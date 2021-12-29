Вы нас читали: 10 самых популярных материалов в этом году на Delfi Woman

В конце года принято подводить итоги. Традиционно редакция Delfi Woman отобрала самые популярные статьи за уходящий, 2021 год, и собрала их в одном "флаконе". Наиболее востребованными оказались материалы про секс, отношения, здоровье, Covid-19 и еду. Если вы их случайно пропустили или хотели бы перечитать — сделайте это прямо сейчас!
- 1. Шпаргалка для мужчин. 8 поз, которые гарантируют женский оргазм
- 2. Невинные привычки, которые выдают человека, выросшего в бедности
- 3. 13 мифов о здоровом питании, в которые не стоит верить
- 4. Возможные "побочки" и долгосрочные последствия: почему не все хотят делать прививку от Covid-19?
- 5. Лексикон слабаков. Список опасных слов, которые вы наверняка произносите каждый день
- 6. 6 мифов об уходе за зубами: что говорят стоматологи
- 7. Жаркое из свинины: как приготовить его так, чтобы мясо было сочным, а кожица – хрустящей
- 8. "Они тоже просто люди". Латвийские врачи отговаривают от вакцинации против Covid-19: почему?
- 9. Хула-хуп, эспандер и ипликатор Кузнецова: полезны ли популярные советские тренажеры?
- 10. Признаки, что вы могли переболеть Covid-19 и не понять этого