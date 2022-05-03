"Ты плохой!" Что делать родителям, если педагоги ругают ребенка

Многие родители начинают волноваться, когда педагог из детского сада или школы приглашает их с ребенком на беседу. Напряжение это вызвано чаще всего растерянностью и непониманием родителя, как вести себя, особенно если учитель порицает поведение ребенка. Детский психолог Наталья Беляева рассказала порталу Delfi о возможных решениях проблемы.

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Начну со своего личного опыта. Несколько лет назад у меня с дочкой была развивающая беседа с учителем в школе. Такие беседы проводят раз в году с целью обменяться взглядами и составить план дальнейшего развития для ребенка.

"Меня все устраивает в моей дочери" — ответила я учительнице в конце разговора и обняла дочь. "Как это? Всегда нужно стремиться к лучшему", — ответила она мне. Больше я ничего не сказала. Помню этот эпизод до сих пор.