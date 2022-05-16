8 мая на инаугурации всенародно избранного президента Коста-Рики Родриго Чавеса была и первая леди — Сигне Зейкате, магистр экономики, мама дочери Изабеллы, латышка.

Delfi виртуально пообщался с Сигне. На вопрос, почему ее муж Родриго стал президентом, она ответила: "Потому что семья и электорат доверяли ему, слышали и поддерживали его. Это позволило нам работать со 100% отдачей. Никакие политические нападки или клевета не уменьшили нашего доверия и любви. Приходя домой, он получает от нас новую энергию".

Сигне родилась и выросла в Риге. Как она сама говорит — в благополучной и любящей семье. Она имеет степень магистра экономики Латвийского университета и работала в Министерстве финансов в системе муниципального финансирования. "Я была активной и трудолюбивой", — рассказывает Сигне. В 2001 году она отправилась в Вашингтон, получив стипендию Хьюберта Хамфри. Но вместо стажировки во Всемирном банке получила предложение о работе.

Новому президенту Коста-Рики нравится Латвия. Он сравнивает ее со страной сказок в детстве. Леса с суровыми елями и соснами, особенно зимой, напоминают ему сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена о далеких северных землях, которые он читал в детские годы. "Ему очень нравится Латвия, мы часто бываем в гостях, поэтому мы решили, что нам нужен собственный дом в стране сказок. Этим летом мы планируем там жить", — говорит Сигне.