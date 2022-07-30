Такой большой малый бизнес. Журналист Марина Матафонова о балансе между семьей и профессией

Марина Матафонова — журналист с двадцатилетним стажем (диплом журфака МГУ), которая оставила работу по найму и решила самостоятельно заняться своим бизнесом и карьерой. Бизнес-издания, глянец, ежедневные газеты — все это уже в прошлом. Можно ли перестроится спустя столько лет и успешно занять нишу среди копирайтеров?
"Все началось еще двадцать лет назад, именно столько лет прошло с момента написания мной первой статьи. Точнее не совсем статьи, а стихотворения в прозе. Сейчас смешно об этом вспомнить, как я ради галочки для учебы отнесла свое "творение", за которое мне даже заплатили. Было важно для поступления, чтобы ты уже был опубликован и, по иронии, — неважно с чем.
После этого, разумеется, мои работы были осознанными, но девиз: "вижу цель — не вижу препятствий" остался со мной на все эти годы. Наверное, я ему следую и сейчас.
У меня не было цели закрепиться в Москве, поэтому после учебы в МГУ я вернулась в Латвию. Я себя считаю бизнес-журналистом, но в моей практике были публикации и в глянец, и в газеты на совершенно разные темы. Моя карьера складывалась успешно, и в нашей семье "работа на работе" — весьма классический формат. Получается, что я первый "фрилансер" в семье. Основной причиной, на самом деле, стал декрет, который спустя короткое время повторился.
Благодаря опыту работы и контактам, у меня сейчас нет нехватки клиентов. Скорее они меня находят, а не я их. Здесь репутация начала работать на меня. Вначале я даже не думала в сторону копирайтинга. Искала работу журналистом, где был бы баланс между занятостью и временем, которое я бы могла посвящать себе и детям. Я отношусь к своим коллегам с огромным уважением и желаю им как можно дольше оставаться в любимой профессии, но мало кто задумывается о том, что журналистика — совершенно ненормированная по времени профессия. Не говоря уже о том, что хороших новостей намного меньше, чем всех остальных.
Оставаться просто домохозяйкой я не хотела и стала искать себя. Так я познакомилась с миром цифрового маркетинга и нашла свое место в этом безграничном пространстве. Получив дополнительные знания и продолжая развиваться в новом для себя направлении, достаточно быстро заняла свою нишу — написание текстов для крупного бизнеса. Конечно, в этом мне помогают и знания языков. Я владею русским, латышским и английским языками. Благодаря тому, что сама координирую свое время и объем взятых задач, могу соблюдать баланс между личным и профессиональным.
Уверена, что начинать новое, особенно если за плечами есть большой опыт в смежной сфере, не только можно, но и нужно".
"Такой большой малый бизнес" — цикл передач, выпускаемых латвийским женским бизнес-клубом Ladies Deal Club для поддержки предпринимателей в малом и среднем бизнесе.