Война в Украине — очередное напоминание о необходимости борьбы за права женщин, считает известная российская журналистка, феминистка и автор документального фильма о насилии над женщинами "Хватит!" Настя Красильникова. С начала марта ее популярный Telegram-канал "Дочь разбойника", насчитывающий 34 тысячи читателей, превратился в уникальное хранилище свидетельств о том, как украинские женщины переживают тяготы военного конфликта. Почему в России так популярна патриархальная идеология, как можно защитить права женщин и почему во время военных конфликтов происходит так много случаев сексуального насилия — об этом Delfi поговорил с Настей Красильниковой, которая сама на днях переехала жить из Москвы в Ригу.

Феминизм неудобен для власти

Почему вы уехали из России?

В целом, обстановка для журналистов в последние годы была очень небезопасной. Многие знакомые и коллеги пострадали от действий российских властей и ужесточающейся цензуры. Как фемактивистка я и раньше получала угрозы от представителей всяких "мужских движений", но в предвоенное время они стали совсем конкретными и агрессивными. И мне было непонятно, как отличать те, которые присылаются только чтобы запугать, от тех, которые могут превратиться в конкретные акты насилия против меня. У меня маленький ребенок, я не могу рисковать своей жизнью. К счастью, у нас появилась возможность переехать в Ригу, поскольку мой муж работает в интернет-издании "Медуза".

Почему феминизм так враждебно воспринимается в России?

На уровне общества и власти есть стремление к "традиционным ценностям", а оно исключает право женщин на самоопределение. Феминистки в целом и я в частности обычно говорят много неудобных для современной России вещей. Например, мы говорим об отсутствии закона о домашнем насилии, и это превращается само по себе в критику политической системы. При этом в России много мощных радикально-патриотических движений, которые видят своей целью затравить и запугать феминисток. Но активность этих организаций редко не ограничивается — нет никакого легального способа оказать на них воздействие, чтоб они прекратили присылать угрозы.

Чем можно объяснить популярность сексистской идеологии?

Причин несколько. Одна из них — воспитание. Меня саму воспитывали в патриархальной парадигме. Однако я и мои читательницы, став взрослыми, поняли, что смысл жизни далеко не в том, чтоб найти себе мужчину и варить борщ. Вторая причина — политика. Она очень способствует укреплению патриархата. Наверное, официально вам никто не скажет, что женщина — человек второго сорта. Но если посмотреть на заявления российских политиков, мы найдем много говорящих цитат. У нас президент страны прямым текстом говорит: "Я не женщина, у меня нет плохих дней", или "Нравится– не нравится, терпи, моя красавица". Это, конечно, проникает в головы наших соотечественников. Позиция, когда мир делится на "сильный пол" и "слабый пол", очень удобна для государства.

Позволить женщине жить, как она хочет

В чем цель феминизма — добиться равноправия?

Я не рассматриваю феминизм как движение к равноправию. Феминизм — это борьба за права женщин. Когда мы говорим о равноправии, то можем говорить о равенстве зарплат — там важно добиться, чтобы за одинаковый труд мужчины и женщины получали одинаковые зарплаты. Но преодоление экономического неравенства — это только одна из целей феминизма. А еще есть исключительно женские права, которые нуждаются в защите. По статистике, мужчины очень редко становятся жертвами домашнего насилия, мужчины гораздо реже, чем женщины, становятся жертвами харассмента, и у них точно больше возможностей защитить себя, к мужчинам не применяют насилие в родах, мужчинам не надо бороться за право кормить ребенка в публичном месте, ему не нужно бояться стать жертвой изнасилования во время поездки на такси и т.д. Многие пропагандисты пытаются подать феминизм как попытку превратить женщин в мужчин, но это не так. Смысл феминизма — позволить женщине жить так, как она хочет. И многим мужчинам это не нравится.