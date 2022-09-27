Жить полноценно. Поможем 5-летней Алисе Лукьянович победить детский аутизм

Алисе исполнилось 5 лет. На первый взгляд, это обычная девочка. Она ходит в детский сад, дружит со сверстниками. Очень общительный и жизнерадостный ребенок. Любит маму. Помогает, как может, дома по хозяйству. Но у нее очень серьезное заболевание — детский аутизм.

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Беременность у мамы Алисы протекала без осложнений. Роды начались вовремя, но с осложнениями. В итоге мама не смогла сама родить, и потребовалась помощь врачей. После 12 часов усилий Алиса появилась на свет, но врачи констатировали у нее асфиксию. Сразу после родов Алису забрали в реанимацию, где она находилась неделю. При выписке из роддома врачи сказали, что с ребенком все в порядке, и поводов для беспокойства нет.

Но уже через год родители Алисы стали замечать, что с ребенком что-то не так. Совершенно без повода у Алисы начались истерики. Она плакала и кричала. А когда истерика заканчивалась, Алиса становилась обычным ребенком. Невролог предположил, что это детский аутизм. А еще через некоторое время мама стала замечать у дочери отставание в развитии. В два с половиной года Алиса проходила полное обследование в детской клинической больнице, и психиатр ей поставил диагноз — детский аутизм.

Мама Алисы постоянно водит ее на занятия к физиотерапевту, психологу и другим специалистам, чтобы социализировать ребенка. Но результаты оставляют желать лучшего: Алиса говорит, но только отдельными словами, и отстает от сверстников в развитии.

Чтобы помочь ребенку социализироваться в общество необходимы интенсивные ежедневные занятия со специалистами и использование современной развивающей аппаратуры. В реабилитационном центре "Святая София", где помогают таким детям, Алису ждут на курс таких занятий. В течение полугода с ребенком будут интенсивно заниматься специалисты, используя метод транскраниальной микрополяризации ТКМП(tDCS) головного мозга, методику биоакустической коррекции головного мозга, хромотерапию и другие инновационные медицинские разработки для помощи таким детям.

Стоимость интенсивного курса составляет 3800 евро - для семьи Алисы это огромная сумма.

Фонд "Вера. Надежда. Любовь." и родители Алисы обращаются с просьбой ко всем неравнодушным людям помочь этой девочке пройти интенсивный курс реабилитации.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств, то сделать это можно следующим образом:

• позвонив по номеру 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

• позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

• позвонив по номеру 90006776, ваш вклад составит 7 евро и 11 центов;

• на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Алисы Лукьянович".