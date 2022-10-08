Такой большой малый бизнес. Почему качественная сумка делает женщину счастливее

Наталия Кудряшова, дизайнер сумок, рюкзаков и аксессуаров из натуральной кожи. Более 10 лет она занимается любимым делом. Она поделилась своими лайфхаками по уходу за изделиями из натуральной кожи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Сумки из натуральной кожи пользуются популярностью из-за своей износостойкости, надежности, прочности, солидности и красоты. Чтобы продлить срок службы любимых изделий из кожи, нужно правильно за ними ухаживать.

Основные правила ухода просты: беречь поверхность от попадания грязи, влаги и соли; не перегружать сумку вещами и бережно хранить ее. А теперь — обо всем подробнее.

Очищаем от пыли

Кожаные сумки можно протирать от пыли и грязи сухой или влажной мягкой тканью. Избегайте длительного попадания воды на изделие, не мойте изделия из кожи под струей воды и не стирайте в стиральной машине.

Влажные салфетки

Не используйте влажные салфетки для чистки кожаных изделий, в их состав может входить спирт и другие активные вещества, которые могут повредить поверхность кожи. Исключением могут служить детские влажные салфетки без содержания спирта.

На случай дождя

Если изделие намокло под дождем или снегом — протрите поверхность сухой тканью и оставьте сохнуть при комнатной температуре. Чтобы сумка не деформировалась и сохранила свою форму, советую наполнить сумку чем-то объемным, например чистой бумагой. Не используйте для этих целей старые газеты, так как на сумке могут остаться следы от типографской краски. Ни в коем случае не используйте для сушки кожаных изделий фен или другие источники тепла, это может навредить внешнему виду и структуре кожи.

Замша — это тоже кожа

Изделия из замши, велюра и нубука следует чистить специальной щеткой для замши, без добавления воды. Для этих целей можно так же использовать зубную щетку. Старые пятна доверьте химчистке.

Всему свое применение

Не используйте средства для ухода за обувью для сумок. Если хотите использовать "химию для ухода", то отдавайте предпочтение качественным спецсредствам. Перед нанесением любого средства всегда тестируйте его на маленьком участке кожи (например, внутри сумки)

Правильное хранение

Правильное хранение — залог долгой службы сумки. Хранить сумки лучше всего в темном прохладном шкафу. Храните изделие в чистоте. Не используйте для хранения закрытые полиэтиленовые пакеты. Лучше всего подойдут тканевые "пыльники" (мешочки). Так же не следует хранить сумки в подвешенном состоянии, так как ремни и ручки под весом сумки могут вытянуться.

Сохраняем форму

Что бы сумка сохранила свою форму следует наполнить ее чем-то объемным (например, чистой бумагой), не складывать, не комкать и не скручивать.

Солнце вредит не только нашей коже

Не держите сумки на ярком солнце, это может привести к изменению цвета.

Добавим любви

И конечно же относитесь к своим сумкам бережно и с любовью и тогда они прослужат вам очень долго.

Расставаться нужно вовремя

Конечно, существуют классические фасоны сумок, которые не выходят из моды, лишь меняют цвет и объем фурнитуры. Но всему свой срок годности и свое время. Если ваша любимая сумка "отслужила свое" — потеряла вид, потрескалась, выцвела, протерлась — то пришло время ее поблагодарить за все время, проведенное вместе и "отпустить", освободив место для новой сумочки, которая будет бережно и надежно выполнять свои функции.