать такую команду, которая не только движется и развивается в едином направлении, но и может решать разнообразные задачи, выводя каждого из наших воспитанников на свою собственную траекторию развития, будь то "талантливый" ребенок, или ребенок "с диагнозом".

Центр, который я сейчас создаю — это не "вызов системе", наоборот, это попытка понять, как она устроена и создать решения, которые, надеюсь, смогли бы в дальнейшем стать примером хорошей практики для любого образовательного учреждения, будь то детский сад, школа, или центр неформального образования. Мне одинаково интересно работать и с детьми, и с их родителями, и с педагогами и, конечно, с профессионалами смежных областей — психологами, логопедами, физиотерапевтами и другими специалистами. Поэтому возможность в одном месте собрать их всех и работать вместе "в едином порыве" — это мечта, которую я счастлива воплощать в жизнь.

В работе с людьми самое сложное — это сохранить ресурс, ведь практически всегда ты отдаешь сразу и много, а получаешь обратно — не сразу. Основной принцип нашей работы — сотрудничество и диалог между всеми участниками образовательного процесса — педагогами, родителями, нашими учениками.

Это непростая задача, ведь в традиционной образовательной системе такой диалог зачастую односторонен, или вовсе отсутствует. В то же время невероятно радостно видеть результаты такого "слома сознания".

Я всегда говорю, что учитель рождается в тот момент, когда он впервые вошел в класс, и умирает в тот момент, когда решает для себя что "он уже все в этой профессии знает".