Заклятые друзья и закадычные враги: как работать с неприятными коллегами?

Наши отношения с коллегами по работе простираются от дружбы до ненависти, а порой совмещают в себе и то и другое. В английском языке даже появилось новое слово "frenemy" — нечто среднее между "friend" ("друг") и "enemy" ("враг"). Что происходит в этой двусмысленной серой зоне офисных отношений и почему она возникает?

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У многих из нас есть искренние друзья, общение с которыми делает каждый рабочий день чуточку веселее, и не менее искренние враги, по какой-то причине (или вовсе без причины) старающиеся максимально отравить нам жизнь. Но кто эти люди, которые занимают место где-то посередине?

Такие товарищи по работе способны сочувственно выслушать ваши жалобы, а потом сплетничать за вашей спиной. Или вступиться, когда вас критикуют, и при этом, глазом не моргнув, присвоить себе все заслуги от совместного проекта.

Они и помогают, и вредят. Короче, они — "френеми", "друзья-враги".

В прошлом психологи склонны были видеть отношения в коллективе в черном или белом свете, игнорируя многочисленные промежуточные состояния. Но недавние исследования говорят, что "друзья-враги" не меньше, а то и сильнее влияют на наше моральное самочувствие, поведение и здоровье.

Если мы разберемся в этих сложностях, то сможем разумнее выстраивать отношения в офисе и избегать стрессов.

"Хороший, плохой, злой"

Foto: Pixabay.com



О пользе дружбы написаны горы научной литературы. Добрые отношения с окружающими повышают самооценку, помогают легче справляться с трудностями, уменьшают риск психических и физических расстройств и даже преждевременной смерти.

Неудивительно, что плохие отношения оказывают противоположный эффект. Общение с коллегами или родными, которые постоянно нас обижают, вредит здоровью.

Но лишь в последние 10 лет или около того ученые занялись тем, как влияют на нашу жизнь люди, которые сегодня нам — друзья, а завтра — враги, или наоборот.



Участникам исследований предложили оценить по шестибалльной шкале, насколько их поддерживают, или, наоборот, выбивают из колеи контакты с тем или иным знакомым.

В результате выяснилось, что знакомые каждого человека делятся на три группы. По определению профессора психологии и неврологии американского университета Бригама Янга Джулианы Холт-Лунстад, друзья — это те, чье позитивное воздействие люди оценивают двумя баллами и выше, а негативное — не более чем одним баллом. С врагами обстоит ровно наоборот. Получившие в обеих категориях по два и больше баллов — амбивалентные персоны.

Опираясь на эту оценку, Холт-Лунстад и другие исследователи смогли установить, чем отношения с "друзьями-врагами" отличаются от всех прочих.

По наивности можно предположить, что они дают нулевой эффект: польза и вред уравновешивают друг друга. Но это не так.