Год назад воспитательница детского сада якобы в педагогических целях растерла шею шестилетнего Эдуарда шарфом, в результате чего на коже образовались ссадины. Узнав о произошедшем, мама мальчика обратилась в ближайшую больницу, чтобы зафиксировать травму, а позже написала заявление в Госполицию и Государственную инспекцию по защите прав ребенка.
В течение этого года события развивались напряженно — власти то признавали насилие со стороны воспитательницы, то оправдывали ее. В апреле суд первой инстанции постановил, что воспитательница совершила эмоциональное и физическое насилие, и наложил штраф на сумму 150 евро. Воспитательница обжаловала это решение, подав апелляцию.
Имена упомянутых в статье людей изменены, кроме представителя Государственной инспекции по защите прав ребенка (VBTAI), также мы не будем упоминать название небольшого города, находящегося примерно в 75 километрах от Риги, где произошел инцидент. Хотя его жители знают, что случилось.
Анете, мама пострадавшего ребенка, признается, что приняла меры только после случая с шарфом, хотя он уже давно жаловался на отношение воспитателя. Маме не хотелось в это верить: бывает, дети фантазируют и преувеличивают, к тому же воспитательница была ее подругой. На самом деле в этой истории Анете больше всего задевает отношение Государственной инспекции по защите прав ребенка (VBTAI), которая по закону обязана защищать интересы детей. Однако, по словам Анете, в данном случае учреждение защищает честь воспитателя, а не права пострадавшего ребенка. "Поэтому для меня, как для матери, теперь это вопрос чести — идти до конца… Я в долгу перед своим ребенком!" — говорит Анете.
Что случилось?
В материалах дела упомянуто, что во время урока воспитательница и дети выкладывали на ковер цифры из шарфов. Эдуард, играя, натер шею своего одногруппника Риналда шарфом. Тогда воспитательница взяла шарф и сильно растерла шею Эдуарда, оставив красную ссадину размером 3х5 сантиметров. В тот день, прежде чем забрать мальчика, Анете позвонила воспитательнице, которая рассказала о произошедшем, добавив: "(…) я натерла ему шею, чтобы он понимал, каково это. Поэтому не удивляйся, что у него красная шея". На попытку матери прояснить ситуацию воспитательница сказала: "Твой ребенок просто отвратителен. Советую не как воспитательница, а как подруга, надери ему задницу". Во время этого разговора Эдуард находился рядом и слышал, что говорила воспитательница, и даже хотел вмешаться, но его одернули.
В больнице, куда мать отвезла сына, зафиксировали повреждение кожи — ссадину размером 3х5 сантиметров. Позже мать написала заявление в полицию, которая, в свою очередь, перенаправила его в VBTAI.
"Когда я позвонила по телефону доверия в VBTAI и рассказала о ситуации, мне посоветовали написать заявление, что я и сделала. И первоначальное решение было в мою пользу — инспектор признала факт совершенного в отношении моего сына насилия и наложила штраф. Однако воспитательница подала апелляцию и вышестоящее лицо отменило первоначальное решение", — рассказывает мама.
В августе прошлого года — через четыре месяца после происшествия в саду — инспектор VBTAI постановил за физическое и эмоциональное насилие над ребенком оштрафовать воспитателя на 30 административных штрафных единиц, что эквивалентно 150 евро. В ходе расследования инспектор заслушал в режиме видеоконференции показания 21 ребенка и их родителей о событиях дня, а также, разумеется, самих воспитателей и других сотрудников детского сада. Следует отметить, что изначально, когда вызвали первого свидетеля, к видеовызову не присоединились ни обвиняемая воспитательница, ни другая ее коллега и няня. Позже воспитательница дала показания, но вину в насилии не признала. Ее интерпретация произошедшего была иной — не терла шею шарфом, а просто сказала Эдуарду: "Что бы ты почувствовал, если бы я поступила с тобой так же, как ты поступил с Риналдом?" Она также сказала инспектору, что Эдуард часто выдумывал то, чего не было. Ее показания противоречивы, на что в заключении указывает и суд. Если коротко, то, по ее версии, дети играли с шарфами и она заметила, что у обоих мальчиков — Эдуарда и Риналда — шарфы на шеях. Она спросила у них, что случилось, на что Риналд не отвечал, молча стоял со слезами на глазах, а Эдуард сказал: "я больше так не буду". Позже она увидела, что у обоих детей красная кожа на шее, и пошла за лечебной мазью. Утверждает, что поговорила с мальчиками, чтобы они так больше не делали, а затем позвонила матери Эдуарда и предупредила, что у двух мальчиков красная шея, чтобы она не удивилась.
