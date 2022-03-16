Выгорание и депрессия: как изменились дети и подростки во время пандемии

Два года ограничений и пандемии оказали негативное влияние на всех людей, в том числе на детей и подростков. Сегодня прослеживается печальная тенденция — у подрастающего поколения появляется много тревожных, навязчивых состояний и страхов.
Все чаще родители обращаются за помощью к специалистам, когда ребенка мучают панические атаки, страхи, тревожные состояния, депрессии. Детский психолог Наталья Беляева рассказала порталу Delfi о сложной ситуации и о возможных решениях проблемы.
Не критикуйте, а поддерживайте!
Какими вырастут дети, если их 2 года ограничивали в общении со сверстниками? Смогут ли они в будущем нормально общаться с людьми, разовьют ли полноценно свои социальные навыки?
Трудно спрогнозировать, что именно будет происходит в будущем. Для подростков мир гаджетов давно стал привычным местом для общения: многие находят новых друзей, находясь в разных странах. А вот дети помладше не так сильно нуждаются в общении с друзьями, сколько в контакте со взрослыми, родителями. Поэтому сегодня как никогда важно поддерживать детей, причем, всех возрастов. Меньше критиковать, больше подбадривать и находить пути решения разных сложных ситуаций.
Привело ли закрытие школ и детских садов к проблемам с психикой детей? И что теперь с этим делать?
Да, дети стали более тревожны и у них появилось внутреннее напряжение. Что делать? Поддерживать ребенка, много с ним разговаривать, при необходимости — обращаться за помощью к детскому психологу.
Означает ли, что из-за 2-летних ограничений станет больше детей-интровертов?
Крайне мало детей в возрасте до 3 лет можно назвать интровертами: дети очень ориентированы на внешний мир и общение. Но когда на ребенка влияют неблагоприятные события и обстоятельства, и он предпочитает одиночество общению, мы можем говорить, о том, что он интроверт. Подростки очень страдают, когда у них нет возможности общаться со сверстниками, в их возрасте это одна из главных потребностей для развития и становления их "я". С другой стороны, есть подростки, которые во время консультаций рассказывают, что рады не ходить в школу, так как им не нужно общаться с одноклассниками. Однако чаще всего за этой ситуацией стоят травмы, которые возникли еще до пандемии (например, травля или конфликты).
Гаджеты: нужны лимиты
Стали ли дети из-за ограничений во время пандемии более зависимыми от гаджетов? Если да, то как теперь эту проблему решать?
К сожалению, да. Гаджеты все больше захватывают детей. Родители часто рассказывают, что ребенок постоянно проводит время в гаджетах — там вся его жизнь: учеба, общение с друзьями, игры.
Конечно, проблема гаджетов была актуальна и до пандемии, но сейчас ситуация ухудшилась. Что делать? Первое: укреплять доверительный контакт, такой, когда у ребенка не возникает желания нарушать оговоренные с родителем временные лимиты по гаджетам. Второе: не наказывать детей лишением гаджетов. Данная стратегия срабатывает в обратную сторону: у ребенка формируется зависимость. Важно понимать, что гаджеты — это уже реальность нашего времени. Это возможности работать из разных точек планеты, общаться и обучаться. Третье: это лимиты. Они обязательно должны быть со стороны родителей (дети сами не могут регулировать этот процесс). Но лимиты должны соответствовать возрасту. Когда ребенок знает, что, несмотря на его поведение, у него всегда есть 30 минут времени для игры, то зависимость от гаджета не формируется. А вот когда родитель запрещает играть, в следующий раз ребенка будет не остановить. Чаще всего они просят еще пять минут, потом еще и очень эмоционально реагируют, когда время закончилось.
Пандемия и удаленка повлияли на качество образования. Отразится ли это на карьерных перспективах нынешний детей и их конкурентоспособности на рынке труда?
Школьное образование давно для многих родителей является больной и сложной темой. В школе не хватает учителей, программа не меняется и дети сегодня другие. Детей обучают тому, что им в большинстве своем не пригодится. Школа не учит анализировать, думать. Она не учитывает важный момент: дети очень изменились и время изменилось. Сейчас нет дефицита информации — напротив, мы живем во время информационного избытка. Раньше учитель был единственным источником знаний, сейчас — любая информация в открытом доступе и, нажав на кнопку, ее можно получить. Есть школы, которые стремятся идти в ногу со временем, делая процесс обучения не монотонным: они опираются на современные возможности и, главное, на индивидуальные особенности детей.
Сложно однозначно ответить на вопрос отразиться ли это негативно на конкурентоспособности на рынке труда. Скорее всего, на учениках старших классов отпечаток будет сильнее, ведь они сдают экзамены и поступают в вузы.
Нет здоровья — нет психологической стабильности
По статистике во время пандемии выросло количество семейных конфликтов (дети-родители в том числе). Как это отразится на отношениях в будущем?
Число конфликтов действительно выросло. И это негативно влияет на общую атмосферу в семье, здоровье детей.
Во время пандемии ухудшилось физическое состояние детей. Как это может отразиться на их качестве жизни?
Теряя здоровье, мы теряем также энергию, силы и психологическую стабильность. Когда человек имеет проблемы со здоровьем, у него мало энергии, стремления узнавать что-то новое, обучаться и действовать. У детей сейчас появляется больше апатии, случаются и депрессии. Поэтому, да, качество жизни ухудшается. На это нужно обязательно обращать внимание и по возможности возвращать детям физическую активность, а в сложных случаях обращаться к специалистам.
Дети какого возраста больше всего пострадали от пандемии и почему?
Дети помладше более мягко реагируют на ограничения. А вот подростки, к сожалению, очень страдают. После каждого локдауна я наблюдала печальную тенденцию — количество подростков с апатией, страхами, паническими атаками и депрессиями возрастало. Число родителей, обратившихся в моей психологический центр после каждого локдауна, стремительно возрастает.
Важно понимать, что подросткам крайне необходимо общение. Во время ограничений они не имели возможности качественно реализовать эту потребность, портились отношения с родителями, плюс — нагрузка в школе возросла, что, в свою очередь, требовало еще большего включения в учебный процесс.