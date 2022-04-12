Танцевать жизнь. Поможем 13-летней Еве справиться с тяжелой болезнью!

Еве Толше 13 лет, она хорошо учится и мечтает стать моделью. Еще девочка очень любит танцевать и все свое свободное время посвящает танцам. Но ее мечтам о будущем не суждено сбыться, если мы ей не поможем.

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В 7 лет на прогулке возле детской площадки Еве стало плохо. У нее потемнело в глазах и она потеряла сознание. В дальнейшем приступы стали регулярно повторяться. Родители не могли отпускать ее одну на прогулки, так как боялись, что внезапно начнется приступ и она снова потеряет сознание.

В восемь лет Еве поставили диагноз — эпилепсия. Она стала регулярно принимать лекарство, но приступы не прекратились. Родители стали искать клинику, где смогут помочь их ребенку. Им оказался Институт мозга человека им. Н. Бехтеревой в Санкт-Петербурге, который специализируется на лечении эпилепсии.

Врачи из этого института готовы провести полное обследование Евы, подобрать ей лекарство и план реабилитации для купирования приступов эпилепсии. Стоимость обследования и лечения составляет 4900 евро.

Благотворительный фонд "Вера. Надежда. Любовь" обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь собрать деньги на обследование и лечение Евы, чтобы вернуть ей полноценную жизнь.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств, то сделать это можно следующим образом:

• позвонив по номеру 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

• позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

• позвонив по номеру 90006776, ваш вклад составит 7 евро и 11 центов;

• на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Евы Толше".