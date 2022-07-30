Такой большой малый бизнес. Журналист Марина Матафонова о балансе между семьей и профессией

Марина Матафонова — журналист с двадцатилетним стажем (диплом журфака МГУ), которая оставила работу по найму и решила самостоятельно заняться своим бизнесом и карьерой. Бизнес-издания, глянец, ежедневные газеты — все это уже в прошлом. Можно ли перестроится спустя столько лет и успешно занять нишу среди копирайтеров?

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"Все началось еще двадцать лет назад, именно столько лет прошло с момента написания мной первой статьи. Точнее не совсем статьи, а стихотворения в прозе. Сейчас смешно об этом вспомнить, как я ради галочки для учебы отнесла свое "творение", за которое мне даже заплатили. Было важно для поступления, чтобы ты уже был опубликован и, по иронии, — неважно с чем.

После этого, разумеется, мои работы были осознанными, но девиз: "вижу цель — не вижу препятствий" остался со мной на все эти годы. Наверное, я ему следую и сейчас.

У меня не было цели закрепиться в Москве, поэтому после учебы в МГУ я вернулась в Латвию. Я себя считаю бизнес-журналистом, но в моей практике были публикации и в глянец, и в газеты на совершенно разные темы. Моя карьера складывалась успешно, и в нашей семье "работа на работе" — весьма классический формат. Получается, что я первый "фрилансер" в семье. Основной причиной, на самом деле, стал декрет, который спустя короткое время повторился.