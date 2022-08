Такой большой малый бизнес. Почему стать инвестором может каждый и с чего начинать

В школе не учат даже базовому понимаю инвестиций. В университете это обсуждается поверхностно. Отдельные курсы в Латвии стоят от 500€, а если говорить о русскоязычных онлайн-курсах, чаще всего они подготовлены для других рынков. Между тем, считает предпринимательница Елена Милтузе, есть простой алгоритм, чтобы стать инвестором.

Елена Милтузе — мама четверых детей, жена и реализующая свои амбиции и желания предпринимательница, леди женского бизнес-клуба Ladies Deal Club. Долгое время Елена работала в IT сфере, после этого нашла вдохновение в дизайне интерьеров, получив необходимое образование и опыт. Спустя какое-то время увлеклась инвестициями на балтийском рынке и стала делиться своими знаниями с друзьями. Поток интересующихся не уменьшался и Елена стала проводить отдельные семинары, рассказывая о своем опыте, пробах и ошибках. На данный момент Елену переманила к себе IT компания, в которой она ранее работала — предложение было таким, что она не смогла отказаться. Теперь она успешно сочетает материнство, супружескую жизнь, IT сферу и продолжает углубляться в мир инвестиций. Может показаться, что соединить в себе все эти направления нереально, но при грамотном тайм-менеджменте можно многое.

"Когда я только начала изучать инвестиции, у меня было очень много страхов и сомнений. Сейчас, когда я работаю с людьми и обсуждаю данную тему, прекрасно понимаю, что их беспокоит и тревожит, поскольку сама испытывала подобные чувства и переживания.

В первую очередь, выделю страх потерь. Парализующий страх потерять все. Еще ничего не вложили, а уже страшно. А также, когда цены на акции падают, вложения быстро уменьшаются — и начинающий инвестор лихорадочно начинает продавать. Этого делать нельзя! Наоборот, нужно докупать. По статистике и правилам экономических циклов, рост наступит обязательно. (Если, конечно, речь не идет о каких-то из ряда вон случаях, связанных с глобальными проблемами компании или скандалами. И то — бывают исключения). Все в мире циклично и экономика тоже. Любая статистика и история показывает то, что в один год цены на бензин, хлеб, сыр и отопление вырастают, кредиты дорожают, а потом все "устаканивается". Точно так же и с компаниями на рынке. В них вложено очень много сил, средств и людей, владельцы сами заинтересованы в доходах. Покупка акций позволяет побыть с ними за одним столом.