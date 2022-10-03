Терпеть или выпрыгнуть на ходу. Почему женщинам важна возможность выбора пола водителя такси

Недавно эстонское отделение таксомоторной компании Bolt запустило в Эстонии тестовую опцию, когда женщины при заказе машины могут выбрать автомобиль с водителем женского пола. Решение ввести такси для женщин имеет спрос со стороны клиенток – и небезосновательно. Например, в августе эстонский портал Delfi писал о том, как таксист попытался изнасиловать пассажирку, которая поздно возвращалась с работы домой. Конфликтные ситуации с применением насилия были и в Латвии. Правда, у нас опция выбора "женской" машины пока на стадии обсуждения.

Неподобающее поведение водителей такси на себе испытывали очень женщины. В лучшем случае, это скабрезные разговоры или навязчивые попытки флирта, в худшем - насилие.

Почему пассажирки в соседней стране положительно оценивают нововведение, рассказывает журнал Jana, собравший истории женщин с неприятным опытом поездок в такси.

Таксист, которому трудно держать себя в руках

"Однажды я ехала домой ночью после вечеринки. Таксист средних лет, может быть, 45+, был довольно разговорчивым, сразу же начал болтать. Сначала все было довольно невинно, он много шутил, и, поскольку у меня было хорошее настроение, я смеялась вместе с ним. Мужчина набирал обороты, и шутки все больше напоминали стиль дяди Хейно (персонаж скетч-шоу, любящий непристойные шутки. — Ред.). От места посадки до моего дома около 20 минут езды, так что у него было время, чтобы выложить всю подноготную.

Потом продолжил о том, как раньше тренировал девочек-юниорок и как всегда было очень трудно держать себя в руках вблизи этих красивых упругих тел…