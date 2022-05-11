В больнице, куда мать отвезла сына, зафиксировали повреждение кожи — ссадину размером 3х5 сантиметров. Позже мать написала заявление в полицию, которая, в свою очередь, перенаправила его в VBTAI.

"Когда я позвонила по телефону доверия в VBTAI и рассказала о ситуации, мне посоветовали написать заявление, что я и сделала. И первоначальное решение было в мою пользу — инспектор признала факт совершенного в отношении моего сына насилия и наложила штраф. Однако воспитательница подала апелляцию и вышестоящее лицо отменило первоначальное решение", — рассказывает мама.

В августе прошлого года — через четыре месяца после происшествия в саду — инспектор VBTAI постановил за физическое и эмоциональное насилие над ребенком оштрафовать воспитателя на 30 административных штрафных единиц, что эквивалентно 150 евро. В ходе расследования инспектор заслушал в режиме видеоконференции показания 21 ребенка и их родителей о событиях дня, а также, разумеется, самих воспитателей и других сотрудников детского сада. Следует отметить, что изначально, когда вызвали первого свидетеля, к видеовызову не присоединились ни обвиняемая воспитательница, ни другая ее коллега и няня. Позже воспитательница дала показания, но вину в насилии не признала. Ее интерпретация произошедшего была иной — не терла шею шарфом, а просто сказала Эдуарду: "Что бы ты почувствовал, если бы я поступила с тобой так же, как ты поступил с Риналдом?" Она также сказала инспектору, что Эдуард часто выдумывал то, чего не было. Ее показания противоречивы, на что в заключении указывает и суд. Если коротко, то, по ее версии, дети играли с шарфами и она заметила, что у обоих мальчиков — Эдуарда и Риналда — шарфы на шеях. Она спросила у них, что случилось, на что Риналд не отвечал, молча стоял со слезами на глазах, а Эдуард сказал: "я больше так не буду". Позже она увидела, что у обоих детей красная кожа на шее, и пошла за лечебной мазью. Утверждает, что поговорила с мальчиками, чтобы они так больше не делали, а затем позвонила матери Эдуарда и предупредила, что у двух мальчиков красная шея, чтобы она не удивилась.

При опросе детей большинство из них сказали, что ничего не видели, хотя одна девочка заявила, что "воспитательница терла шарфом шею Эдуарда", другой ребенок в группе сказал, что воспитательница велела Эдуарду сидеть на скамейке, пока за ним не придет мать… Скамейка фигурирует в материалах дела несколько раз — она упоминается как стул для размышлений и используется как способ дисциплинирования. Эдуарда часто заставляли сидеть там, бывало, что он сидел и плакал, рассказывает мама.

Итак, в августе прошлого года VBTAI признал насилие над ребенком, но воспитательница обжаловала это решение, и оно было отменено в связи с недоказанностью примененного насилия. А именно, VBTAI указал, что существуют объективные сомнения, были ли покраснения кожи на шее ребенка вызваны непосредственно действиями воспитателя. В инспекции пояснили, что единственное свидетельство телефонного разговора матери и воспитательницы поступило от Анете — больше никто его не слышал, а Эдуард не дал показаний — по той причине, что устал, ожидая, пока его начнут допрашивать. Показания давались дистанционно, и, по словам адвоката Анете, VBTAI в тот день довольно долго разговаривали с мамой. К тому времени, когда дело дошло до разговора с Эдуардом, он уже устал и отказывался сидеть у экрана.

Суд

После инцидента социальная служба городка предоставила Эдуарду, как пострадавшему от эмоционального и физического насилия, 10 визитов к психологу. Затем психолог подготовил отчет об эмоциональном состоянии ребенка. Психологу, работавшему с Эдуардом, лишь в общих чертах сообщили, что ребенку причинен вред. Идея заключалась в том, чтобы психолог действительно все объективно выяснил. В ходе визита психолог спросила: есть ли в саду воспитательница по имени (…)? Есть! Эдуард поделился, что воспитательница по имени (…) натерла ему шею. Они с психологом просматривали книжку о важном событии в садике. Полистав книгу, психолог рассказала, что случалось с героями книжки барсуком и хорьком, а Эдуард доверил ей то важное событие, которое произошло с ним в детсаду.

Изучив и оценив все материалы дела и доводы, указанные в жалобе, заслушав объяснения заявителя и лица, подлежащего административному задержанию, представителя учреждения и показания свидетелей, суд признал жалобу обоснованной и аннулировал прежнее решение. Судом установлено, что воспитательница применяла к Эдуарду физическое и моральное насилие.