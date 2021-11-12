Тревога и информационная нагрузка. Почему мы не хотим отвечать на сообщения

Из-за пандемии и перехода на удаленный формат работы наша активность в социальных сетях и мессенджерах выросла. И чем больше мы получаем сообщений и электронных писем — тем чаще чувствуем тревогу.
Врачи в разговоре с пояснили, Почему у людей возникает такое состояние и к чему оно может привести, "Газете.Ru" рассказали врачи.
Многие пользователи соцсетей сталкиваются с тревогой и нервничают из-за слишком большого количества уведомлений и непрочитанных сообщений, пишет The Guardian. Из-за этого они могут не отвечать на большую часть полученных сообщений. По данным Klaviyo на сентябрь 2021 года, средний американец имеет около 47 непрочитанных сообщений и 1600 неоткрытых писем.
Во время пандемии нагрузка на людей увеличилась. В первую волну коронавируса активность пользователей в социальных сетях выросла на 61% из-за необходимости поддерживать общение. В результате количество разговоров в сети возросло. В среднем, по данным Reviews, человек проверяет свой телефон 262 раза в день, то есть один раз в 5 минут.
По данным компании Sprinklr, 73% пользователей негативно отзывались о своем опыте пользования соцсетями во время пандемии, потому что не могли как следует расслабиться и отдохнуть.
Частые цифровые контакты действительно могут приводить к тому, что люди чувствуют себя подавленными. По словам основателя health tech-компании AIBY Оли Осокиной, ощущение нервозности возникает из-за переживаний о невыполненной работе.
"Все больше исследователей заявляют, что, решая несколько задач, мы снижаем производительность когнитивных способностей, а концентрация внимания на определенной задаче позволяет решать ее быстрее", — рассказала Осокина.
Таким образом, когда пользователю приходит большое количество уведомлений, у него рассеивается внимание и снижается концентрация.
"Отвечая и реагируя на каждое сообщение, люди перенасыщаются онлайн-общением, и исчезает потребность в живом общении за день. В конце дня люди хотят тишины и покоя, но уведомления могут продолжаться. В итоге мозг требует днем концентрации, а вечером спокойствия, что не отвечает заявленным биологическим и ментальным потребностям человека", — объяснила эксперт.
Руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова отметила, что из-за огромного количества уведомлений люди испытывают изнуряющую информационную нагрузку. По ее словам, каждое сообщение на экране смартфона видится мозгу чем-то жизненно важным. В современном мире пользователи испытывают зависимость от информации, и удержаться и не посмотреть, почему телефон завибрировал, очень сложно.
"Так раз за разом мы учимся тому, что проще поддаться любопытству, которое когда-то нашим предкам помогло сохранить жизнь.
Однако теперь любопытство приводит нас к нервному истощению, ведь мы не успели перестроиться на новый объем поступающей информации и не научились информационной гигиене. При этом обилие онлайн-общения только усугубляет ситуацию, собеседника невозможно реконструировать достоверно, понять, какой он бы употребил тон, какое у него было бы выражение лица и положение в пространстве, будь он рядом с нами.
Это заставляет мозг вовлекаться гораздо сильнее, чем если бы мы находились в одной комнате с тем, с кем говорим. На выходе получаем информационную нагрузку, к объему которой мы не приспособлены", — объяснила Бакшутова.
По словам консультанта цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врача-терапевта и кардиолога Юлии Фокиной, из-за частого использования соцсетей и мессенджеров, человек сталкивается с сенсорной перегрузкой.
"В единицу времени мозг получает слишком много различной информации, что его перегружает. Из-за этого снижается качество жизни и человек может испытывать не только тревогу, но и впасть в состояние депрессии", — рассказала она.
Помочь в борьбе с сенсорной перегрузкой может временный отказ от гаджетов.
"Цифровой детокс — это период, в ходе которого вы умышленно снижаете количество времени, проведенного у экрана гаджетов. Крайняя форма цифрового детокса — полный отказ от гаджетов и интернета, что крайне сложно выполнимо с современном мире", — отметила Фокина.
По ее словам, есть и менее радикальные методы. Так, пользователь может полностью отключать уведомления во время отдыха или запланировать перерыв от использования соцсетей и мессенджеров.
"Например, пользователь может брать гаджеты в руки не чаще, чем раз в 15-30 минут. Или отказаться от использования гаджетов во время приема пищи — или если он проводит время вместе с близкими. Благодаря этим мерам можно улучшить свое самочувствие и снизить значимость гаджетов и интернета в вашей жизни", — поделилась Фокина.