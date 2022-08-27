Такой большой малый бизнес. Почему стать инвестором может каждый и с чего начинать

В школе не учат даже базовому понимаю инвестиций. В университете это обсуждается поверхностно. Отдельные курсы в Латвии стоят от 500€, а если говорить о русскоязычных онлайн-курсах, чаще всего они подготовлены для других рынков. Между тем, считает предпринимательница Елена Милтузе, есть простой алгоритм, чтобы стать инвестором.
Елена Милтузе — мама четверых детей, жена и реализующая свои амбиции и желания предпринимательница, леди женского бизнес-клуба Ladies Deal Club. Долгое время Елена работала в IT сфере, после этого нашла вдохновение в дизайне интерьеров, получив необходимое образование и опыт. Спустя какое-то время увлеклась инвестициями на балтийском рынке и стала делиться своими знаниями с друзьями. Поток интересующихся не уменьшался и Елена стала проводить отдельные семинары, рассказывая о своем опыте, пробах и ошибках. На данный момент Елену переманила к себе IT компания, в которой она ранее работала — предложение было таким, что она не смогла отказаться. Теперь она успешно сочетает материнство, супружескую жизнь, IT сферу и продолжает углубляться в мир инвестиций. Может показаться, что соединить в себе все эти направления нереально, но при грамотном тайм-менеджменте можно многое.
"Когда я только начала изучать инвестиции, у меня было очень много страхов и сомнений. Сейчас, когда я работаю с людьми и обсуждаю данную тему, прекрасно понимаю, что их беспокоит и тревожит, поскольку сама испытывала подобные чувства и переживания.
В первую очередь, выделю страх потерь. Парализующий страх потерять все. Еще ничего не вложили, а уже страшно. А также, когда цены на акции падают, вложения быстро уменьшаются — и начинающий инвестор лихорадочно начинает продавать. Этого делать нельзя! Наоборот, нужно докупать. По статистике и правилам экономических циклов, рост наступит обязательно. (Если, конечно, речь не идет о каких-то из ряда вон случаях, связанных с глобальными проблемами компании или скандалами. И то — бывают исключения). Все в мире циклично и экономика тоже. Любая статистика и история показывает то, что в один год цены на бензин, хлеб, сыр и отопление вырастают, кредиты дорожают, а потом все "устаканивается". Точно так же и с компаниями на рынке. В них вложено очень много сил, средств и людей, владельцы сами заинтересованы в доходах. Покупка акций позволяет побыть с ними за одним столом.
Просто сделать тот самый первый шаг. К сожалению, в школе не учат даже базовому пониманию инвестиций. В университете это обсуждается поверхностно. Отдельные курсы в Латвии стоят от 500€, а если говорить о русскоязычных онлайн-курсах, чаще всего они подготовлены для других рынков. А чтобы просто найти инструкцию по шагам для Балтии, надо изрядно покопаться.
А на самом деле есть простой алгоритм. Идеальный брокер для начинающих: интернет-банк, покупка и продажа акций всего Балтийского рынка бесплатны или за небольшую комиссию. Что можно сделать, чтобы перебороть страх:
1. Открыть инвестиционный счет электронно. Там есть раздел про акции и инвестиции. Просто прочитайте, там действительно нет никакого "космоса".
2. Перевести 10 евро на свой инвестиционный счет.
3. С 10 до 16:00 открывается биржа, до этого можно выбрать из списка любую знакомую себе компанию. Там будет "рубрикатор" и можно найти Балтийские страны.
4. Ввести количество желаемых акций. Можно даже одну. После — нажать кнопку "Купить".
Третий страх — страх ошибиться. Важно помнить и учитывать, что ошибаются все. Даже самый известные инвесторы нашего времени. Но только на ошибках можно понять, как осуществляются процессы. Простой совет: если не знаете какая именно компания вырастет, и не умеете пока анализировать цифры из годовых отчетов компаний, можете выбрать Индексный фонд. Что такое индекс? Топ, сотня лучших компаний: в Америке, в производстве электромобилей, в энергетике — по отраслям, странам или другим сегментам. Их создают эксперты, специально для всего мира и без какой-либо личной выгоды. Здесь не надо ломать голову: "А точно ли там хорошие компании собраны?" Точно! Если показатели хоть одной из компаний из топа упадут, она просто вылетит из рейтинга, а на ее место придет другая — сильная и прогрессирующая.
Огромная сложность в том, что люди привыкли не дочитывать тексты поддержки. А если сесть и прочитать, что об инвестициях пишут сами банки, можно найти ответы на очень многие вопросы. Плюс — всегда можно записаться на консультацию в банк. Это тоже отличный способ расширить свои знания и кругозор".
"Такой большой малый бизнес" — цикл передач, выпускаемых латвийским женским бизнес-клубом Ladies Deal Club для поддержки предпринимателей в малом и среднем бизнесе.