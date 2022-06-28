Жара опасна не только для людей: 8 советов, как защитить от зноя телефон

Одним из самых больших врагов телефонов летом является жара, которая может не только сократить время работы аккумулятора, но и полностью его повредить. Именно поэтому летом нужно подумать не только о солнцезащитном креме для тела, но и о том, как защитить свой телефон.

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"Мы привыкли к тому, что смартфон по своей функциональности — словно маленький компьютер, однако, в отличие от компьютера, в смартфоне нет встроенного вентилятора или других механизмов, которые бы его охлаждали. Чтобы смартфон работал при допустимой температуре, производители полагаются на пассивные методы охлаждения. Например, если телефон начинает нагреваться, он может отключить некоторые функции, пока не вернется к соответствующей температуре. Но полагаться на это не следует — вместо этого телефон необходимо использовать в жаркую погоду ответственно и беречь его от прямых лучей солнца или жарких помещений, — говорит руководитель технического сервиса одного из операторов мобильной связи. — Самая опасная ситуация возникает, когда перегрелся аккумулятор телефона. О его перегреве могут свидетельствовать трещины вдоль края телефона или то, что устройство становится очень горячим. Это может означать, что уже произошло повреждение литий-ионного аккумулятора, он может воспламениться или взорваться. В такой ситуации нужно срочно выключить телефон и не использовать его, пока он не остынет, а также не заряжать его".

8 рекомендаций, как защитить свой телефон в самое теплое время года

Избегайте прямых солнечных лучей



Если оставить телефон на солнце, он может перегреться, в результате чего может быть поврежден не только аккумулятор устройства, но и микросхемы или экран. Часто мы носим смартфон в кармане брюк или шортов, но там устройство подвергается не только теплу солнца, но и тела, поэтому стоит быть осторожными. В солнечный день телефон желательно хранить в тени, в сумочке или по крайней мере спрятать под одеждой или полотенцем.



Не используйте чехол для телефона



В жаркие дни чехол не рекомендуется использовать вообще, чтобы снизить риск перегрева. Если вы по-прежнему хотите защитить устройство при помощи чехла, выбирайте чехол светлого цвета, который будет отражать часть солнечного тепла.



Не оставляйте телефон в машине



При наступлении теплой погоды следует избегать нахождения телефона в горячей машине, так как температура в салоне может достигать 50 градусов. Если салон автомобиля нагрелся, рекомендуется его вначале охладить, а также не держать телефон под прямыми лучами солнца.



Отключите неиспользуемые функции



Если в жаркий день вы находитесь на улице, старайтесь не перегружать процессор телефона, так как от этого устройство может еще больше перегреться. Рекомендуется отключить функции, которыми в данный момент вы не пользуетесь, например, Bluetooth, Wi-Fi, игры и другие ненужные мобильные приложения.



Переключитесь на авиарежим



Чтобы телефон так быстро не перегревался, можно переключиться на авиарежим. Активизация этой функции обеспечивает, что телефон не потребляет так много энергии, его зарядка меньше, а остывает он гораздо быстрее.



Следите за работой телефона



Если температура повышается, за устройством нужно следить более тщательно: если телефон "зависает" или замедляется его работа, выключите его и дайте ему остыть. Смартфон можно вновь включить, когда он полностью остыл.



Не заряжайте телефон на солнце



Телефон во время зарядки часто нагревается, а его зарядка под прямыми солнечными лучами может вызвать серьезные повреждения устройства. Выбирайте для зарядки место, которое не подвержено воздействию прямых солнечных лучей.



Охладите телефон до комнатной температуры



Если телефон нагрелся, его рекомендуется охладить до комнатной температуры. Извлеките его из защитного чехла, закройте все приложения или полностью выключите. Не кладите телефон охлаждаться в холодильник или морозилку. Не заряжайте и не включайте телефон, когда он холодный. Важно избегать резких и больших перепадов температур, так как это может повлиять на работу телефона.

