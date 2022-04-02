Увидеть невидимое: в мире случился кризис незапланированной беременности

Почти половина беременных женщин в мире в прошлом году сообщили, что они не планировали зачать ребенка. Об этом говорится в отчете, опубликованном в среду Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА).

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"Приведенные в этом докладе данные — это весьма и весьма тревожный сигнал", — отметила исполнительный директор ЮНФПА Наталья Канем. По ее словам, "ошеломляющее количество незапланированных беременностей свидетельствует о неспособности международного сообщества защитить основные права женщин".

Отчет под названием "Увидеть невидимое: забытый кризис незапланированной беременности" указывает на то, что этот пробел в области защиты прав человека несет тяжелые последствия для женщин и девочек, общества в целом, а также для системы глобального здравоохранения.

"Выбора нет"

Согласно базовому докладу ЮНФПА "Население мира в 2022 году", более 60% незапланированных беременностей в мире заканчиваются абортом. При этом около 45% всех абортов проводятся в небезопасных условиях. В результате от 5 до 13% всех зарегистрированных материнских смертей приходятся именно на аборты. Такое положение вещей оказывает крайне негативное влияние на способность человечества достичь целей в области устойчивого развития к 2030 году, говорится в докладе.

Ожидается, что война в Украине и другие конфликты приведут к еще большему увеличению числа незапланированных беременностей, поскольку доступ к противозачаточным средствам будет нарушен, а уровень сексуального насилия возрастет.