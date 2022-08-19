Выбраться из жизненного тупика: как "техника 7 вопросов" помогает принять трудное решение

Принять решение бывает не так-то просто. Все нужно взвесить, проанализировать — и все равно все риски просчитать сложно. Приводим работающую методику, которая помогает это сделать и найти верный выход даже из самой сложной ситуации, пишет 7sisters.ru

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Эта техника может быть использована совершенно для любого жизненного тупика, когда вариантов решения много. И все они кажутся неэффективными, страшными или просто не нравятся. Да, после применения методики может остаться один ответ, который вам тоже будет не слишком по душе. Зато он будет стопроцентно рабочим. Какие вопросы нужно задать себе и честно на них ответить?

1. Что я выбираю, если мне не мешает страх?



Мы боимся очень многого. В некоторых случаях даже не осознаем этого. У нас есть страхи свои — и те, что "подарили" нам родители и друзья. Мы страшимся неизвестности и того, что хорошо знакомо. Боязно сделать шаг и все потерять. Для начала запишите все-все свои варианты решения и связанные с ними страхи. Ручкой на бумаге.

Представьте, что вы совершенно бесстрашны. Или позовите в советчика человека, который может оценивать ситуацию и вас объективно и искренне. Вы удивитесь, но может выясниться, что лучшим выходом будет решение, которое пугает вас больше всего.

2. Что я выбираю, если меня не ограничивают деньги?



О недостаток финансов разбилось, даже не начавшись, множество славных стартапов. Но есть удивительный закон: когда мы действительно чего-то хотим, к чему-то стремимся, то деньги берутся словно бы сами по себе. Так что, возможно, вы просто придумываете себе отговорку, что вам недостаточно средств для исполнения желаемого? Мечтайте смелее, так можно.



3. Какой лучший и худший исход?



Постарайтесь в красках представить лучшее, что с вами может случиться при текущем раскладе. А затем — самое плохое. По максимуму. Не спешите, подумайте. Часто мы сами не понимаем, чего именно мы боимся. Но при анализе не трезвую голову понимаем, что ситуация вовсе не так плоха, как нам кажется.



4. Какой опыт я вынес из прошлого?



Очень часто история развивается по спирали. С нами происходит то, что уже было раньше — с незначительными изменениями. Вспомните, как вы поступили в подобной ситуации раньше? Чем все закончилось? Чему вы научились? Иногда самым простым и очевидным будет пойти проторенной и знакомой дорогой. Ведь тогда вы сумели выжить? Вот и сейчас все получится.



5. Вы уверены, что вам это реально нужно?



Вам так хочется поменять работу (мужа, прическу, тело — что угодно). Очень хорошо просканировать себя и включить осознанность. А вы уверены, что это вообще-то ваше личное желание? Не мечта мамы, не стремление подруги, не глянцевый стереотип?

А то, может быть, можно с легким сердцем просто не делать вообще ничего — потому что вы и хотите вообще другого?

6. Как реагирует на варианты решения тело?



Лягте и расслабьтесь — главное, чтобы вам было комфортно. Представляйте в красках каждый из вариантов решения. И отслеживайте реакции тела. Оно не умеет врать, поэтому подскажет правильный ответ.



7. Что я буду чувствовать, когда все сложится?



С каким лицом вы подойдете к зеркалу и кого в нем увидите? Будете ли вы гордиться собой или же вас одолеют грусть и сожаление или, хуже того, стыд? Значит, вы хотите принять явно не то решение — попробуйте поискать другое. Оно непременно отыщется.

