В Риге состоится женский благотворительный фестиваль

18 сентября в Atta Centre состоится женский благотворительный фестиваль "Любить, вдохновлять, делиться". Миссия мероприятия — вдохновить женщин на осуществление своей мечты и творческих идей, на открытие собственного дела. В рамках фестиваля гости смогут купить товары латвийских и украинских производителей и ремесленников.

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Фестиваль объединит в себе бизнес-форум, ярмарку, показы мод и развлекательную программу. "Все вместе мы можем сделать мир лучше, и на этот раз протянем руку помощи благотворительной организации Par dzīvot, поддерживающей онкологических больных Латвии, — говорит организатор фестиваля Луиза Романова, обладательница титула вице-миссис Латвия 2019. - Поддержим также клуб волонтеров "28 петель", члены которого вяжут одежду для недоношенных детей, а также салон-магазин Saulgrieze, в котором свои изделия продают люди с инвалидностью".

По словам основателя Латвийской ассоциации поддержки онкологических больных Par dzīvot Юлии Шкарапут, вырученные средства будут направлены на организацию мероприятий для онкобольных.

Среди спикеров фестиваля будут известные люди: Наталья Олесик, Кристине Линденблате, Инесса Тестелец, Виктория Лякишева.

О музыкальной части фестиваля позаботятся латвийские музыканты, как Майя Тутова, финалист X Faktors 2021 Эдгар Карклиньш, Алдис Гранданс, Алекс Лещинский. Ведущий мероприятия - Роберто Мелони.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте Biļešu Serviss. Подробно о программе и участниках можно узнать на страницах мероприятия в соцсетях Facebook и Instagram.