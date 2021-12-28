Все по плану! Как не потерять время и себя и сделать год успешным

Аккурат в новогодние праздники многие из нас дают себе обещания и собираются свято их соблюдать весь год. Однако появляются новые задачи, отвлекающие моменты, да и лень с прокрастинацией никто не отменял, и уже в первые недели нового года "что-то идет не так".
Елена Тонова, специалист в области ивент-индустрии и тайм-менеджмента, делится советами, как правильно планировать время, исполнять данные себе обещания и как в этом деле поможет ежедневник.
Заведите ежедневник. И здесь не имеет значения, какой именно. Главное — его начать вести. Планирование своих целей и задач — очень важная дисциплина, которая помогает не только разобраться в том, чего вы хотите, но и распределить во временной шкале то, что неминуемо приводит к реализации задуманного. Если вы сами не знаете чего хотите и когда, то как это может осуществиться?
Что записывать в ежедневник?
Многие уверены, что у них "мало дел" и им совершенно нечего внести в записную книгу или смартфон. Это не совсем так. Помимо наших профессиональных задач, которые мы реализуем на работе или в собственном бизнесе, у каждого из нас достаточно личных моментов, которые проходят зачастую бесконтрольно и "придавлены" срочными и важными, но, чаще всего, чужими делами.
Время на работу
Вы знаете, в какие дни и когда вы идете на работу. Отлично! Вносим это в ежедневник и "закрываем" это время, как недоступное для других дел (задушевная беседа по телефону с подругой, "пять минут", чтобы забежать в магазин или салон красоты). Таким образом мы взращиваем в себе профессионала, работника.
Это могут быть курсы или семинары, обучающие книги или статьи. Запланируйте, когда вы будете учиться и читать. Пусть это будет всего час в неделю, но четко определите когда - и следуйте своему плану.
Время для себя
Очень часто мы забываем выделить время для своей внутренней леди или для своего джентльмена, слишком много внимания уделяя профессии или учебе. И наш внутренний и внешний мир, связанный с женственностью или мужественностью, остается невостребованным. Здесь важно задать себе вопрос: "А что я делаю для себя? Читаю ли я необходимую литературу для своего эмоционального развития, есть ли в моем списке салоны красоты, зубной врач, массажист, другие нужные специалисты? Есть ли в моем графике время, чтобы побаловать, порадовать, поберечь себя, в конце концов? Когда я планирую заниматься своим гардеробом, уходом за своим телом, физической формой?" И все это можно запланировать: пусть не каждый день, даже не каждую неделю, но хотя бы день в месяц мы вправе посвятить себе.
Время на отношения
Иногда это смешивают с личными планами или профессиональной темой, иногда вообще игнорируют. Но на самом деле это особая "статья" временных расходов. Время, проведенное вместе со своим партнером, нужно планировать: как мы будем его радовать и баловать, что сделаем именно для него или нее.
Красивое платье, вечерний костюм, свечи и праздничная сервировка стола. Вначале это может вызвать даже неловкость, но со временем это будут долгожданные встречи, даже если вы видитесь каждый день, и, возможно, сутки пребываете в одном помещении. Для "торжественности" можно приглашать в гости другую пару, например, близких друзей, и сообщать им дресс-код и правила вашего званого ужина.
Время для внутреннего ребенка
Ребенка, которому мы с годами запрещаем баловаться, радоваться и прячем его в чулан взрослой жизни (не путать со временем на себя!). Пару раз в год можно смело запланировать для себя "милые шалости": отправиться на каток, мастер-класс по лепке или рисованию, просто поиграть в снежки, пляжный волейбол или придумать поход в лес, чтобы закопать клад.
Рисовать, чтобы порисовать, а не сделать выставочную работу, поиграть, чтобы просто играть, а не стать победителем в пляжном волейболе. Просто ради процесса и радости для своего внутреннего малыша, которому так не хватает внимания со стороны серьезного взрослого.
Время для культурного мира и созерцания
Все наши знания — это инструменты. А искусство — это мир фантазий, грез и креатива. Посещение выставок, музеев, культурных мероприятий, чтение художественной литературы, - все это развивает наш творческий потенциал, дает идеи и вдохновение, делает нас более чувственными и творческими. Кстати, если мы говорим о выставке живописи или посещении музеев, стоит брать с собой гида, чтобы узнать не только историю и "о чем думал автор", но еще и задать вопросы, которые наверняка возникнут. Данные творческие мероприятия также стоит запланировать и внести в свой успешный год. И их можно планировать не только для себя, но и для своей семьи, своих близких.
