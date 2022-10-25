Зеленый заставит работать, красный добавит сил: какие цвета настраивают на успех

Ярче всего наш мозг реагирует на два цвета: красный и зеленый. Но есть и другие оттенки, которые, по мнению психологов, могут настроить нас на отдых или помочь расположить к себе собеседника, пишет doctorpiter.ru

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Очень многое в жизни зависит от того, кто и что нас окружает. Есть, например, мнение, что не стоит общаться с неудачниками, чтобы не потерять из-за них успешность. Но еще важно выбрать для своего дома и офиса правильные цвета, чтобы улучшить атмосферу и повысить собственную продуктивность.

Ученые из Института нейробиологии Эрнста Струнгмана и Общества Макса Планка (Германия) выяснили, что больше всего наш мозг реагирует на красный и зеленый цвета.

"Мы записали магнитоэнцефалографию у 30 человек и обнаружили, что колебания в первичной зрительной коре не различались между красными и зелеными стимулами, — объяснил один из авторов исследования Бенджамин Штаух в научном журнале Elifesciences. — Примечательно, что синие стимулы вызывали очень слабый ответ".

Психологи считают, что на основании того, как наш мозг реагирует на цвета, надо окружать себя правильными оттенками. Например, не красить спальню в зеленый, так как у него задача не успокаивать, а возбуждать, заставлять мозг работать активней — как и у красного.

"Нейробиологи провели множество исследований, связанных с тем, как определенные цвета на поверхностях подходят для тех или иных целей", — говорит психолог Салли Огюстен (США) PsychologyToday.

Если нужно расслабиться

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В этом нам помогут светлые цвета. Важно, чтобы они были не насыщенными: подойдут бледно-зеленый, пыльно-голубой, персиковый.

Если требуется дополнительная энергия

Их стоит подбирать для комнат, где расположен тренажер, или там, где вы делаете зарядку. Наиболее "бодрящими" нейробиологи считают благородный зеленый, в каталоге Pantone он называется KellyGreen, или сапфирово-синий. Это насыщенные и средне-светлые тона. Для спальни, кстати, они категорически не подходят, так как будут мешать уснуть.

Если нужно стимулировать творческое мышление

Для комнат, где мы занимаемся музицированием, пишем рассказы и рисуем картины, подойдет зеленый цвет. Также это подходящий оттенок для домашнего офиса.

Когда требуется прилив сил

За это качество отвечает красный. Его рекомендуют не использовать в домашних кабинетах или комнатах, предназначенных для учебы. Он добавляет сил, но снижает аналитические способности мозга. Зато очень бодрит и дает силы при занятиях спортом.

Если нужно заслужить доверие

То ваш выбор должен упасть на все оттенки синего. Его связывают с надежностью.

"Синяя стена идеально подходит, если вы работаете из дома и участвуете в Zoom-конференциях, — советует Салли Огюстен. — Это расположит к вам собеседников".

Теплые или холодные?

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На мироощущение влияют и нюансы оттенков. Например, люди в помещении, которое окрашено или оклеено обоями в теплых тонах, кажутся более дружелюбными. А еще теплые цвета ощущаются физически более теплыми, поэтому в помещениях, лишенных солнечного света, надо делать выбор в пользу них.

Кстати, подумайте над тем, чтобы не красить кухню или столовую в теплые оттенки, если вы планируете похудеть. Оказывается, теплые тона дополнительно усиливают аппетит. Это неплохо, если вы никак не можете заставить себя завтракать. Но к ужину вы вряд ли станете перекрашивать стены, а это опасность пострадать от обжорства на ночь глядя.

Светлые цвета расширяют пространство, более насыщенные, темные — зрительно уменьшают. Но руководствоваться стоит тем, чего вы хотите в итоге: больших открытых мест или камерного пространства для себя и любимого человека?