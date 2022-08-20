Вместе легче. Почему группы поддержки так важны для онкопациентов

Какая первая ассоциация возникает, когда мы думаем о группах поддержки? Точно, на ум приходят анонимные алкоголики. Наиболее широко известное сообщество людей, оказывающее поддержку друг другу в тяжелой жизненной ситуации. В голове всплывают слова, которые принято проговаривать на встречах: "Здравствуйте, я Юля, и я алкоголик.. ".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Общество анонимных алкоголиков предложило свою модель помощи — в группе, которая доказала свою эффективность. Результативность групповой поддержки разной направленности доказана статистическими исследованиями. Такую форму терапии переняли другие направления — тяжелых ситуаций в жизни много — матери-одиночки, онкологические пациенты, потерявшие близких, люди с игровой или наркотической зависимостью. Однако, в Латвии группы поддержки не слишком распространены и не популярны, есть много предубеждений относительно них, и не все понимают в чем же польза. Попробуем разобраться.

Какие причины мешают обращаться в группы поддержки?

Самая часто встречающаяся — желание замкнуться в своих переживаниях, и никому не показать свою слабость во время болезни. Ну что ж, справится самому, безусловно, можно практически со всем. Только какой ценой для своего организма, для психики? Отвечу — заплатить придется дорого. Я замечаю, что те люди, которые с момента постановки диагноза обращаются в нашу группу поддержки онкопациентов, проходят лечение спокойнее, их тревожность ниже, они информированнее, четко придерживаются медицинских манипуляций. Им терапия дается легче, чем тем, кто решает все вопросы в одиночку.

Также причиной является невозможность обсуждать свои личные темы в компании малознакомых людей. Даже назвать кому-то свой тип рака нередко является большим испытанием для человека, который только что увидел в своих больничных документах онкологический диагноз. Это предубеждение снижается или полностью спадает при посещении группы. На встречах поддерживается безопасная доверительная атмосфера, в группе люди объединены одной темой, которую обсуждают, а степень откровенности регулируются самостоятельно каждым участником.

Бывает, что сам факт болезни настолько раздавливает, что человек отрицает свой рак, не признает сложность лечения и побочные эффекты, пытается сохранить предыдущий ритм жизни, свои обязанности, полагая, что сможет превозмочь и не заметить проблемы. Повторюсь, все возможно, но более эффективный путь — быть бережнее к себе, к своим внутренним и физическим ресурсам, и в это период и вообще.

Некоторые люди, в принципе, считают подобные сообщества сектами. Боятся зависимости, зомбирования, отлучения от нормальной жизни. Сложно поддается комментированию, замечу лишь, что считаю участие в группе поддержки быстрейшим путем возврата в нормальную жизнь. Тебе плохо, у тебя беда, ты идешь за помощью, получаешь ее, справляешься и снова живешь своей привычной рутиной. Нет правила оставаться в группе навсегда. Выздоровел — свободен. Другое дело, что люди остаются и приходят на встречи, потому что контакт с единомышленниками приятен.

Есть разница между тем, как справляться с зависимостями и как проходить болезнь. В первом случае оставаться в сообществе рекомендовано. Излечение же рака, выход в ремиссию, позволяет покинуть группу на время или навсегда. Это лишь временно нужная опора. Или остаться. Поддерживать новичков, радоваться, встречаясь с постоянными участниками.

Суть онкогруппы поддержки — объединение людей, которых лично или опосредованно коснулась тяжелая болезнь рак. У нас, в "ПроЖить", есть две группы: для пациентов и для родственников пациентов. От общности темы происходит мгновенное понимание чувств, переживаний и сложностей, связанных с онкологическим заболеванием. Можно откровенно делится своими трудностями, зная, что за это не осудят и не будут смотреть глазами, полными ужаса или жалости, как будто уже с умирающим. Неясно, что именно хуже — когда от тебя боятся заразиться или если хоронят заживо.

