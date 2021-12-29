Вы нас читали: 10 самых популярных материалов в этом году на Delfi Woman

В конце года принято подводить итоги. Традиционно редакция Delfi Woman отобрала самые популярные статьи за уходящий, 2021 год, и собрала их в одном "флаконе". Наиболее востребованными оказались материалы про секс, отношения, здоровье, Covid-19 и еду. Если вы их случайно пропустили или хотели бы перечитать — сделайте это прямо сейчас!

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