При опросе детей большинство из них сказали, что ничего не видели, хотя одна девочка заявила, что "воспитательница терла шарфом шею Эдуарда", другой ребенок в группе сказал, что воспитательница велела Эдуарду сидеть на скамейке, пока за ним не придет мать… Скамейка фигурирует в материалах дела несколько раз — она упоминается как стул для размышлений и используется как способ дисциплинирования. Эдуарда часто заставляли сидеть там, бывало, что он сидел и плакал, рассказывает мама.
Итак, в августе прошлого года VBTAI признал насилие над ребенком, но воспитательница обжаловала это решение, и оно было отменено в связи с недоказанностью примененного насилия. А именно, VBTAI указал, что существуют объективные сомнения, были ли покраснения кожи на шее ребенка вызваны непосредственно действиями воспитателя. В инспекции пояснили, что единственное свидетельство телефонного разговора матери и воспитательницы поступило от Анете — больше никто его не слышал, а Эдуард не дал показаний — по той причине, что устал, ожидая, пока его начнут допрашивать. Показания давались дистанционно, и, по словам адвоката Анете, VBTAI в тот день довольно долго разговаривали с мамой. К тому времени, когда дело дошло до разговора с Эдуардом, он уже устал и отказывался сидеть у экрана.
Суд
После инцидента социальная служба городка предоставила Эдуарду, как пострадавшему от эмоционального и физического насилия, 10 визитов к психологу. Затем психолог подготовил отчет об эмоциональном состоянии ребенка. Психологу, работавшему с Эдуардом, лишь в общих чертах сообщили, что ребенку причинен вред. Идея заключалась в том, чтобы психолог действительно все объективно выяснил. В ходе визита психолог спросила: есть ли в саду воспитательница по имени (…)? Есть! Эдуард поделился, что воспитательница по имени (…) натерла ему шею. Они с психологом просматривали книжку о важном событии в садике. Полистав книгу, психолог рассказала, что случалось с героями книжки барсуком и хорьком, а Эдуард доверил ей то важное событие, которое произошло с ним в детсаду.
Изучив и оценив все материалы дела и доводы, указанные в жалобе, заслушав объяснения заявителя и лица, подлежащего административному задержанию, представителя учреждения и показания свидетелей, суд признал жалобу обоснованной и аннулировал прежнее решение. Судом установлено, что воспитательница применяла к Эдуарду физическое и моральное насилие.
Эвия Рацене, VBTAI
Мотивы решения суда многочисленны, но мы приведем лишь несколько цитат: "Суд считает, что высказывания воспитательницы о том, что Эдуард отвратителен и ее совет выпороть ребенка, прозвучавший в его присутствии, доказывают ее вину в нарушении статьи 81 Закона о защите прав ребенка и подлежит административному взысканию. Нарушение было совершено в присутствии воспитанников в дошкольном образовательном учреждении, что в соответствии со статьей 19 также эмоционально воздействует на других детей. Суд не счел положительную характеристику лица, подлежащего привлечению к административной ответственности, за смягчающие обстоятельства".
В своем решении суд указывает: Законом о защите прав ребенка предусмотрено, что ребенок имеет право на такие условия жизни и благоприятную социальную среду, которые обеспечивают полноценное физическое и интеллектуальное развитие. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года закрепляет право ребенка на защиту от всех форм физического или психического насилия.
Закон о защите прав ребенка также предусматривает, что с ребенком нельзя обращаться жестоко, пытать и физически наказывать, а его достоинство и честь нельзя ущемлять. В том же законе говорится, что под насилием понимается любая форма физической или эмоциональной жестокости, сексуального насилия или иного поведения, которое ставит или может поставить под угрозу здоровье, жизнь, развитие или самооценку ребенка.
Закон определяет физическое насилие — умышленное применение силы при контакте с ребенком или умышленное воздействие на ребенка вредных факторов, в том числе табачного дыма, а эмоциональное насилие — это нарушение самооценки ребенка или психологическое воздействие (угрозы, нецензурная брань, унизительное насильственное обращение с его родственником или иным образом нанесенный ущерб его эмоциональному развитию).
Значит ли это, что в Латвии можно бить и унижать детей, но инспекция не расследует произошедшее должным образом, а встает на сторону взрослых?
Борьба за правду
Таким образом, физическое насилие представляет собой умышленное применение силы, опасное для здоровья или жизни ребенка, а физическое насилие в отношении него может принимать различные формы, такие как побои, наносимые руками или предметом, дергание, тряска и т. д. Физическое насилие, которое используется для наказания или дисциплинирования ребенка, чаще всего связано с избиением. Все формы физического насилия направлены на физическое страдание и боль, а также вызывают у ребенка эмоциональные переживания — напряжение и страх. При применении физического насилия ребенок страдает также эмоционально.
