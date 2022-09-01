За парту — с удовольствием! Первый день в школе: советы специалистов

Первый день в школе — это волнительное время, полное радости, возбуждения, ожидания и всевозможных впечатлений. И у родителей, и у детей возникает множество мыслей и эмоций, появляются новые обязанности. Как помочь ребенку успешно начать учебу? Консультируют психотерапевт Андрис Веселовскис и фармацевт Синтия Юревича.

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Когда ребенок впервые идет в школу, и он сам, и его родители могут испытывать множество сильных эмоций — радость, страх, волнение, надежду, гнев, объясняет психотерапевт Андрис Веселовскис. Нужно помочь ребенку справиться с этими эмоциями. Если ребенок боится, подбодрите его; если он не видит смысла в учебе, помогите ему найти мотивацию.

Для родителей это также волнующий момент, однако они должны помнить, что не стоит перекладывать свои эмоции на детей. Если у родителей есть страхи и негативные эмоции по поводу школы, не следует говорить об этом ребенку. Если родители боятся, что их ребенок будет плохо учиться в школе, они не должны заранее пугать сына или дочь этой возможностью и своими негативными ожиданиями. В то же время не следует заставлять ребенка чувствовать себя хорошо, если он испытывает тревогу или страх. Вы должны принять эмоцию такой, какая она есть, и помочь ребенку справиться с ней, подчеркивает психотерапевт.

Чтобы начало было успешным



Необходимо помочь ребенку успешно начать и пережить очередной жизненный этап, говорит психотерапевт. Школьный опыт должен помочь ребенку расти, становиться сильнее и приобретать знания. Отношение родителей должно быть поддерживающим, мотивирующим, помогающим, подчеркивающим следующие аспекты в общении с ребенком:



в школе ты сможешь узнать много интересного;

в школе можно встретить новых друзей;

идя в школу, ты станешь сильнее и умнее и научишься ладить с людьми;

в школе ты получишь новые знания и научишься преодолевать трудности;

в школе будет много интересных приключений.

Постановка достижимых целей



Перед школой, волнуясь и спеша, мы иногда забываем о том, что не следует говорить детям перед началом учебы. Психотерапевт рекомендует избегать навязывания своих целей ребенку, что часто может происходить бессознательно. Например, не обязательно требовать от ребенка быть круглым отличником или достичь каких-то других строгих показателей.

Какие цели были бы более достижимыми? Чего может достичь ребенок, пройдя через школьный опыт? Он может стать сильнее физически и эмоционально, объясняет специалист. Может научиться сотрудничать с другими детьми и учителями. В школе они также можно научиться выходить из конфликтных ситуаций, тренировать себя, преодолевая трудности. Ребенок должен научиться говорить и отстаивать свою точку зрения. Узнать, как устроен мир, и получить базовые знания по различным предметам. Научиться искать информацию, самостоятельно выполнять работу и задания до конца. Физическая активность необходима для того, чтобы ребенок был физически сильным и здоровым.

Необходимо помочь ребенку преодолеть эмоциональные трудности. Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы он чувствовал себя достаточно удовлетворенным собой и жизнью. Все должно быть в равновесии — учеба с интересом, отдых, физическая активность, общение с друзьями. Ребенок будет травмирован, если его перегружать, подчеркивает психотерапевт. В то же время ребенок будет расти слабым, если нагрузка будет недостаточной. Не стоит ограждать ребенка от трудностей, но и не стоит слишком баловать его.

Процесс социализации



Одним из наиболее важных, ключевых элементов школьного опыта ребенка является процесс социализации и построения отношений со сверстниками и одноклассниками. На что следует обратить внимание, чтобы они были успешными? Если родители сами научатся общаться друг с другом и со своим ребенком, то ребенок научится делать это автоматически, внутри семьи, объясняет психотерапевт. Но если в школе возникают проблемы, необходима помощь. Проводите время с ребенком, чтобы он мог рассказать вам, как у него дела, и вместе вы могли обсудить, как лучше справиться с трудностями. Проводить время вместе, например, ходить в спортзал, плавать, ходить в театр, путешествовать — это универсальные "лекарства", которые защищают от разных невзгод и позволяют решать разные проблемные ситуации.



Совет фармацевта



Фармацевт Синтия Юревича советует: с приближением нового учебного года родителям особенно важно обратить внимание на здоровый образ жизни своего ребенка, чтобы он мог встретить осень и школу в хорошей форме и настроении. Вот на что следует обратить основное внимание.

1. Сбалансирование рациона

Он должен быть богат белком, поэтому рекомендуется включать в меню мясные бульоны и супы, морепродукты, а также фрукты и ягоды, соответствующие сезону. Цидония, плоды бузины, яблоки и другие местные фрукты помогут укрепить иммунитет с наступлением осени.

2. Упорядочение режима сна

Ложитесь спать вовремя, а также не пользуйтесь компьютером, смартфоном и другими умными устройствами за два часа до сна.

3. Физические упражнения

Они не только укрепляют организм, но и помогают избавиться от стресса и тревоги.

4. Свежий воздух

Рекомендуется проводить 2-3 часа в день на свежем воздухе, например, гулять, кататься на велосипеде и заниматься другими видами деятельности.

5. Уменьшение беспокойства

Очень важно поговорить с ребенком — рассказать ему, почему школа важна и необходима. Если в школе возникла тревожная ситуация, вы должны попытаться обсудить ее, чтобы выяснить, как ее успешно разрешить. При выраженной нервозности можно пить по вечерам успокаивающий ромашковый чай или принимать препараты магния.

6. Укрепление иммунитета

Напомните ребенку о важности личной гигиены (мытье рук, правильное чихание, кашель и т. д.), а также о необходимости как можно больше есть летние и осенние фрукты, овощи для усвоения природного витамина С. Если ребенок все-таки заболел, в аптеке есть ряд витаминов и сиропов, повышающих иммунитет — ваш врач сможет порекомендовать подходящий.