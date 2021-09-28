Встречают по одежке: как рекрутеры "читают" кандидатов по манере одеваться

Одежда, прическа, макияж, аксессуары, из которых складывается наш образ — первый сигнал для сотрудников отдела по подбору персонала. Оценив внешний облик кандидата, они сразу понимают, впишется он в корпоративную атмосферу или нет.

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Наш имидж говорит о нас больше, чем нам кажется — опытный рекрутер расшифровывает этот "стиль-код" мгновенно и делает выводы в нашем характере. Так, например:

• Контрастное сочетание цветов говорит о том, что перед нами властный человек, который привык доминировать во всех вопросах.

• Одежда в пастельных тонах вызывает у собеседника чувство гармонии и умиротворения, расслабляет его.

• Приятные для глаза мятные, коралловые и бирюзовые оттенки в одежде также вызывают симпатию к вам у начальства и коллег.

• Темная одежда — черная, синяя, коричневая — свидетельствует об основательности и надежности ее обладателя.

• Если женщина пришла на собеседование в романтическом платье с оборками и цветами, накрутила локоны, то рекрутер вряд ли увидит в ней преуспевающего топ-менеджера.

• Кандидат на должность — любитель дорогих брендов и броских аксессуаров, он демонстративно выкладывает на стол телефон и планшет последней модели? Все это свидетельствует о том, что он изо всех сил старается произвести благоприятное впечатление. И производит, но… не самое лучшее: психологи уверяют, что люди с демонстративным характером — плохие управленцы.

• Чрезмерная аккуратность во внешности говорит не только о желании человека все упорядочивать, но и сигнализирует о том, что у кандидата периодически случаются вспышки агрессии.

Чужие здесь не ходят





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Задача дресс-кода, гласно или негласно существующего в любой организации, — создать образ компании. Крупные корпорации, особенно финансовые, вводят жесткий дресс-код, опирающийся на классический стиль. Это сигнал для внешнего мира: "мы придерживаемся единых стандартов в работе", "мы ценим организованность", "регламенты и четкость исполнения для нас на первом месте".

Самые жесткие ограничения в дресс-коде у тех сотрудников, которые работают с клиентами — там может быть регламентировано все, включая цвет колготок, размер и количество украшений, цвет лака для ногтей.

Напротив, в некоторых крупных IT-компаниях существует запрет на… ношение классической одежды. Это демонстрация того, что компания ценит свободу творчества, открытость и доступность.

Вписаться в дресс-код



Еще одна задача дресс-кода — скорее психологическая: она заключается в том, чтобы приводить сотрудников к единой модели поведения. Принятый в компании дресс-код демонстрирует работникам, чего от них ждут.

Если ваши ценности — свобода и творчество, то вы вряд ли впишитесь в корпоративную среду компании, где принято носить синие брюки и юбки, белые рубашки и красные галстуки. И напротив, если работник любит, чтобы все было разложено по полочкам, ему вряд ли подойдет офис, где по коридорам ходят татуированные молодые люди в рваных джинсах и зеленых кедах.

Как показывает практика, если сотрудник не попадает в дресс-код компании и не хочет менять свой стиль, он оказывается в изоляции и рано или поздно увольняется.