Такой большой малый бизнес. SMM-специалист Анна Черная о том, как зарабатывать на создании текстов

Анна Черная — талантливый специалист в области SMM, рекламы и раскрутки интернет-проектов, работает с крупным компаниями. Также она копирайтер и коммерческий редактор. Но все-таки своим главным "проектом" Анна считает рождение дочери.
"Я 11 лет занимаюсь копирайтингом и редактурой, 7 лет — SMM (маркетингом в социальных сетях). Пишу для таких проектов как Canva, Skillbox, Texterra. Работаю с крупными клиентами вроде Mail.ru и Сбербанк. Отвечаю за маркетинг и расширение сети книжных магазинов Mnogoknig в странах Балтии. Провожу консультации для бизнеса и экспертов, которые хотят повысить прибыль с помощью социальных сетей. Также я владелец проекта Visit Baltics. В нем все про путешествия по балтийским странам, много интересных мест, ресторанов и гостиниц. Со мной работают Kempinski, Radisson, Hilton и другие отели и рестораны", — рассказывает о своей деятельности Анна Черная.
После такого внушительного списка проектов хочется уточнить, каким же образом все это можно успевать и при этом оставаться в прекрасной форме. Помимо всего прочего, Анна — мама и с этой "должностью" тоже прекрасно справляется.
"Я начинала как копирайтер, активно изучала маркетинг, четыре года проработала главным редактором в маркетинговой компании. Работа превратилась в рутину, стало скучно, и я решила, что пора брать больше ответственности и меньше работы, которая не по душе.
Я бесконечно благодарна супругу и близким за поддержку. Это добавляет уверенности, что все, что я делаю — правильно.
У меня очень интересная жизнь и работа. Но постоянно приходится делать выбор. Сотрудничать только с теми, с кем хочу. Мне часто пишут интересные люди и приглашают в крутые проекты, но времени ровно столько, сколько есть.
Если говорить про советы тем, кто только собирается или делает свои первые шаги в текстах и SMM, могу дать несколько рекомендаций из личного опыта:
- Просто читайте. Профессиональную и художественную литературу, блоги и СМИ, журналы и газеты. Найдите авторов, у которых нравится подача, подсматривайте идеи. Копирайтеру очень нужна начитанность и "насмотренность".
- Если текст не пишется, значит пока я просто мало прочитала. И иду читать еще.
- Если копирайтер хочет прилично зарабатывать, просто писать тексты недостаточно. Нужно грамотно подбирать к тексту картинки и знать ресурсы, где их можно брать бесплатно. Нужно понимать основы SEO-продвижения и наполнять тексты релевантными ключевыми словами и фразами, чтобы статьи появлялись в поиске Google и Яндекс. Нужно уметь фотографировать, делать gif-изображения, красиво оформлять снимки экрана. Нужно уметь общаться с заказчиком и не срывать сроки.
- С опытом я поняла, что страдать и брать невыгодные заказы необязательно. Жалеть себя и выдумывать сложности — необязательно. Журналисты уверяют, что писательство — тяжелый труд. Копирайтеры с бирж — что на текстах не заработаешь. А по факту можно проходить курсы, читать книги, брать интересные темы, работать с классными проектами и делать то, что нравится. Можно быть честным с другими и с собой. Но поработать придется.
"Такой большой малый бизнес" — цикл передач, выпускаемых латвийским женским бизнес-клубом Ladies Deal Club для поддержки предпринимателей в малом и среднем бизнесе.