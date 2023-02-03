В детском саду в еде обнаружили инородные предметы: Продовольственно-ветеринарная служба завела дело

25 января в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD) поступила информация о том, что в дошкольном образовательном учреждении, в котором SIA Aniva оказывает услуги общественного питания, в еде были обнаружены посторонние предметы, напоминающие кусочки ткани или другой материал.

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PVD провело проверку на предприятии, оказывающем услуги общественного питания, и выявила нарушения гигиенических требований, например, на кухне находились изношенные тряпки и губки, предназначенные для мытья поверхностей, с неприятным запахом, от которых в результате износа отделялись хлопья, которые, скорее всего, попали в пищу, сообщает руководитель отдела по связям с общественностью PVD Илзе Мейстере.

Она добавляет, что продукты питания с инородными предметами детям учебного заведения не подавались, поскольку работники обнаружили заражение и сообщили об этом поставщику услуг общественного питания.

PVD инициировал административный процесс по выявленным нарушениям санитарно-гигиенических требований.

Об этом случае мать одного ребенка написала в Twitter: "В еде была "губчатая салфетка", но воспитатели вовремя среагировали, не дав приготовленную еду детям".

Мартиньш Вилемсонс, координатор проекта отдела внешних коммуникаций Департамента коммуникаций Рижской думы, сообщает, что, когда работники дошкольного учреждения обнаружили в продуктах примеси синего цвета (неустановленного происхождения), давать такие продукты детям было запрещено. Были вызваны представители предприятия общественного питания (SIA Aniva), которые взяли пробу еды на экспертизу, в результате которой подтвердили наличие в пище кусочков губчатой ткани. Также было вызваны представители Провольственно-ветеринарной службы (PVD), которые подготовили протокол о серьезных нарушениях норм гигиены.

В связи с выявленными нарушениями SIA Aniva приняла решение о смене повара в дошкольном учреждении (по состоянию на 9 февраля). До тех пор приготовление пищи в данном дошкольном учреждении будет ежедневно контролировать технолог SIA Aniva.

И PVD, и дошкольное учреждение выписали штраф SIA Aniva.

2 февраля в дошкольном учреждении было организовано собрание, в котором также приняли участие представители SIA Aniva и родительского совета. На собрании было принято решение, что отныне один из родителей (в группе своего ребенка) также будет пробовать еду в детском саду, а сотрудники учреждения будут фотографировать содержимое тарелок, которые затем будут отправляться поставщику провизии.

На данный момент решение о расторжении договора с конкретной компанией еще не принято, так как инцидент произошел по неосторожности человека (повара). Подчеркивается, что необходимо продолжать работу, но процесс приготовления пищи следует более тщательно контролировать.

Порталу Delfi известен конкретный детский сад, где произошел данный инцидент с нарушением санитарных норм. При обращении к заведующей она сообщила, что в этот день дети должны были получить двухразовое питание — завтрак и обед, но на обед, когда было принято решение не предлагать детям приготовленную еду, они имели доступ к хлебу, напиткам и овощам.

После встречи с родителями было также принято решение, что предприятие компенсирует этот пропущенный прием пищи чем-нибудь вкусным.