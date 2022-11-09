Время согреть и согреться: в Латвии пройдет первый благотворительный "Рижский фестиваль тепла"

С 17 по 20 ноября в творческом пространстве Manchuge пройдет первый благотворительный "Рижский фестиваль тепла". На протяжении четырех дней состоятся лекции с мастер-классами от многих представителей благотворительных организаций Латвии и местных предпринимателей, которые уже много лет регулярно делятся и дарят людям тепло.

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Каждый день с 10:00 по адресу Рига, ул. Рупниецибас, 18, любой желающий сможет бесплатно принять участие в творческих мероприятиях и лекциях, которые помогут подарить или получить тепло.

17 ноября фестиваль откроет "День недоношенных детей". Уже с самого утра начнется создание самого большого в Латвии помпона. Каждый посетитель может принять участие, а также любой желающий может стать феей вязания и помочь создать изделия для недоношенных детей. В 17:00 выступит благотворительная организация Steidzīgo Bērnu Fejas, которая помогает недоношенным детям. Гости узнают больше о ситуации в Латвии и смогут поучаствовать в дискуссии.

18 ноября пройдет "День семьи". Взрослые и дети будут продавать то, что сделают своими руками из разных материалов (картон, бумага, глина и текстиль). В 17:00 пройдет празднование седьмого дня рождения латвийского бренда Tooche, который занимается изготовлением яркой обуви из войлока.

19 ноября состоится праздник "Возраст тепла". Целый день все желающие могут принять участие в изготовлении гирлянд для домов престарелых. В 17:00 Элизабете Платупе из руководства сети домов престарелых Senior group расскажет о возможностях и необходимости помощи престарелым людям в Латвии.

Финалом фестиваля станет художественный акт "День рождения помпона" 20 ноября. На протяжении всех дней фестиваля, присутствующие смогут принять участие в процессе создания самого большого помпона в Латвии. Каждый может принести свои нитки или шерсть и вплетать их в помпон со своими пожеланиями.

В 17:00 пройдет "Рождение Пегаса". Деревянный пегас на Рупниецибас, 18, является символом всей улицы вот уже более 15 лет. Именно в последний день фестиваля организаторы подарят Риге нового пегаса с горящим сердцем.

"Тепло — это про внешне и внутреннее, про человеческое, физическое, ментальное. Особенно в такое время очень хочется светить, согревать и согреваться", — отметила главный организатор фестиваля Любовь Анчева.

Больше информации о мероприятии — на официальных страницах фестиваля в социальных сетях Instagram и Facebook.