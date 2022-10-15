Успеть как можно раньше. Почему так важна профилактика рака груди

Октябрь посвящен женской груди. Но речь идет не о красоте, фокус направлен на здоровье. Октябрь — месяц профилактики рака груди. Практически все медицинские издания, а также те, которые посвящены красоте или здоровью, публикуют материалы, мотивирующие женщин проверить свою грудь и ввести самостоятельные осмотры в ежемесячную привычку заботы о себе.

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Все октябрьские статьи о важности своевременных проверок, как будто соревнуются в яркости и доходчивости, но в реальном мире многие женщины живут, отгородившись от этого информационного фона. Сначала мнимо важная рутина дня, а потом — я и мое здоровье. Борщ сварить или провести стотысячное совещание почему-то важнее, чем мониторинг собственного организма.

Но неправильная расстановка приоритетов может дорого стоить, нужно всегда помнить об этом.

Что я могу сама?

Самостоятельно проверять свою грудь доктора советуют каждый месяц через неделю после менструации, а при менопаузе в один назначенный день месяца — каждый первый день месяца, например.

На что обращать внимание?

На собственный бюстгальтер. Проверить, нет ли на нем пятен в области прилегания соска. Любые пятна должны вызывать настороженность, потому что при отсутствии грудного вскармливания выделений быть не должно.

Форма груди и состояние сосков. Обе груди должны быть приблизительно одной формы и одного размера, без деформаций, выпуклостей и впалостей. Втянутые соски, а также их шелушение, язвочки и трещинки должны вызывать настороженность. Сильные изменения и разница в размерах и форме груди, любые изменения сосков, необычайное увеличение бюста без существенной прибавки веса, должны стать поводом для похода к доктору и медицинской диагностики.

После визуального осмотра нужно ощупать свою грудь пальцами. Лучше это делать лежа. Я думаю, что идеальное для этого время — утро, это позволит не только проверить свою грудь в максимально расслабленном ее состоянии, но и эмоционально и тактильно включиться в наступивший день, ощупывая себя, и приходя в осознанное состояние после сна. Для исследования груди пальцами, нужно поочередно запрокинуть сначала одну руку, потом другую руку за голову и пройтись пальцами по кругу, начиная с верхней части груди, постепенно уменьшая диаметр исследования, двигаться к соску. Лимфоузлы под мышкой тоже нужно ощупать.

К слову сказать, свою опухоль я нащупала, когда засунула руки под мышки большими пальцами наверх, почувствовав неожиданное уплотнение в правой груди. Маммолог, к которому я попала, обратил мое внимание на втянутый сосок на этой груди, а я видела такое состояние соска давно, но всегда думала, что бюстгальтер так заминает мне грудь.

Визит к доктору

Кроме самоообследования, которое должно превратится в осознанный мониторинг своего состояния здоровья, необходимо с 40 лет делать ежегодную маммографию, являющуюся самой лучшей диагностической процедурой для женской груди.

Объясню, почему так важно выявить рак на ранней стадии. В этом случае значительно проще и безболезненней лечить с почти 100%-результатом излечения. Упрощая и опуская детали, женская грудь — красивый орган, находящийся вне тела, и, если опухоль только внутри груди и она маленького размера, а пораженные клетки не разлетелись в лимофузлы и не продолжили свой путь дальше, то опухоль просто вырезают. Этим заканчивается лечение. Однако, если тянуть время, варя борщи, то это может привести к увеличению опухоли и дальше добавляются новые варианты лечения, каждый из которых — сложное испытание.

Я сама, нащупав у себя в груди уплотнение, в неторопливом темпе отправилась на маммографию, теряя важные для себя недели, потом искала доктора, потом перепроверяла результат. Итог неторопливости — моя опухоль, вследствие ее агрессивности, выросла за потерянные мною недели в два раза, пораженные клетки успели попасть в ближайший лимфоузел, и мне пришлось лечиться по полному протоколу — химиотерапия, лучевая терапия, таргетное лечение, операция.

Помните, очень важно не терять ни минуты времени, при опасениях и подозрениях — сразу обратиться к семейному доктору и получить направление на ближайшую маммографию. Если у семейного с быстротой сложности, важно взять ситуацию в свои руки и не откладывать обследования. Время в диагностике рака имеет значение.

Истории из жизни

Кроме собственного опыта, я слышу много историй, которые я считаю важным рассказывать, чтобы уберечь женщин от непоправимых поступков.

Вот две похожих случая с одинаковым печальным исходом.

Одна девушка, узнав о поставленном диагнозе, не хотела лечиться. Отказалась от лечения у онкологов, от проверенных протоколов терапии. Причина — потому что у нее выпадут волосы из-за химиотерапии, ей отрежут одну грудь, и она станет непривлекательной для своего мужа. Но, желая выздороветь, перепробовала много разных народных средств, лечение содой, посещала целителей. Увы, ничего из вышеперечисленного не помогает и не смогло помочь ей. Иногда и медицина не может справиться — таким коварным оказывается рак, а народные средства, когда обнаружена раковая опухоль, бессильны тем более. Если бы она выбрала традиционную терапию, то осталась бы жива. Операция, "химия", "лучи" — да, это был бы непростой путь, но она бы выжила, ей бы подобрали имплант для груди, и волосы бы выросли со временем. С современными возможностями пластической хирургии и косметологии, все было бы поправимо.

Вторая история о взрослой женщине, которой диагностировали небольшую опухоль, но она ни с кем не поделилась тем, что у нее рак. Напротив, продолжила свою обычную обыденную жизнь, думая, что рак сам рассосется. Попутно негодовала, зачем ей назначили проходить столько разных обследований, и как же их можно вместить между работой, бытом и прочими хлопотами. Нет, ожидаемого не случилось — опухоль не рассосалась сама. Если диагностирован рак, действовать нужно быстро, сместив приоритет на самое главное — на собственное здоровье. Когда она повторно обратилась к докторам, из-за прогрессирующего ухудшения здоровья, уже было поздно лечить, была назначена только поддерживающая паллиативная терапия. К сожалению, этой женщины тоже больше нет в живых.

Нужные слова

Пожалуй, самое важное, что я хочу сказать — нужно перестать бояться диагнозов и обследований. Мы не знаем своей судьбы, но именно благодаря своевременно поставленному диагнозу и вовремя начатому лечению, мы ухитряемся победить болезнь. Обследование — это тот самый шанс на победу. Стоит вспомнить, что самый главный человек у себя — это вы. Сначала вы должны, подчеркиваю, должны, заботиться о себе, и, уже будучи здоровым, обнимать своей заботой всех близких вокруг.

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)