Время для здоровья
Владельцы транспортных средств прекрасно знают о том, что технический осмотр необходимо проходить раз в год, а в некоторых случаях дважды. При этом автомобиль мы можем заменить на новый или вовсе отказаться. Что же происходит с нашим телом? Оно у нас одно единственное на всю жизнь. "Заправляем" мы его тем, что попадется под руку, идем ремонтировать, когда уже отказывает какая-то "запчасть" и прекрасно знаем, что надо регулярно проходить обследование, сдавать анализы, а некоторых врачей посещать один-два раза в год вне зависимости от того, как мы себя чувствуем. Сейчас набирает обороты тема превентивной медицины, когда мы поддерживаем здоровье, а не лечим уже накопившиеся болячки. В наших силах записать и запланировать походы к специалистам, заранее внеся их в свой график, чтобы потом не забыть. Тем более, что к некоторым врачам действительно запись на полгода вперед.
Время для близких
Разумеется, если вы еще и родители, то есть периоды, когда мы максимальное количество своего времени тратим на ребенка (и даже не на одного). Например, когда тот еще совсем маленький и очень нуждается в заботе, болеет, учится или в силу других обстоятельств. Каждый родитель хочет гордиться достижениями и успехами своего чада. Но не стоит забывать, что и дети, общаясь между собой, хвалятся достижениями своих родителей.
Также никто не отменял рамки, которые нужно учиться выставлять — и детям, в том числе. Время, которое вы отводите для себя и своих дел, должно быть только вашим. Тогда и ребенок будет уметь планировать свои задачи, формировать просьбы и запросы более емко, при этом четко зная, что у него небезграничная власть над вашим временем. Здесь стоит договариваться с домашними, определяя, на что конкретно вы выделяете время. И учиться совместно его беречь, ценить и соблюдать. И, напротив, если вы слишком мало времени уделяете своим уже взрослым детям, стоит определить взаимно интересные точки взаимодействия и запланировать встречи, пусть даже не частые.
Важные даты
Это касается не только красных дней календаря, но и памятных дат, дней рождений близкого круга, важных периодов и прочих нюансов, о которых не стоило бы забывать. Может у ваших друзей была свадьба — будет прекрасно, если вы отметите дату в календаре, а потом не забудете поздравить с годовщиной. Стоит внести в ежедневник важных партнеров и клиентов, своих друзей, чтобы перестать надеяться на то, что вы вспомните, а точно знать, что не забудете.
Если в какие-то периоды, систематически, вы сталкиваетесь с "кассовым разрывом", напишите заранее напоминание о том, что стоит быть экономнее и внимательнее к деньгам. Если в какой-то период вы чаще простужаетесь или есть сезонное заболевание (например, аллергия на цветение) — отметьте себе дополнительную заботу о здоровье. Вы во многом можете сами себя "предупредить", зная свой образ жизни и цикличность событий.
Человек-оркестр
У нас поистине много ролей, которые мы выполняем в жизни. Кто-то мама, кто-то сестра, кто-то муж или отец. Параллельно мы "работаем" стилистами, уборщиками, курьерами, семейными бухгалтерами, дрессировщиками и воспитателями, сиделками, поварами. Даже для того, чтобы быть другом или подругой нужно выделить на это время.
"Я наконец-то стала слышать, как поют птицы", — призналась мне одна клиентка, которая начала записывать свои действия, а не старалась все удержать в голове. Планирование — это не рутина, напротив, это тот воздух, который так жизненно необходим каждому.
Бумажный еженедельник или календарь в "гаджете"?
Я за бумажный ежедневник. Во-первых, когда мы что-то записываем от руки, мы тренируем мелкую моторику, еще раз проговариваем и продумываем записанное, визуально лучше запоминаем и легче ориентируемся в записях. При условии, что делаем их аккуратным почерком. Порядок и чистота в ежедневнике также является залогом продуктивной работы и тренировкой внимания. В современном мире нас все больше отучают от письма рукой, но в ведущих вузах мира по-прежнему есть каллиграфия, а конспекты ведутся вручную.
Сколько раз я пыталась назначить встречи с людьми, которые пользовались электронными записными книжками и разными приложениями и не могла это сделать по причине, что у них "полетела программа", "глючит приложение". Иногда человек не может записать время встречи в телефон или посмотреть график, потому что он… в данный момент разговаривает по этому телефону!
И не менее важное — когда в ежедневнике мы видим неделю на развороте, нам проще сосредоточится, обратить внимание на сложное утро, не перегружать день, не выставлять встречи буквально накануне.
Также ученые выяснили, что ведение записей от руки, снимает стресс и уменьшает тревожность, пробуждает творческую энергию и хорошее настроение. Письмо от руки позволяет сохранить свою индивидуальность, помогает рабочей памяти оставаться активной и сохраняем остроту ума.
В "правильный" ежедневник можно записывать не только свои дела, но и мысли, мечты, наблюдения, цитаты, делать небольшие скетчи. А еще именно письмо от руки помогает сохранять навыки чтения, развивает глазомер, воображение и способствует развитию памяти.