В свою очередь, эмоциональное насилие над ребенком — это действие, которое заставляет ребенка чувствовать давление и стресс, и угрожает или негативно влияет на соответствующее возрасту эмоциональное развитие. Эмоциональное насилие принимает разные формы: игнорирование ребенка, жестокое обращение с ним и так далее, в том числе путем высказывания уничижительных заявлений о ребенке в его присутствии.
Попытка поговорить с руководством детсада, о котором идет речь, не увенчалось успехом — оно отказалось комментировать ситуацию, как и воспитательница, обвиненная в насилии. Пока идет разбирательство, в детском саду воздерживаются от комментариев.
Между тем, Эвия Рацене, директор отдела защиты прав детей VBTAI, подчеркивает: "Мы всегда на стороне детей, мы их защищаем, и насилие ни в коем случае не может быть оправдано".
Говоря о конкретном случае, который заставил мать ребенка усомниться в добрых намерениях VBTAI, Рацене отмечает, что первоначальные доказательства были противоречивыми. Да, инспектор признал факт насилия в первом постановлении, но на момент обжалования решения его уже рассмотрели люди в юридическом отделе инспекции, которые посчитали, что для наказания воспитателя недостаточно доказательств. Часто бывает так, что инспекция принимает разные решения, и два-три раза в год неудовлетворенная сторона, участвующая в деле, обжалует решение инспектора, и оно отменяется.
Рацене также признает, что допрос свидетелей в условиях ограничений из-за Covid-19 велся удаленно и это наложило свой отпечаток, обычно показания берутся лично. Она заявляет, что ряд различных обстоятельств привел дело туда, где оно находится сейчас — в суде. А поскольку дело находится в юрисдикции суда, комментировать его дальше некорректно — суд оценит, имело ли место насилие со стороны воспитателя.
Говоря о расследованиях по административным правонарушениям, которыми занимается VBTAI в целом, Рацене признает, что форму эмоционального насилия труднее всего определить и доказать. Кроме того, у всех разное понимание того, что является или не является эмоциональным насилием. VBTAI постоянно разъясняет эти вещи в работе с детскими садами, однако многие до сих пор не могут уяснить для себя то, что даже повышение голоса, если оно причиняет ребенку дискомфорт, также является эмоциональным насилием. Воспитателям необходимо найти приемы, приемлемые для детской психики. Рацене подчеркивает: VBTAI призывает родителей сообщать о подобных случаях, это не жалоба, а защита интересов ребенка. Каждый имеет право на свое мнение и его защиту.
Адвокат Анете, подчеркивает, что закон о презумпции невиновности, видимо, был учтен после обжалования первого решения, и чиновник выразил сомнение в совокупности доказательств по делу в пользу преступника, а не жертвы. Кроме того, адвокат утверждает, что VBTAI не предпринимал никаких усилий для получения показаний Эдуарда и не принимал во внимание то, что было изложено в заключении психолога.
"Борьба за правду обошлась мне примерно в 800 евро, и придется заплатить еще больше. За эти деньги можно было купить билеты в Испанию для всей семьи. А что делать малообеспеченным семьям, где родители не в состоянии защитить своего ребенка? Получается, в Латвии можно бить и унижать детей, а инспекция вместо того, чтобы расследовать, встает на сторону взрослого? Неужели инспекция думает, что у каждой семьи есть деньги и возможность защитить своего ребенка, потому что в государственных учреждениях этого не делают!"
Синдром маленького городка — семья в опале
Городок, где живет семья Эдуарда, действительно небольшой — все всех знают. Действия Анете многих возмутили. Мать Риналда, одногруппника Эдуарда (которому Эдуард натер платком шею), даже обратилась в сиротский суд с просьбой оценить, может ли Анете воспитывать своих детей. Остальные родители подписали заявление о том, что довольны работой воспитателя и методами ее воспитания. Рацене, представитель VBTAI, комментирует, что нередко в маленьких городках все выступают против того, кто решает проблемы, а не замалчивает их.
"Ах, бедный воспитатель, говорят все, но им наплевать на то, что чувствует мой ребенок. Все хотят оказаться на стороне сильного, даже мои родственники отвернулись от нашей семьи", — со слезами на глазах говорит Анете. Теперь она решила пойти до конца, так как не может оправдать свое бездействие перед сыном.
Стоит отметить, что после случившегося Эдуарда перевели в другую группу, но этой осенью мальчику предстоит пойти в школу. Матери было непросто выбрать школу, ведь в маленьком городке за сыном тянутся сплетни и слухи. В итоге семья записала ребенка в школу в другом городе.
Адвокат Анете подтверждает, что семье сейчас непросто, сработал синдром маленького городка. Однако, как мы уже упоминали, еще ничего не закончено — все стороны вскоре снова встретятся в областном суде.