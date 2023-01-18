"Я больше не могу!" 9 из 10 жителей Латвии испытывали симптомы выгорания

Однако следует помнить, что симптомы могут быть очень обширными и часто пересекаются с симптомами депрессии. Это могут быть как психические, так и физические симптомы, такие как головные боли, хронические боли в спине, физическая усталость и другие.

Выгорают ли чаще женщины?

Данные исследования показывают, что чаще всего симптомы выгорания испытывают женщины — 94% опрошенных женщин (31% — часто, 36% — иногда, 27% — редко, 5% –никогда, 1% — затрудняются ответить). При этом среди респондентов-мужчин симптомы выгорания испытывали 87% (17% — часто, 40% — иногда, 30% — редко, 10% — никогда, 3% — трудно сказать).

Объяснения могут быть самыми разными в зависимости от конкретного человека, подчеркивает врач-психотерапевт Э. Пулиньш-Цинис. Возможно, что повышенное выгорание женщин связано с изменением их роли в обществе. В предыдущие десятилетия женщины чаще всего были домохозяйками, а мужчины — кормильцами. В настоящее время уже не редкость, когда женщины зарабатывают больше мужчин, а мужчины часто предпочитают брать на себя главную роль в домашнем хозяйстве. В то же время все еще преобладают общие исторические тенденции, в результате чего женщины не только развивают себя профессионально, но и берут на себя основную роль в уходе за домом и детьми. Таким образом, увеличивается не только физическая работа, но и поиск самоидентификации, что само по себе является сложной задачей.

Другое объяснение связано с "помогающими профессиями", в которых чаще всего работают женщины. В помогающих профессиях есть еще один очень важный фактор риска: необходимость проявлять эмпатию, и, если контакта достаточно, то результатом становится "истощение эмпатии", когда нет способности "отдавать другому, потому что собственная чаша пуста", объясняет врач. Это также одна из причин, по которой выгорание сравнительно чаще встречается среди медиков.

Молодежь и выгорание

Исследование показывает, что чаще всего симптомы выгорания испытывают молодые люди и что эта тенденция уменьшается с возрастом. Например, респонденты в возрасте 18-24 лет испытывали симптомы выгорания чаще всего — 97% (36% — часто, 45% — иногда, 16% — редко, 1% — никогда и 1% ответил "трудно сказать"), в то время как пожилые люди в возрасте 64-75 лет испытывали симптомы выгорания реже всего — 82% (14% — часто, 29% — иногда, 39% — редко, 13% — никогда и еще 4% ответили "трудно сказать").

Как говорит врач-психотерапевт, вполне вероятно, что эти результаты объясняются амбициями в сочетании с относительно низкими оценками. Понятно, что большая часть проблем оценки связана с низкой самооценкой и что рабочее место не должно компенсировать это, но в то же время более молодые коллеги чаще сталкиваются с ситуациями, когда усилия и результат должны цениться более высоко, однако и вознаграждение, и вербальная оценка со стороны работодателя или общества относительно низки. Результаты можно объяснить тем, что эта возрастная группа все еще способна работать сверхурочно и в обществе это считается нормальным. Опять же, можно привести примеры из медицинской сферы, где принятой в обществе нормой является работа несколько дней подряд по вызову, если вы работаете в медицинском учреждении или в Службе неотложной медицинской помощи.

Как избежать выгорания?

Лучший способ избежать выгорания — осознавать свои пределы в любой ситуации, говорит врач-психотерапевт Э. Пулиньш-Цинис. Кроме того, важно знать о психических границах, профессиональных границах, границах дружбы и романтических границах, а также о границах физических возможностей. Соблюдая эти границы, мы можем более успешно сказать в определенный момент кому-то "нет" и, не слишком критикуя себя, сказать, например, что "в этом году у меня не хватило сил организовать такой же грандиозный стол, как в прошлом", или сказать "нет" работодателю, который в последний момент просит вас выполнить какую-то незапланированную, масштабную работу в определенные, сжатые сроки, и в других подобных случаях.

Если вы почувствовали симптомы выгорания

Если вы заметите момент, предшествующий выгоранию, вам будет гораздо легче изменить свой распорядок дня, добавить периоды отдыха с дополнительной физической нагрузкой или без нее, а также перепланировать свою повседневную жизнь. Но если синдром выгорания уже диагностирован, то восстановление может занять несколько лет при целенаправленном изменении привычек образа жизни, начиная со здорового питания, физической активности, работы над личностным развитием и серьезного изменения распорядка дня, объясняет врач-психотерапевт Э. Пулиньш-Цинис. Важнейшим здесь является режим труда и отдыха. Более того, отдых — это не сидение вечером перед телевизором или компьютером с бокалом вина. Может быть, это и так, но если это единственная форма отдыха, то результат не будет успешным. Отдых от работы и повседневных забот должен быть достаточно насыщенным: уделите время себе одному и проведите время с близкими людьми.

* Опрос проводился в сотрудничестве с исследовательской компанией SKDS — было опрошено 1005 жителей Латвии.