Защитить своего ребенка: как позаботиться о безопасности детей в интернете

С началом школьных летних каникул становится актуальным вопрос безопасности детей в интернете. Он побуждает родителей сохранять бдительность и, несмотря на занятость, следить и за доступностью неблагоприятного контента, и за жизнью детей возле экрана. Мнением и советами о рисках интернет-среды и способах защиты детей от них делятся эксперты технологической компании Huawei и руководитель Латвийского центра безопасного интернета Майя Катковска.

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Риски нарушения конфиденциальности детей актуальны и в Латвии

Руководитель Латвийского центра безопасного интернета Майя Катковска рассказывает о том, что риски, с которыми дети и молодые люди сталкиваются во время летних каникул, существенно не отличаются от ежедневных рисков, однако летом смарт-устройства гораздо больше используются без надзора взрослых. "Чаще всего риски связаны с конфиденциальностью, потому что рядом нет ни одного взрослого, который следил бы за действиями детей и подсказывал, какой контент нужно или не нужно размещать в интернете. Конечно, актуален и риск соблазнения детей", — заключает М. Катковска.

Чтобы проинформировать общество о риске соблазнения детей, на домашней странице Латвийского центра безопасного интернета https://drossinternets.lv/lv размещен тест самопомощи, который дети могут пройти, рассказав о своей дружбе в интернете. Этот тест создан в рамках кампании "Опасная дружба в интернете", которую этой весной начал Drossinternets.lv в сотрудничестве с Государственной полицией и Государственной инспекцией по защите прав детей. За два месяца тест прошло более 4500 детей и молодых людей в возрасте от 8 до 17 лет. Полученные результаты свидетельствуют о том, что "интернет-друг" пытался уговорить или заставить фотографировать себя в обнаженном виде 16% или почти 800 детей, к тому же 59% после этой просьбы сфотографировали или сняли себя без одежды.

В свою очередь, с 24% проходивших тест несовершеннолетних встреченный в интернете "друг" разговаривал об интимных частях тела, 20% получали от этого лица фотографии или видео, которые заставляли испытывать страх, стыд или замешательство, а 18% детей и молодых людей получали фото, видео или ссылку, где был виден обнаженный взрослый или интимные части его тела. Эти результаты беспокоят, поэтому возникает необходимость выдвинуть просвещение детей по вопросам безопасности в интернете в качестве приоритета для родителей и учебных заведений.

Технологическая компания Huawei тоже выступила с инициативой в целях информирования детей и молодежи об угрозах в интернете. SmartBus — это размещенный в автобусе класс с различными цифровыми устройствами, на которых есть интерактивные пособия и игры. До настоящего времени автобус успел побывать в 126 школах в разных европейских странах. "SmartBus помогает детям распознать киберхулиганство и дает указания, как об этом сообщить. Он учит детей тому, что при использовании сайтов и социальных сетей они могут неосознанно поделиться личной информацией онлайн, где ее увидят другие люди. На реальных примерах они узнают о фейковых новостях и о том, что необходимо проверять факты, а не верить всему, что они видят, даже если источник кажется надежным", — поясняет руководитель отдела коммуникации Huawei Technologies Latvia Инесе Шульжанока.

Отнять у ребенка устройство — это не долгосрочное решение

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Чтобы уберечь своего ребенка от угроз, которые встречаются в интернете, очень важно поговорить с ним, объяснив, как надо действовать в различных ситуациях, и мотивируя ребенка немедленно обращаться за помощью к родителям. К сожалению, иногда родители решают проблему, отняв смарт-устройство, но это неправильный путь, потому что так ребенок не научится правильно реагировать, столкнувшись с различными проблемными ситуациями. Для душевного спокойствия родителей М. Катковска рекомендует устанавливать на смарт-устройствах младшеклассников безопасный поиск Google, чтобы они по ключевым словам не попадали на такие сайты, которые могут оказать на них негативное влияние, а также ограничить контент, который дети получают на платформе YouTube.

В свою очередь, в Huawei AppGallery доступны многочисленные приложения, которые помогут родителям следить за тем, как дети пользуются интернетом. Кроме того, если ребенок самостоятельно загружает приложения на смарт-устройства, можно установить ограничение по возрасту, чтобы закрыть доступ к неподходящим сайтам. М. Катковска подчеркивает, что контролировать каждый шаг ребенка — тоже не лучшее решение, потому что главное — разговаривать с ним, а ограничивающие программы могут быть только дополнительным инструментом мониторинга.

"Я рекомендую в конце дня вместе с ребенком просмотреть увиденный на смарт-устройствах контент, узнать, сколько часов в день ребенок посвящает этому занятию и что другое он мог сделать за это время. Видя, сколько времени тратится на конкретных платформах, родители могут понять, как живет их ребенок возле экрана", — рассказывает специалист.