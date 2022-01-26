"Я живу в центре Риги и три года назад записала своего ребенка сразу в шесть школ, в том числе и ту, к которой мы приписаны по задекларированному месту жительства. В одну из престижных школ попасть помешал… перекресток — дома с четными номерами, которые относятся к учебному заведению, находятся на стороне Лачплеша, а мы - на стороне Тербатас, среди нечетных номеров. Еще в паре школ отказали, так как ребенок не задекларирован в их районе", — рассказала DELFI рижанка Элина.

"Интересно, как родители получают места в престижных школах в центре, если в микрорайоне много больших нежилых зон, - задается вопросом Элина. Бастионная горка, Верманский сад, парк Кровалда... Где задекларированы дети, на коленках памятника Райнису?"

Это достаточно характерная ситуация, когда родители хотят видеть своих детей учениками конкретной школы, но у них возникают проблемы.

Как вообще происходит зачисление детей в первый класс в соответствии с законом и реально ли попасть в школу не своего микрорайона? Если ребенок зачислен вовремя, может ли кто-то, записанный позже, опередить его? Всегда ли престижная школа означает лучший выбор для ребенка? Давайте разбираться.

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