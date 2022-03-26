Такой большой малый бизнес. Рекрутер Александра Чудова: кто и как охотится за нашими головами?

Александра Чудова - специалист по найму и владелица рекрутингового агентства IT Camp. И первая героиня серии публикаций о женщинах в малом и среднем бизнесе, о которых мы будем рассказывать вместе с проектом "Такой большой малый бизнес".
В своем интервью Александра рассказала, как она объединяет семейную жизнь с профессиональным и карьерным ростом, что должен знать и уметь рекрутер, сколько стоит поиск специалиста в одной из самых востребованных сфер (IT) и чем штатный сотрудник отдела кадров отличается от профессионального "охотника за головами".
"Начнем с терминологии. Рекрутер — это человек, который отвечает за найм подходящих специалистов в компанию, - рассказывает Александра Чудова. - С одной стороны, может показаться, что это простой "кадровик", но функции рекрутера куда шире и объемнее. Представитель этой профессии должен обладать рядом качеств, без которых работа попросту невозможна. Это коммуникабельность, стрессоустойчивость, внимательность к трендам и нуждам рынка. Рекрутеры постоянно мониторят рынок труда, изучая как спрос, так и предложение, отслеживают международные новости в мире политики, инноваций, бизнеса и производства.
Очень часто рекрутеров путают с HR-менеджерами, поскольку ранее они были сильно связаны между собой. Сейчас же рекрутинг стал отдельной и самостоятельной сферой. Простыми словами, в задачи HR-менеджера сейчас входит работа с уже нанятым персоналом, мотивация сотрудников, адаптация новых работников, повышение их знаний, навыков и компетенций, а рекрутер ищет подходящего кандидата. Хотя бывает, что и HR-менеджер в том числе занимается поиском сотрудников. А есть компании, в которых нет ни "эйчара", ни рекрутера. Тогда они обращаются в специализированные агентства, предоставляющие услугу поиска и отбора. К нам обращаются не только представители малого и среднего бизнеса, но и компании-гиганты, которые каким-то причинам не открывают специализированную должность у себя.
На рынке рекрутинга существует сегментация подобных агентств. Одни занимаются поиском специалистов в сфере IT, как Александра, другие "охотятся" на экспертов строительного бизнеса или области медицинских услуг, есть "охотники" исключительно на топ-менеджеров. У каждого из них своя стратегия поиска, основанная на знаниях рынка и требованиях клиента. Всегда заключается контракт, определяются сроки и другие составляющие процессов. И, соответственно, есть своя стоимость услуг.
Всем должен заниматься профессионал. Наверное, именно поэтому многим руководителям малого бизнеса так трудно найти подходящего сотрудника на свою должность. Недаром рекрутингу учатся много лет, а затем проходят длительную практику. И если вы никак не можете найти нужного профессионала и точно знаете, что дополнительных средств на рекрутеров у вас нет, стоит самостоятельно изучить эту тему, чтобы понять что именно вы упускаете или делаете не совсем верно".
"Такой большой малый бизнес" - цикл передач, выпускаемых латвийским женским бизнес-клубом Ladies Deal Club для поддержки предпринимателей в малом и среднем бизнесе.