"Вы что, Зорро?" Девушка с татуировкой в виде буквы Z о том, что с ней стало после 24 февраля

24 февраля изменилась не только жизнь миллионов украинцев, но и значение буквы Z. Теперь она стала символом российской агрессии и кровавой войны.

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Недавно RusDelfi.ee писал о тату-мастерице из Запорожья и ее временной жизни в Таллинне. Героиня рассказа упомянула случай, когда к ней обратилась девушка с татуировкой в виде буквы Z. Мы нашли ее и поговорили с ней о том, почему у нее была эта татуировка и что с ней стало после 24-го февраля.

Вскоре после начала войны, в СМИ начали появляться сообщения о российских машинах на фронте с символом Z. Тогда 21-летняя Лола с ужасом осознала, что набитую два года назад татуировку больше нельзя показывать людям, ведь теперь она обрела поистине ужасное значение. "Я тогда подумала: "О-оу, и что теперь?" — рассказывает девушка. Сначала, зимой-весной, татуировку не было видно, а потом наступило лето, и она поняла, что не может купаться. "Один раз только сходила на карьер, все время пыталась держать ногу в песке, чтобы тату никто не увидел", — рассказывает она.

Как появилась татуировка?

"В Детском центре душевного здоровья есть отделение под буквой Z — там лечат пищевые расстройства, — объясняет Лола. — Я там познакомилась с девочкой, с которой мы стали подругами и до сих пор общаемся. Два года назад мы решили набить татуировки в честь нашей дружбы".

Когда стало понятно, какое ужасное значение приобрел бывший символ дружбы, подруги начали пробовать рисовать эскизы, чтобы перекрыть татуировку другим рисунком. „Но с буквой Z, как оказалось, сложно что-то изобрести. К тому же, мы хотели, чтобы новая татуировка все равно символизировала нашу дружбу", — объясняет Лола. Она говорит, что подруга тоже хочет закрыть эту татуировку, но пока не может, так как ей нет 18-ти. „В итоге мы с ней так ничего и не придумали", — признается она.

Тогда девушка решила обратиться к тату-мастерице, которая приехала из Украины. "На тот момент я уже была подписана на нее и подумала, что раз я наполовину украинка, почему бы не набить у нее, — рассказывает Лола. — Мне понравились ее работы. К тому же я хотела набить украинский узор и знала, что 50% прибыли пойдет на помощь Украине, поэтому у меня не было сомнений, к кому идти. Я бы не пошла к кому-то из эстонцев делать украинскую татуировку. Кто ты такой, чтобы мне это набить? Подруга же в свою очередь решила, что набьет традиционный узор своей этнической группы — она наполовину сету" (малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая в юго-восточной части Эстонии. — Ред.)

Проблем с взаимопониманием с тату-мастерицей у Лолы не возникло. "Сначала я ей написала и сразу прислала фотку своей „зешки". Объяснила, что по понятным обстоятельствам хочу изменить эту татуировку", — говорит девушка.

Лола перебила татуировку летом, 2 июля. Тату они не просто закрыли, а „вплели" в узор украинской вышиванки.

После 24 февраля девушке, по ее словам, никаких странных вопросов не задавали. "Я все время носила носки. Моя подруга все это лето носит на ноге пластырь, чтобы прикрыть татуировку. Но это неудобно, он отклеивается. Ей 18 исполняется в августе, и она сразу рванет в тату-салон", — смеется Лола.

Она делится, что после того, как татуировка была наконец-то перекрыта, по ощущениям у нее будто камень с плеч свалился: "Опять можешь дышать, опять спокойно ходить. Теперь хочется всем показывать новую тату".