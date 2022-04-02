Увидеть невидимое: в мире случился кризис незапланированной беременности

Почти половина беременных женщин в мире в прошлом году сообщили, что они не планировали зачать ребенка. Об этом говорится в отчете, опубликованном в среду Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА).
"Приведенные в этом докладе данные — это весьма и весьма тревожный сигнал", — отметила исполнительный директор ЮНФПА Наталья Канем. По ее словам, "ошеломляющее количество незапланированных беременностей свидетельствует о неспособности международного сообщества защитить основные права женщин".
Отчет под названием "Увидеть невидимое: забытый кризис незапланированной беременности" указывает на то, что этот пробел в области защиты прав человека несет тяжелые последствия для женщин и девочек, общества в целом, а также для системы глобального здравоохранения.
"Выбора нет"
Согласно базовому докладу ЮНФПА "Население мира в 2022 году", более 60% незапланированных беременностей в мире заканчиваются абортом. При этом около 45% всех абортов проводятся в небезопасных условиях. В результате от 5 до 13% всех зарегистрированных материнских смертей приходятся именно на аборты. Такое положение вещей оказывает крайне негативное влияние на способность человечества достичь целей в области устойчивого развития к 2030 году, говорится в докладе.
Ожидается, что война в Украине и другие конфликты приведут к еще большему увеличению числа незапланированных беременностей, поскольку доступ к противозачаточным средствам будет нарушен, а уровень сексуального насилия возрастет.
Экстренное реагирование на кризис в Украине
Выступая в Женеве, Моника Ферро из ЮНФПА сообщила, что, по оценкам Фонда, в настоящее время в Украине готовятся стать матерями 265 тысяч женщин, 80 тысяч из них родят в ближайшие три месяца.
"В существующих условиях многие из этих женщин не смогут воспользоваться услугами квалифицированного акушера, — сказала она. — Это будет означать рост показателей заболеваемости и материнской смертности".
В рамках экстренного реагирования на гуманитарный кризис в Украине ЮНФПА отправил в эту страну крупную партию медикаментов, а также препараты и оборудование для поддержания сексуального и репродуктивного здоровья.
Беременность в условиях конфликта
В отчете ЮНФПА говорится, что к высокому уровню незапланированных беременностей в мире приводят гендерное неравенство и замедление экономического развития. Примерно 257 млн женщин, которые хотели бы избежать беременности, не используют современные методы контрацепции. При этом почти четверть всех женщин на планете не могут отказать партнеру в сексуальном контакте.
Среди других факторов, способствующих незапланированной беременности, авторы доклада упоминают плохое состояние здоровья женщин, некачественные противозачаточные средства, сексуальное насилие, принуждение к зачатию ребенка и негативное отношение к женщинам, решившимся на прерывание беременности, со стороны работников здравоохранения.
Вооруженные конфликты и войны, говорится в отчете, лишают женщин свободы выбора, резко увеличивая риск возникновения нежелательной беременности. С сексуальным насилием сталкиваются более 20% женщин и девочек из числа беженцев. Доступ к контрацептивам в условиях конфликта резко уменьшается.
Желанная цель, а не неизбежность
Доклад ЮНФПА указывает на то, насколько легко и безответственно основные права женщин и девочек отодвигаются на второй план как в мирное время, так и во время войны. Авторы документа призывают политиков и общественных лидеров способствовать предотвращению нежелательной беременности с помощью улучшения доступа к противозачаточным средствам, а также путем предоставления женщинам и девочкам возможности принимать самостоятельные решения в том, что касается сексуальных контактов, контрацепции и материнства.
"Предоставив женщинам право совершать самостоятельный и сознательный выбор, общество сможет сделать материнство желанной целью, а не неизбежностью", — заключила исполнительный директор ЮНФПА.