Когда рядом есть люди с похожими проблемами, решения находятся легче. Разделенные страхи становятся не такими пугающими, а одиночество отступает. Из-за боязни травмировать своих близких, онкопациенты придерживают информацию о своем состоянии здоровья, не делятся тем, о чем переживают, но в группе поддержки можно не бояться рассказывать о себе, у всех схожие чувства. У многих людей в болезни возникает переоценка всей своей жизни, своих ценностей, связей и устремлений, часто больно рвутся дружеские и родственные связи. Одиночество не самый лучший ресурс для выздоровления и восстановления — на встрече или в чате всегда можно найти людей, понимающих происходящие у тебя перемены.

"ПроЖить" начиналась в 2018 году. Мы знакомились во время лечения, опирались друг на друга в своих горестях, созванивались и встречались, радовались окончанию терапии. Потом нас стало больше, и еще больше, и родилась группа поддержки "ПроЖить". Сайт, чаты, соцсети. Сейчас нас около 120 человек. Не все знакомы лично, но каждый знает, что есть безопасное место на Земле, где можно рассказать свою боль и ответом будут добро и сопереживание.

Опыт людей

Расскажу о некоторых участницах нашей группы поддержки онкологических пациентов, которые почувствовали на себе помогающую силу группы.

Светлана, мама 4 детей, 45+, рак молочной железы. Перед болезнью чувствовала в себе огромную усталость от происходящих с ней трудностей и обстоятельств, от сложных взаимоотношений в личной жизни. Когда нащупала опухоль в груди, поначалу не хотела лечиться, собственная смерть показалась наилучшим выходом из жизни, так сильно лишенной радости. В группе получила поддержку и участие, эмоции и вдохновение от творческих мастер-классов, ощутила пользу бесед с психологами. Теперь она сама помогает, поддерживает и призывает пользоваться возможностями и ресурсами группы.

Переосмыслила многое в своей жизни, теперь живет очень ярко, активно, постоянно участвуя во всех мероприятиях. Окружающие "благожелатели" даже делают ей замечания о том, что онкологические пациенты не должны так радостно и позитивно жить, ведь они же больные, надо бы пострадать.

Санта, 55+, рак молочной железы, не удивилась, когда доктор сказал ей, что у нее 4 стадия рака и метастазы в костях. "Наконец-то умру!", — сказала она, шокируя своего лечащего врача. У нее мучительные отношения с единственной дочерью, которые ранят ее ежедневно. На проводимых творческих мастер-классах поначалу ей было сложно сидеть из-за болей в костях, но потом доброжелательная атмосфера сыграла свою роль, она стала полностью погружаться в процесс творчества и с удивлением заметила, что кости перестали болеть, она стала смеяться и улыбаться. После разговоров с психологом и групповой поддержки, Санта почувствовала желание жить. Жить столько, сколько отмерено, появились новые планы и желания. Впервые за десять лет ей захотелось побаловать себя и она купила себе новую сумку.

Юлия, 40+, предраковое состояние гинекологических органов из-за неудачного лечения бесплодия. Чувствовала собственную неуспешность, грусть, часто плакала. В группе приобрела новых друзей, шутит, что она теперь на светлой стороне. Ей очень помогли разговоры на любые темы, важно доверие — она не боится говорить то, что чувствует. По ее словам "группа — это люди, с которыми можно делиться своими переживаниями и с которыми хочется выпить чашечку кофе и поделится своей радостью".

Юрий, 60+, рак простаты. Поначалу не видел смысла в жизни, ему казалось, что он уже все познал, все испытал, да и пережил слишком многое. Если пришла болезнь, значит, ему пора уходить. Взаимодействуя, общаясь с людьми разных возрастов, напитался энергией, оптимизмом, после встреч и совместных мероприятий почувствовал радость, от новых знакомств вернулся интерес к происходящему и Юрий начал менять свою жизнь.

Группы поддержки являются очень мощным ресурсом. Это не только эмоциональная поддержка и разделение общих переживаний и чувств, но также — мощный заряд энергии, задора и интереса к жизни. Опыт другого тоже сильный мотиватор на пути выздоровления, он позволяет трансформировать жалость к себе в бережное отношение, ведь грань тонка. Общение в группе возвращает умение доверять, утраченное многими.

Если ваша ноша стала непосильно тяжелой — ищите единомышленников. Вместе легче.

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов "Про Жить" (https://pardzivot.lv).

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь — (https://pardzivot.lv/#contact)