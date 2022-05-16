В Межапарке впервые пройдут "Дни безопасного вождения самокатов и велосипедов"
Foto: Shutterstock

Дирекция безопасности дорожного движения и Рижское самоуправление впервые организуют двухдневное мероприятие, которое пройдет 20 и 21 мая на Большой Эстраде в Межапарке.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В рамках мероприятия все заинтересованные смогут поучаствовать в обширной развлекательной программе: проверить свои навыки безопасного вождения на электросамокатах и велосипедах, дети смогут сдать экзамен и получить права на велосипед, а взрослые — зарегистрировать свой велосипед или велосипед ребенка, или самокат.

Программа мероприятия предусмотрена как для взрослых, так и на детей. Все желающие смогут бесплатно прокатиться на электроскутере или электровелосипеде, опробовать трассу безопасного вождения CSDD, принять участие в соревнованиях виртуальной реальности и насладиться музыкой.

Кроме того, в оба дня семьи с детьми смогут сделать в Межапарке много полезных вещей, например, сдать экзамен на вождение велосипеда и получить велосипедные права, которые обязательны для детей до 18 лет, получить бесплатную страховку от несчастного случая для своих детей, медицинскую консультацию о том, что делать в случае травм и как оказать первую медицинскую помощь. Все желающие научиться безопасной езде на электровелосипедах и самокатах могут принять участие в розыгрыше призов, в том числе подарочной карты в Рижский зоопарк.

Программа мероприятия:

20 мая с 14:00 до 16:00 и 21 мая с 11:00 до 17:00 — музыка, возможность бесплатно опробовать трассу безопасного движения CSDD на электросамокатах и велосипедах и освоить навыки безопасной езды, а также другие развлечения от организаторов мероприятия.

Важно! Электросамокаты и велосипеды можно использовать с 14 лет. Мероприятие будет фотографироваться и сниматься, фото и видео будут использоваться в публичном пространстве.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

электросамокаты Велосипеды
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Talsu nov.,
71 500€
Pededzes iela, Mārupes nov.,
98 000€
Ozolkalnu iela, Mārupes nov.,
265 000€
Vienības gatve, Rīga,
124 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
225 000€
Raņķa dambis, Rīga,
202 400€
Strēlnieku iela, Rīga,
167 125€
Murjāņu iela, Rīga,
121 207€
Vienības gatve, Rīga,
89 900€
Dzintaru prospekts, Jūrmala,
880 137€
Astrīdas iela, Garkalnes nov.,
82 278€
Maskavas iela, Rīga,
82 000€
Čiekuru iela, Cēsu nov.,
160 000€
Strēlnieku iela, Rīga,
397 058€
Indru iela, Stopiņu nov.,
43 500€
Rojas iela, Rīga,
165 000€
Maskavas iela, Rīga,
67 000€
Pārslas iela, Stopiņu nov.,
43 500€
Saulrietu iela, Saulkrastu nov.,
18 900€
Baložu iela, Rīga,
143 000€
Alvejas, Olaines nov.,
63 000€
Raņķa dambis, Rīga,
214 700€
Elizabetes iela, Rīga,
1 950 000€
Vienības gatve, Rīga,
167 500€
Murjāņu iela, Rīga,
156 600€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
170 415€
Dainas iela, Rīga,
239 900€
Marijas iela, Rīga,
179 000€
Murjāņu iela, Rīga,
96 336€
Rietumu iela, Carnikavas nov.,
85 756€
Vainagu iela, Ādažu nov.,
58 860€
Upmalas iela, Salaspils nov.,
45 220€
Maskavas iela, Rīga,
130 000€
Raņķa dambis, Rīga,
156 800€
Murjāņu iela, Rīga,
100 548€
Murjāņu iela, Rīga,
111 840€
Brīvības iela, Rīga,
750 000€
Maskavas iela, Rīga,
110 000€
Bērzu iela, Saulkrastu nov.,
20 900€
Dzintaru prospekts, Jūrmala,
993 530€
Rubeņu iela, Jūrmala,
265 555€
Vainagu iela, Ādažu nov.,
63 228€
Dainas iela, Rīga,
79 900€
Astrīdas iela, Garkalnes nov.,
66 044€
Dainas iela, Rīga,
127 900€
Strēlnieku iela, Rīga,
305 745€
Ziemciešu iela, Mārupes nov.,
280 000€
Babītes nov.,
220 000€
Dainas iela, Rīga,
168 900€
Murjāņu iela, Rīga,
198 563€
Bērzu iela, Saulkrastu nov.,
20 900€
Maskavas iela, Rīga,
86 000€
Murjāņu iela, Rīga,
228 960€
Krišjāņa Valdemāra iela, Rīga,
400 000€
Hermaņu iela, Stopiņu nov.,
295 000€
Baložu iela, Rīga,
156 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
92 000€
DELFI Brand Studio Читайте также
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Зеленый курс затронет каждое предприятие и отрасль
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
А вдруг именно ты #смарт-покупатель? Узнай, кто победил в розыгрыше
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Делать больше, умнее и экономить: как офису стать зеленым
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса