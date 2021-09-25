"У изнасилования не должно быть срока давности". Экс-модели требуют изменить законодательство

Во Франции бывшие модели требуют изменить закон о сроке давности по преступлениям сексуального характера. В юности они подверглись харассменту со стороны модельных агентов, но сейчас уже не могут отстоять свои права.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Группа экс-моделей призвала французские власти изменить закон, который определяет срок давности по преступлениям сексуального характера. Женщины утверждают, что около 20 лет назад они подвергались харассменту со стороны сотрудников своих модельных агентств. Согласно законодательству Франции, у них истекло время, когда они могут подать на обидчиков в суд. "У изнасилования не должно быть срока давности", — гласит их лозунг.

Их представители, 52-летняя Леса Амур, 48-летняя Таисия Хьюисман и 58-летняя Лори Марсден, выступили в Сенате Франции с инициативой по изменению закона. В правительственном органе их приняла Натали Гуле (одна из сенаторов). Бывшие модели призвали "увеличить или совсем отменить" срок, в течение которого жертва может сообщить в полицию о сексуальном насилии.

Отметим, что в 2018 году в отношении несовершеннолетних срок давности по подобному преступлению правительство Франции увеличило с 20 до 30 лет.

Сенатор Гуле отметила, что касательно взрослого населения может быть разработан закон по нью-йоркским стандартам. В американском штате жертвам сексуального насилия в несовершеннолетнем возрасте после истечения срока давности дается еще год, в течение которого им все еще можно подать иск в суд.

Парламентарий пообещала, что поднимет этот вопрос на ближайшей сессии.

Сейчас во Франции для лиц, подвергшихся насилию в совершеннолетнем возрасте, срок давности составляет 10 лет за изнасилование и три года за насилие сексуального характера — в течение этого времени пытаться призвать к ответственности насильника еще имеет смысл.

"Мы все чувствуем одно и то же. Этот срок давности… Мы должны работать над этим, но должны быть реалистами, — сказала инициативной группе Гуле. — Совершенно ясно, что вы хотите изменить правила, но это никогда не будет работать на прошлое, это будет сделано для будущего, если мы добьемся успеха".

Глава правозащитной организации The Model Alliance Сара Зифф, присутствовавшая на встрече, сказала: "К сожалению, индустрия моды 30-летней давности — это та же индустрия сегодня". Возбуждаемые уголовные дела говорят о том, что модели действительно продолжают подвергаться харассменту на работе.

Одна из участниц парижской инициативной группы и бывшая модель Лори Марсден заявила, что в 1982 году Джеральд Мари, руководивший Elite Model Management более 30 лет, пытался изнасиловать ее после вечеринки. Об этом сообщает "Би-би-си".

На данный момент 14 женщин дали показания французским правоохранительным органам, обвинив Мари в сексуальном насилии и изнасиловании. Среди них — Мила Йовович , Паулина Поризкова, Карен Элсон, Хелена Кристенсен, Карла Бруни. Власти уже начали предварительное расследование. Сам Джеральд Мари "с ужасом отвергает эти ложные и клеветнические обвинения".

Лори Марсден, являющаяся лицензированным психотерапевтом, говорит о том, что жертвы не готовы сразу сообщать о нападении.

"Я работаю с людьми, пережившими травму, последние 24 года и намерена рассказать о том, почему женщины не обращаются в полицию после инцидента. Может пройти много-много лет, прежде чем они преодолеют тот страх, стыд и другие непреодолимые чувства, вызванные сексуальным нападением, — приводит слова экс-модели "Би-би-си". — Многие люди не хотят говорить об этом и не хотят раскрываться, потому что они психологически не способны это сделать".

По мнению Марсден, это именно тот действительно важный момент, который не был принят во внимание, когда составлялся закон о сексуальном насилии.

Громкое расследование ведется и в отношении коллеги Джеральда Мари — Жана-Люка Брюнеля. Основателя модельного агентства MC2 Model Management обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, а также проверяют его причастность к делу его приятеля, миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в секс-торговле. Брюнель в настоящее время находится под следствием и отрицает наличие каких-либо правонарушений с его стороны.