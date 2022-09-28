Тест на устойчивость: 6 признаков, что ваша психика справится с любыми испытаниями

Можете ли вы с позитивом воспринимать проблемы, которые подсовывает вам жизнь? Если да, поздравляем: у вас скорее всего устойчивая нервная система. Есть и другие черты характера, по которым можно сказать, что человек будет хорошо справляться с жизненными неурядицами, пишет doctorpiter.ru

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Ребенок плохо учится, мама вечно ворчит, что вас не дождешься в гости, муж внезапно решил уволиться и уже месяц просто лежит на диване, а у вас на работе внезапный аудит. Чем не повод для уныния и депрессии?

Но если вы психически устойчивый человек, то скорее всего вы выберетесь из этой ситуации. Да, она вас основательно потреплет, но даже из нее вы извлечете определенные уроки и пользу.

"Психически сильные и стойкие люди со временем преодолевают невзгоды, извлекают из них ценные уроки, — говорит психолог и врач Трейси Хатчинсон. — Они, как правило, эмоционально зрелые и у них хорошо работают адаптивные защитные механизмы".

"Психически устойчивые люди, как правило, не борются с эмоциональной незрелостью, которая часто является признаком более тяжелой психопатологии, в том числе несколько расстройств личности, — продолжает Трейси Хатчинсон. — Напротив, эмоционально незрелые люди часто видят вещи только со своей точки зрения, считают, что их проблемы серьезнее, чем у других, и обвиняют других людей в своих проблемах, которые сами же себе и создали. Кроме того, они воспринимают реальность искаженной, руководствуясь не фактами, а тем, что "они так чувствуют"".

Психолог назвала 6 качеств, свойственных людям, быстро оправляющимся от неудач.

Вы принимаете реальность такой, какая она есть

Психически устойчивые люди оценивают факты, исследования, учитывают отзывы профессионалов и близких. Они умеют работать с реальностью, четко видят ситуацию, планируют ее последствия и понимают, что жизнь может подготовить любые испытания. Человек не бежит от проблем, а спокойно решает их по мере сил.

Вы принимаете последствия своего выбора

Взять на себя ответственность за свои действия и последствия своих решений — признак психически устойчивого человека. Вы не игнорируете обиды или болезненные моменты, которые возникают в процессе, не принимаете роль "жертвы", не обвиняете других в возникающих проблемах. И при этом вы можете проявить сострадание и к себе самому, осознавая, что в данной ситуации приложили все усилия, а дальше от вас уже может ничего и не зависеть.

У вас высокий уровень самоконтроля

То есть вы можете в любой ситуации контролировать свои чувства и реакции. При этом вы готовы, если потребуется, признать, что нуждаетесь в помощи в решении проблем и обратиться за этой помощью.

У вас есть способность к самокоррекции

В любой ситуации психически устойчивый человек может скорректировать свои действия, чтобы добиться нужного ему результата. Психологически устойчивые люди учатся на своих ошибках и в дальнейшем надежны и последовательны в своих решениях.

Вы можете переосмыслить свои прошлые обиды и переживания

И направить свои эмоции на благое дело. Бетховен уже оглох, когда впервые исполнял свою девятую симфонию, но он смог преодолеть отчаяние и получился мировой шедевр. Психически устойчивые люди делают "лимоны из лимонада", а также часто пытаются использовать свой опыт, чтобы помочь другим.

Вы не хороните свое прошлое

Даже если что-то вас в нем пугает или огорчает, вы всегда готовы встретиться с этими переживаниями лицом к лицу, а также распознать эмоционально тревожащие события и их влияние на настоящее. Переедание, расстройство пищевого поведения, компульсивное расстройство — все это может быть. Но психически устойчивые люди находят в себе силы осознать проблему и обратиться за помощью к специалисту. Благодаря этой способности травмирующие события не накапливаются как снежный ком.