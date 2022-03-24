Я рассталась с отцом ребенка. Можно ли претендовать на материальную помощь во время беременности?

Когда рождается ребенок, вроде бы все ясно — оба родителя должны заботиться о нем до достижения им совершеннолетия. Но что делать, когда двое взрослых расстаются до рождения ребенка? Должен ли будущий отец платить алименты?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Когда я была на 18 неделе беременности, мы расстались с отцом будущего ребенка. Хотелось бы понять: могу ли я претендовать на какую-либо материальную поддержку в период ожидания ребенка, например, для приобретения назначенных врачом медикаментов для развития и здоровья ребенка, на приобретение детских товаров (кроватки, коляски, автокресла, одежды, предметов гигиены). Или я должна покрывать эти расходы самостоятельно?

Я понимаю, чтобы на что-то претендовать, отец должен быть вписан в свидетельство о рождении ребенка. Когда, куда и какие документы я должна предоставить для получения алиментов? Как определяется их сумма (отец официально не работает, его счета арестованы присяжными исполнителями)? Какие есть варианты? Если отец не согласен платить, куда обращаться — в суд, в гарантийный Фонд средств содержания? Хотелось бы вовремя прояснить все эти вопросы, чтобы не сделать что-то не так по незнанию. Может быть, можно получить подробную консультацию (какова может быть ее примерная стоимость)?" Такие вопросы Лаура задала в разделе "е-консультация" на портале Latvijas Vēstnesis.

Отвечает юрист Илона Барковска: "Алименты — это средства, предназначенные непосредственно для содержания ребенка. Согласно части первой статьи 179 Гражданского кодекса, родители обязаны соразмерно их способности и имуществу содержать ребенка. Споры по поводу алиментов решаются в судебном порядке.

Поэтому, если будущая мать нуждается в материальной поддержке во время беременности, а отец будущего ребенка не желает помогать добровольно, она вправе обратиться за помощью в социальные службы своего муниципалитета.

К сожалению, в запросе нет информации о том, состоят ли будущие родители ребенка в браке, разведены или их брак никогда не был зарегистрирован.

Для взыскания алиментов с отца ребенка он должен быть внесен в книгу записей актов гражданского состояния и, соответственно, в свидетельство о рождении ребенка. Если отец не зарегистрирован в свидетельстве о рождении ребенка и отказывается добровольно признать отцовство и выплачивать алименты, мать вправе обратиться в суд с иском об установлении отцовства и взыскании алиментов. Как это сделать, мы уже писали, а также публиковали пояснение "Отцовство — определение родства с ребенком".

Если отец ребенка вписан в свидетельство о рождении (например, родители состоят или состояли в браке или в результате добровольного признания отцовства), но отказывается платить алименты, мать ребенка имеет право претендовать на материальное содержание. Ответ, как это сделать, уже публиковался, также доступно пояснение "Алименты или материальное содержание в 2022 году".

Если с отцом ребенка нет спора об обязанности по уплате алиментов (и нет решения суда о взыскании алиментов), но алименты все-таки не выплачиваются, то мать ребенка может обратиться в гарантийный Фонд средств содержания.

Для индивидуальной консультации мы рекомендуем обратиться к любому юристу или присяжному адвокату, практикующему семейное право. Размер оплаты консультации можно узнать у соответствующего специалиста".