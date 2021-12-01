Варить живьем негуманно: крабы, раки и осьминоги могут чувствовать боль

Британские ученые выяснили, что крабы, раки и осьминоги могут испытывать болевые ощущения. Из-за этого их ни в коем случае нельзя варить живьем. Однако повара не согласны: они утверждают, что иначе морепродукты потеряют во вкусовых качествах.

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"Газета.Ru" — о том, как относятся к идее гуманного обращения с головоногими шеф-повара, биологи и пескетарианцы (люди, которые отказываются от употребления в пищу мяса теплокровных).

Исследование Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) показало, что осьминоги, крабы, омары, раки, кальмары, каракатицы и лобстеры способны испытывать чувство боли, страха и страдания. Такой вывод был сделал после анализа более 300 научных исследований о головоногих и десятиногих ракообразных.

О сложной центральной нервной системе этих животных — одном из главных признаков наличия у существа способности ощущать происходящее — было известно давно. Однако до сих пор государство не контролировало, насколько гуманно с ними обходятся. Теперь правительство Великобритании приняло во внимание опубликованное исследование и решило, что эти беспозвоночные животные будут включены в разрабатываемый законопроект о защите и этичном обращении с животными (Animal Welfare (Sentience) Bill).

"Один из способов, с помощью которого Великобритания может стать лидером в области защиты прав животных, — это защита беспозвоночных, которых люди часто полностью игнорируют", — говорит автор проекта "Основы чувств животных" доктор Джонатан Бирч из LSE.

В отчете также рассматриваются новые методы добычи, продажи и употребления беспозвоночных животных. Его авторы рекомендовали отказаться от приобретения живых омаров, крабов, осьминогов и других беспозвоночных неквалифицированными специалистами, которые не могут обеспечить должного обращения, и отказаться от экстремальных видов убоя, например, варки в живом виде без оглушения.

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При этом министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании отмечает, что включение крабов, осьминогов, раков в особый перечень животных, находящихся под защитой, все же не окажет прямого воздействия на их добычу и ресторанную отрасль.

В мировых масштабах эти нововведения, скорее всего, на потребление морепродуктов не повлияют. "Поскольку Великобритания не является членом Евросоюза, самих изменений не почувствует никто, кроме тех компаний, которые экспортируют морепродукты на их территорию", — объясняет Максим Напольнов, основатель сети магазинов морепродуктов.

Однако Великобритания — не первая страна, которая может запретить жестокое обращение с головоногими и десятиногими ракообразными. Ранее такие меры приняли в Швейцарии, Италии, Франции и некоторых других странах Европы.

И все же морские державы, в том числе и Великобритания, никогда не откажутся от отлова и приготовления морепродуктов, что бы ни говорили ученые, считает Филипп Сапожников, старший научный сотрудник Института океанологии РАН (Российской Академии Наук).

"Мы живем в эпоху морально сложных взаимодействий, и такие исследования пользуются спросом, дают общественный резонанс. Но все-таки уйти от потребления морепродуктов не удастся", — говорит он.

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По словам Сапожникова, осознание того, что морским беспозвоночным животным тоже может быть больно, еще не скоро придет к большей части жителей планеты, и к масштабным переменам в отношении использования промысловых и марикультурных видов оно тоже если и приведет, то не скоро.

При этом кандидат биологических наук подтвердил, что при варке беспозвоночные испытывают чувство боли. "Например, когда вы бросаете краба в кипящую воду, его ждет мгновенная смерть. Вместе с тем он испытывает тепловой и болевой шок, который вызывает выключение болевой чувствительности. Человек, в принципе, будет испытывать те же ощущения", — сказал он.

Чтобы избавить от болевых ощущений беспозвоночных животных, перед варкой их необходимо усыпить.