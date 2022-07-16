Такой большой малый бизнес. Певица Лиера Штейн о боли артиста и зрительской эмпатии

Лиера Штейн — музыкант, певица, педагог. В дополнении ко всему — студент докторантуры Латвийской спортивной академии. Многогранный и разносторонний человек, который мастерски сочетает в себе творчество и бизнес.
С 2014 года Лиера руководит студией обучения вокалу и продюсерским центром Stein Studio, артисты которого регулярно занимают призовые места в международных конкурсах. Несколько лет назад Лиера выпустила свой альбом "Между нами лето" и продолжает работать над своей сольной карьерой. Гостья проекта "Такой большой малый бизнес" рассказала о сложностях и плюсах в своей профессии, с которыми она регулярно встречается.
"Для того, чтобы стать артистом, да и вообще, чтобы кем-то стать, нужны, в первую очередь, не талант и природные данные, а желание, выдержка, усидчивость и любовь к делу, которым ты занимаешься. Ко мне нередко приходят люди, которые за два-три урока хотят научиться петь. Конечно, за пару занятий можно прилично подготовить какую-то одну композицию, например для музыкального подарка на свадьбе или дне рождения, но никак не разобраться с таким сложным инструментами, как дыхание и речь. Простыми словами — вы не можете за одну тренировку сесть на шпагат но, при этом, конечно, есть исключения — те, кому пластика дана от природы. Но! Важно помнить, что умение сесть на шпагат еще не делает из человека спортсмена, как и навык спеть песню не превращает его в певца или артиста.
Я сама пою всю свою жизнь и убеждена, что мне еще многому надо научиться. Существует столько техник, нюансов, столько профессионалов своего дела, которые щедро делятся своим опытом на мастер-классах и творческих встречах. Я и сама не откажу от возможности поделиться своими наработками на семинарах и охотно соглашаюсь на участие в различных проектах.
Любому, кто собирается работать на сцене должен помнить о том, что это большой, постоянный, регулярный и очень часто неблагодарный труд.
Иногда даже очень талантливым людям нужно упорно продираться сквозь пространство, чтобы найти место в сердцах слушателей. Побеждает знаете кто? Кто не сдался в момент, когда все остальные отступили бы.
Но не стоит забывать о развитии и росте во многих направлениях. Я говорю не только о вокале, но и об актерских способностях, о ментальном развитии и наполнении, которое приходит только через чтение сложных книг и посещение качественных концертов и мероприятий.
Боль латвийского артиста, да и не только латвийского — это критика от тех, кто не разбирается в теме. Чаще всего судьями становятся близкие, которые своими комментариями отбивают желание выходить на сцену. Иногда на первых отчетных концертах родные или друзья судят так, будто это большая сцена оперы и они пришли на первый ряд в качестве музыкальных критиков. Артисты — очень ранимые и наивные люди, которым легко сделать больно и сломать и без того хрупкие крылья. Убеждена, что в обществе должны расти не только артисты, но и зритель должен развивать свою эмпатию".
"Такой большой малый бизнес" — цикл передач, выпускаемых латвийским женским бизнес-клубом Ladies Deal Club для поддержки предпринимателей в малом и среднем бизнесе.