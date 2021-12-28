Все по плану! Как не потерять время и себя и сделать год успешным

Аккурат в новогодние праздники многие из нас дают себе обещания и собираются свято их соблюдать весь год. Однако появляются новые задачи, отвлекающие моменты, да и лень с прокрастинацией никто не отменял, и уже в первые недели нового года "что-то идет не так".

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Елена Тонова, специалист в области ивент-индустрии и тайм-менеджмента, делится советами, как правильно планировать время, исполнять данные себе обещания и как в этом деле поможет ежедневник.

Заведите ежедневник. И здесь не имеет значения, какой именно. Главное — его начать вести. Планирование своих целей и задач — очень важная дисциплина, которая помогает не только разобраться в том, чего вы хотите, но и распределить во временной шкале то, что неминуемо приводит к реализации задуманного. Если вы сами не знаете чего хотите и когда, то как это может осуществиться?

Что записывать в ежедневник?

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Многие уверены, что у них "мало дел" и им совершенно нечего внести в записную книгу или смартфон. Это не совсем так. Помимо наших профессиональных задач, которые мы реализуем на работе или в собственном бизнесе, у каждого из нас достаточно личных моментов, которые проходят зачастую бесконтрольно и "придавлены" срочными и важными, но, чаще всего, чужими делами.

Время на работу

Вы знаете, в какие дни и когда вы идете на работу. Отлично! Вносим это в ежедневник и "закрываем" это время, как недоступное для других дел (задушевная беседа по телефону с подругой, "пять минут", чтобы забежать в магазин или салон красоты). Таким образом мы взращиваем в себе профессионала, работника.