Такой большой малый бизнес. Певица Лиера Штейн о боли артиста и зрительской эмпатии

Лиера Штейн — музыкант, певица, педагог. В дополнении ко всему — студент докторантуры Латвийской спортивной академии. Многогранный и разносторонний человек, который мастерски сочетает в себе творчество и бизнес.

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С 2014 года Лиера руководит студией обучения вокалу и продюсерским центром Stein Studio, артисты которого регулярно занимают призовые места в международных конкурсах. Несколько лет назад Лиера выпустила свой альбом "Между нами лето" и продолжает работать над своей сольной карьерой. Гостья проекта "Такой большой малый бизнес" рассказала о сложностях и плюсах в своей профессии, с которыми она регулярно встречается.

"Для того, чтобы стать артистом, да и вообще, чтобы кем-то стать, нужны, в первую очередь, не талант и природные данные, а желание, выдержка, усидчивость и любовь к делу, которым ты занимаешься. Ко мне нередко приходят люди, которые за два-три урока хотят научиться петь. Конечно, за пару занятий можно прилично подготовить какую-то одну композицию, например для музыкального подарка на свадьбе или дне рождения, но никак не разобраться с таким сложным инструментами, как дыхание и речь. Простыми словами — вы не можете за одну тренировку сесть на шпагат но, при этом, конечно, есть исключения — те, кому пластика дана от природы. Но! Важно помнить, что умение сесть на шпагат еще не делает из человека спортсмена, как и навык спеть песню не превращает его в певца или артиста.

Я сама пою всю свою жизнь и убеждена, что мне еще многому надо научиться. Существует столько техник, нюансов, столько профессионалов своего дела, которые щедро делятся своим опытом на мастер-классах и творческих встречах. Я и сама не откажу от возможности поделиться своими наработками на семинарах и охотно соглашаюсь на участие в различных проектах.

Любому, кто собирается работать на сцене должен помнить о том, что это большой, постоянный, регулярный и очень часто неблагодарный труд.