Выгорание и депрессия: как изменились дети и подростки во время пандемии

Два года ограничений и пандемии оказали негативное влияние на всех людей, в том числе на детей и подростков. Сегодня прослеживается печальная тенденция — у подрастающего поколения появляется много тревожных, навязчивых состояний и страхов.

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Все чаще родители обращаются за помощью к специалистам, когда ребенка мучают панические атаки, страхи, тревожные состояния, депрессии. Детский психолог Наталья Беляева рассказала порталу Delfi о сложной ситуации и о возможных решениях проблемы.

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Какими вырастут дети, если их 2 года ограничивали в общении со сверстниками? Смогут ли они в будущем нормально общаться с людьми, разовьют ли полноценно свои социальные навыки?

Трудно спрогнозировать, что именно будет происходит в будущем. Для подростков мир гаджетов давно стал привычным местом для общения: многие находят новых друзей, находясь в разных странах. А вот дети помладше не так сильно нуждаются в общении с друзьями, сколько в контакте со взрослыми, родителями. Поэтому сегодня как никогда важно поддерживать детей, причем, всех возрастов. Меньше критиковать, больше подбадривать и находить пути решения разных сложных ситуаций.

Привело ли закрытие школ и детских садов к проблемам с психикой детей? И что теперь с этим делать?

Да, дети стали более тревожны и у них появилось внутреннее напряжение. Что делать? Поддерживать ребенка, много с ним разговаривать, при необходимости — обращаться за помощью к детскому психологу.

Означает ли, что из-за 2-летних ограничений станет больше детей-интровертов?

Крайне мало детей в возрасте до 3 лет можно назвать интровертами: дети очень ориентированы на внешний мир и общение. Но когда на ребенка влияют неблагоприятные события и обстоятельства, и он предпочитает одиночество общению, мы можем говорить, о том, что он интроверт. Подростки очень страдают, когда у них нет возможности общаться со сверстниками, в их возрасте это одна из главных потребностей для развития и становления их "я". С другой стороны, есть подростки, которые во время консультаций рассказывают, что рады не ходить в школу, так как им не нужно общаться с одноклассниками. Однако чаще всего за этой ситуацией стоят травмы, которые возникли еще до пандемии (например, травля или конфликты).

Гаджеты: нужны лимиты

Foto: Pixabay.com



Стали ли дети из-за ограничений во время пандемии более зависимыми от гаджетов? Если да, то как теперь эту проблему решать?

К сожалению, да. Гаджеты все больше захватывают детей. Родители часто рассказывают, что ребенок постоянно проводит время в гаджетах — там вся его жизнь: учеба, общение с друзьями, игры.

Конечно, проблема гаджетов была актуальна и до пандемии, но сейчас ситуация ухудшилась. Что делать? Первое: укреплять доверительный контакт, такой, когда у ребенка не возникает желания нарушать оговоренные с родителем временные лимиты по гаджетам. Второе: не наказывать детей лишением гаджетов. Данная стратегия срабатывает в обратную сторону: у ребенка формируется зависимость. Важно понимать, что гаджеты — это уже реальность нашего времени. Это возможности работать из разных точек планеты, общаться и обучаться. Третье: это лимиты. Они обязательно должны быть со стороны родителей (дети сами не могут регулировать этот процесс). Но лимиты должны соответствовать возрасту. Когда ребенок знает, что, несмотря на его поведение, у него всегда есть 30 минут времени для игры, то зависимость от гаджета не формируется. А вот когда родитель запрещает играть, в следующий раз ребенка будет не остановить. Чаще всего они просят еще пять минут, потом еще и очень эмоционально реагируют, когда время закончилось.