"Я сожгу тебя и твою семью заживо". Можно ли остановить буллинг в школах? Три истории о травле

Издевательства в школе могут оставить шрам в душе молодого человека на всю жизнь. Можно ли создать для детей безопасную и свободную от издевательств среду? Эстонский фонд "Школа без травли" уверен, что да. Но это требует усилий всех сторон - как педагогов, так и родителей.

Уже десять лет бороться с буллингом эстонским школам помогает программа KiVa организации "Школа без травли" - в ней участвуют около 120 учебных заведений Эстонии. Однако опрос, проведенный в этом и прошлом году аналитическим центром Praxis, показал, что только 52% учителей верят, что они могут остановить издевательства среди учеников. Даже в тех школах, которые присоединились к KiVa, профилактические меры охватили не всех учеников и педагогов. Авторы исследования отмечают, что буллинг нельзя предотвратить только энтузиазмом отдельных сотрудников, требуются согласованные и постоянные усилия, а также участие родителей.

"KiVa обладает эффективными методиками, которые были тщательно разработаны и научно протестированы. Применяя эти методы, мы можем в значительной степени предотвратить буллинг и решать конфликты, - говорит Кристиина Трейал, контент-менеджер фонда. - Однако правильная программа подобна пылесосу, который поддерживает чистоту в комнате, если вы постоянно им пользуетесь. Если он стоит в углу комнаты, от него нет никакого толку".

Три матери поделились с журналом Jana историями травли, с которой столкнулись их дети.

Из учительских детей — в зачинщиков травли

Когда Маре отдала свою дочь Кристи (сейчас ей 16 лет) в школу, она верила, что в маленьких классах и школах меньше издевательств. Теперь она признает, что это может быть не так. Также, по ее опыту, неправда, что в вальдорфских школах не бывает буллинга.

"Моя дочь была медленнее других в детском саду, и мы решили, что вальдорфская школа ей подойдет, — вспоминает Маре. — К сожалению, издевательства начались уже в начальной школе. К Кристи приставал одноклассник, который был сыном учителя. Позже к издевательствам присоединились еще несколько детей". Сначала Кристи сторонились, потом разгромили ее вещи, однажды ее спортивную форму выбросили в туалет в раздевалке. Один из мальчиков засунул в ее волосы жвачку.

"Я пыталась поговорить с отцом, который был учителем начальной школы, но он ничего не предпринял. Кроме того, он был руководителем программы KiVa в той школе! — удивляется Маре. — Другие учителя тоже ничего не делали, хотя сигналы, что этот мальчик склонен к насилию, поступали и из других мест. Принцип вальдорфской педагогики заключается в том, что проблему травли лучше всего решить, позволив детям разбираться самим".

Маре была поражена тем, что в школе говорят о карме: "Несколько сотрудников школы и родителей сказали мне, что ничего не поделаешь, ребенок родился со своей кармой и должен ее искупить. А если он меняет школу из-за издевательств, значит, он не был ребенком вальдорфской школы".