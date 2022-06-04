Такой большой малый бизнес. SMM-специалист Анна Черная о том, как зарабатывать на создании текстов

Анна Черная — талантливый специалист в области SMM, рекламы и раскрутки интернет-проектов, работает с крупным компаниями. Также она копирайтер и коммерческий редактор. Но все-таки своим главным "проектом" Анна считает рождение дочери.

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"Я 11 лет занимаюсь копирайтингом и редактурой, 7 лет — SMM (маркетингом в социальных сетях). Пишу для таких проектов как Canva, Skillbox, Texterra. Работаю с крупными клиентами вроде Mail.ru и Сбербанк. Отвечаю за маркетинг и расширение сети книжных магазинов Mnogoknig в странах Балтии. Провожу консультации для бизнеса и экспертов, которые хотят повысить прибыль с помощью социальных сетей. Также я владелец проекта Visit Baltics. В нем все про путешествия по балтийским странам, много интересных мест, ресторанов и гостиниц. Со мной работают Kempinski, Radisson, Hilton и другие отели и рестораны", — рассказывает о своей деятельности Анна Черная.

После такого внушительного списка проектов хочется уточнить, каким же образом все это можно успевать и при этом оставаться в прекрасной форме. Помимо всего прочего, Анна — мама и с этой "должностью" тоже прекрасно справляется.

"Я начинала как копирайтер, активно изучала маркетинг, четыре года проработала главным редактором в маркетинговой компании. Работа превратилась в рутину, стало скучно, и я решила, что пора брать больше ответственности и меньше работы, которая не по душе.