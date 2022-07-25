Вернуться к полноценной жизни. Поможем 7-летней Полине восстановить здоровье

Полине Морозовой скоро исполнится 7 лет. Она очень жизнерадостная девочка, постоянно улыбается. Даже невозможно предположить, что у нее страшный диагноз — эпилепсия.

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Беременность и роды у Полининой мамы прошли без осложнений. Девочка родилась здоровой и до года нормально росла и развивалась. Но когда Полине исполнился год родители стали замечать, что их ребенок очень часто и не естественно стал моргать глазками. И вскоре случился приступ. Ребенок хрипел, потерял сознание. Начались сильные судороги.

Обследование подтвердило, что у Полины эпилепсия. Латвийские врачи делали все возможное, чтобы купировать очаги эпилепсии. Были проведены две сложнейшие операции на головном мозге, но лучше ребенку не стало. Медикаментозная терапия то же не дала результатов.

Последние два года приступы эпилепсии терзают девочку по несколько раз в сутки. Из-за этого Полина стала заметно отставать в развитии, не может посещать детский сад, так как неизвестно когда начнется приступ и насколько тяжелый он будет.

Родители Полины обратились в фонд "Вера. Надежда. Любовь" с просьбой провести полное обследование дочери в Институте мозга человека им. Н. Бехтеревой (Санкт-Петербург, Россия), чтобы понять, что делать дальше.

Врачи из этого института готовы провести полное обследование Полины, подобрать ей лекарство и план реабилитации для купирования приступов эпилепсии. Стоимость обследования и лечения составляет около 5300 евро.

Фонд "Вера. Надежда. Любовь" и родители Полины обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи, ведь в наших силах помочь этой девочки и ее семье. В наше время попасть на лечение в Россию очень сложно, но это единственный шанс, чтобы ребенок вернулся к нормальной жизни.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств, то сделать это можно следующим образом:

• позвонив по номеру 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

• позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

• позвонив по номеру 90006776, ваш вклад составит 7 евро и 11 центов;

• на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Полины Морозовой".