Тревога и информационная нагрузка. Почему мы не хотим отвечать на сообщения

Из-за пандемии и перехода на удаленный формат работы наша активность в социальных сетях и мессенджерах выросла. И чем больше мы получаем сообщений и электронных писем — тем чаще чувствуем тревогу.

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Врачи в разговоре с пояснили, Почему у людей возникает такое состояние и к чему оно может привести, "Газете.Ru" рассказали врачи.

Многие пользователи соцсетей сталкиваются с тревогой и нервничают из-за слишком большого количества уведомлений и непрочитанных сообщений, пишет The Guardian. Из-за этого они могут не отвечать на большую часть полученных сообщений. По данным Klaviyo на сентябрь 2021 года, средний американец имеет около 47 непрочитанных сообщений и 1600 неоткрытых писем.

Во время пандемии нагрузка на людей увеличилась. В первую волну коронавируса активность пользователей в социальных сетях выросла на 61% из-за необходимости поддерживать общение. В результате количество разговоров в сети возросло. В среднем, по данным Reviews, человек проверяет свой телефон 262 раза в день, то есть один раз в 5 минут.

По данным компании Sprinklr, 73% пользователей негативно отзывались о своем опыте пользования соцсетями во время пандемии, потому что не могли как следует расслабиться и отдохнуть.