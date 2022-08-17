"Я была в таком шоке, что даже не заплакала". История пары, чей ребенок родился мертвым

Несмотря на то, что второй ребенок Трийн и Кристо родился мертвым, на вопрос, сколько у них детей, родители отвечают — двое. "Элли Марий есть и всегда будет в наших сердцах", — говорит Трийн, мама мертворожденной девочки. Историю семьи рассказывает Jana.

"Когда я смотрела на экран в кабинете УЗИ, ребенок был на месте, как всегда, но что-то было по-другому. Я не слышала его сердцебиения. Сначала я даже не подумала о чем-то плохом. Просто лежала и размышляла, почему такое возможно. В то же время я думала про себя, что раз родовая деятельность идет, то все должно быть хорошо", — вспоминает Трийн. - После долгого молчания врача я почувствовала, что внутри что-то не так. Я ощутила, как сердце заколотилось, меня будто окатило горячей волной. Интуиция подсказывала худшее, но я все еще надеялась на лучшее".

Через минуту врач осторожно взял Трийн за руку и сказал, что, к сожалению, сердце ее дочери больше не бьется. Трийн не могла в это поверить. „В самом страшном сне я не могла представить себе такой трагедии! — говорит она. — Я была так потрясена, что даже не заплакала. Я попросила врача посмотреть еще раз, но он сказал, что уже давно все посмотрел…"