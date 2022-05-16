В Межапарке впервые пройдут "Дни безопасного вождения самокатов и велосипедов"

Дирекция безопасности дорожного движения и Рижское самоуправление впервые организуют двухдневное мероприятие, которое пройдет 20 и 21 мая на Большой Эстраде в Межапарке.

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В рамках мероприятия все заинтересованные смогут поучаствовать в обширной развлекательной программе: проверить свои навыки безопасного вождения на электросамокатах и велосипедах, дети смогут сдать экзамен и получить права на велосипед, а взрослые — зарегистрировать свой велосипед или велосипед ребенка, или самокат.

Программа мероприятия предусмотрена как для взрослых, так и на детей. Все желающие смогут бесплатно прокатиться на электроскутере или электровелосипеде, опробовать трассу безопасного вождения CSDD, принять участие в соревнованиях виртуальной реальности и насладиться музыкой.

Кроме того, в оба дня семьи с детьми смогут сделать в Межапарке много полезных вещей, например, сдать экзамен на вождение велосипеда и получить велосипедные права, которые обязательны для детей до 18 лет, получить бесплатную страховку от несчастного случая для своих детей, медицинскую консультацию о том, что делать в случае травм и как оказать первую медицинскую помощь. Все желающие научиться безопасной езде на электровелосипедах и самокатах могут принять участие в розыгрыше призов, в том числе подарочной карты в Рижский зоопарк.

Программа мероприятия:

20 мая с 14:00 до 16:00 и 21 мая с 11:00 до 17:00 — музыка, возможность бесплатно опробовать трассу безопасного движения CSDD на электросамокатах и велосипедах и освоить навыки безопасной езды, а также другие развлечения от организаторов мероприятия.

Важно! Электросамокаты и велосипеды можно использовать с 14 лет. Мероприятие будет фотографироваться и сниматься, фото и видео будут использоваться в публичном пространстве.