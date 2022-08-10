Ягодка опять: 5 параметров как меняется сознание и психика женщины после 40 лет

Что происходит с лицом и телом, с эмоциями и когнитивными способностями, когда женщина входит в "королевский возраст" 40+? Как сохранить дольше бодрость духа и тонус мышц и оставаться привлекательной? Рассказывает 7sisters.ru

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Прошлое начинает казаться радужным и прекрасным



Нормальный человек не может постоянно помнить плохое. Оно постепенно вымывается и вымещается из памяти. Поэтому однажды мы вдруг обнаруживаем, что живем какой-то совершенно идеальной жизнью. В прошлом, десятилетия назад, люди были сплошь приветливыми и милыми, мы сами — сговорчивыми и понимающими. Небо было синее и трава зеленее — это как раз оттуда и про то.

Хорошо ли это? Наверное, да — действительно, таскать за собой обиды и страхи не слишком-то умно, это мешает жить в настоящем. Но и полностью забывать о своих ошибках может быть несколько опасно — есть шанс заново с разбега прыгнуть на те же самые грабли. Но только то, что в 20 прожилось как досадное недоразумение, в 45 может восприниматься несколько более драматично.

Лучше всего анализировать все, что случилось, начиная с самого детства вместе с психологом. Тогда забыть точно ничего важного не получится, но будет шанс тщательно все проработать. И отпустить с миром.

Спорт становится необходимостью, а не капризом



В 40 мы уже знаем свое тело в достаточной степени, чтобы не сомневаться — пить воду перед сном не нужно (не говоря уже о более тяжелых напитках). В спортзал нужно ходить не столько и не только для обретения красивой попы и рельефа на ногах. Любой фитнес нужен для того, чтобы не болела спина, не ныли суставы, а вес не набирался с какой-то просто ужасающей скоростью. В движении жизнь — и в этой простой истине кроется чуть ли не главная правда сорокалетних. И тех, кто старше.



Комфорт становится важнее красоты



Того, кто додумался разрешить женщинам в любом возрасте носить кроссовки с платьем и деловым костюмом, точно благословили миллионы женщин по всему миру. Даже наши мамы, для которых "одеться нарядно" или "женственно" без вариантов означало "каблуки и юбка" перестали недоуменно поднимать брови, глядя на нас. Когда мы собираемся в офис, на свидание или на прогулку с внуками. Или подругами. Какое счастье, что на свете существует удобное дышащее нижнее белье, комфортные штаны любой расцветки и фасона и обувь, в которой можно двигаться. А не только красиво сидеть. И да — все это действительно красиво.



Достижения косметологии вдруг вызывают интерес



20 лет назад мы спокойно засыпали прямо в макияже после… в общем, в разных ситуациях. Сейчас мы не только научились смывать его десятью разными способами, мы еще и активно интересуемся всеми этими масками, тониками, кремами и всем остальным. О чем вы тоже узнаете, когда вы разменяете пятый десяток. Потому что это действительно нужно, а не потому, что посоветовал модный блогер (или кого вы там слушаете).



В 40 и дальше все еще хочется любви



Помните, что мы думали обо всех этих "сорокалетних старухах" в старшем школьном возрасте? А теперь мы охотно признаем вслед за героиней "Москва слезам не верит", что в 40 все только начинается. Или успешно продолжается. Еще можно родить ребенка (ну и что, что вполне могут быть и внуки?), развестись и еще пять раз выйти замуж или стать принципиальной противницей брака (почему бы и нет?).

А можно быть уже 25 лет замужем и обожать своего мужа каждой клеточкой тела или научиться любить его по-настоящему после лет ссор и конфликтов. Можно и нужно любить физически, любить духовно и платонически. Словом, мы еще умеем это делать и, главное, знаем — как.

А еще в 40+ мы умеем зарабатывать деньги и знаем, как их тратить и хранить, умеем расслабляться и медитировать — и становимся ближе к собственным родителям. Которых мы раньше никак не могли понять. Наверное, это и называется мудрость.