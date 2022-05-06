Война прошлась катком по всем: как справиться с паникой, гневом и болью

Психолог Мария Павлова рассказала, почему психика каждого человека сейчас в той или иной мере пострадала и как с этим быть, об этом пишет jana.delfi.ee

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Вот уже два с лишним месяца в мире происходит катастрофа, масштаб которой невозможно осознать на данный момент никому, потому что мы все продолжаем ее переживать. Нет людей, кого эта война не затронула: физически, экономически, эмоционально. Как психолог я понимаю, что самая тяжелая травматизация для психики — хроническая, когда изо дня в день, то усиливаясь, то уменьшаясь, то вдруг снова усиливаясь происходит ужасное. Такая травматицазия опасна тем, что вызывает привыкание, и становится новой нормой, а когда появляется новая норма, личность переживает трансформацию, иногда — не обратимую. Для того чтобы предотвратить такое развитие событий, я постаралась собрать несколько пунктов, на которые можно опереться.

Война — это не нормально

Ваши чувства паники, тревоги, гнева, отчаяния — нормальны, а война — не нормальна. Конечно, происходит адаптация, и мы не можем плакать без остановки два месяца напролет, но важно напоминать себе время от времени: я дышу сейчас не полной грудью, моя радость не настолько яркая, какая будет, когда настанет мир. Это нужно для того, чтобы не замереть на всю жизнь. Чтобы когда наступило мирное время, мы бы смогли вернуться к здоровому психической жизни.

Разрешить себе чувствовать

Foto: PantherMedia/Scanpix

Важно переживать свои чувства сознательно, а не вдруг срываться на коллегах, безутешно плакать по пустяковому поводу или провалиться в панические атаки при входе в лифт. Психика все равно найдет возможность отжить то, что в ней происходит, так давайте дадим этому место. Назначьте себе фигуру войны, это может быть любой предмет: брелок, ваза, игрушка — все что хотите. Можно зажечь свечу, можно просто сосредоточится на предмете и сказать: " Я тебя замечаю. Я чувствую …" и проговаривайте свои чувства: "злость, тоску, ярость, разочарование, гнев, ненависть…", пусть будут слезы, это необходимо. Потом скажите фигуре: " Я буду жить перед твоим лицом, я тебя не исключаю, ты есть, но к своим переживаниям я вернусь завтра." И отставьте ее. Пусть стоит на рабочем столе, где-нибудь, где ее будет видно. Если вдруг среди дня будут накатывать чувства, напоминайте себе: завтра я обязательно вернусь и переживаниям, а сейчас — жизнь, и вернитесь завтра, конечно.

Делить тяжелое на короткие отрезки

То, о чем я говорила в предыдущем пункте: мы делаем это упражнение каждый день по полчаса и не больше. То же самое нужно сделать с чтением новостей и разговорами о войне поставьте себе лимит, как вы ставите лимит детям на мультики. Самое важное, что мы сейчас можем сделать для мира — сохранить свое психическое здоровье.

Режим дня

Условия вокруг — экстраординарные, события невероятно концентрированы и темп очень быстрый. Нашему мозгу тяжело в постоянно меняющихся условиях, ему нужны точки опоры, если мир нам их больше не может предоставить, значит мы должны их сами.