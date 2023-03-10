В бассейнах Берлина женщинам разрешили плавать топлесc
Foto: Vida Press

Жалоба 33-летней женщины, которую выгнали из бассейна за нежелание прикрывать грудь, привела к изменению правил пользования бассейнами в немецкой столице.

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В берлинских бассейнах теперь все желающие, вне зависимости от их пола, имеют право купаться топлес, сообщила пресс-секретарь объединения берлинских бассейнов.

Предыстория данного нововведения такова: в декабре 2022 года в одном из берлинских бассейнов купавшуюся в одних плавках 33-летнюю женщину попросили прикрыть грудь. Когда она отказалась это сделать, ей указали на дверь. Женщина решила написать жалобу берлинским омбудсменам - в бюро по защите прав человека. При этом она сослалась на правила поведения в бассейне: в них нигде не было сказано, что одежда должна быть разной в зависимости от пола человека, сообщает агентство dpa.

До этого добиться удовлетворения своих претензий пыталась еще одна женщина - причем через суд. Ее в 2021 года попросили покинуть территорию одного из открытых бассейнов Берлина из-за того, что она находилась топлесс на детской игровой площадке, относящейся к бассейну. Земельный суд столицы посчитал аргументы той женщины недостаточными для проведения процесса. Однако теперь, после вмешательства правозащитников, бассейны решили пойти на уступки.

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