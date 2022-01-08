Жить здесь и сейчас: почему это важно в процессе лечения онкологического заболевания

Вещаемая на разные лады фраза «жить здесь и сейчас» и ее модификации «быть в потоке», «быть осознанным», раньше для меня были кодовыми словами, после которых я переставала читать текст. Потому что было много непонятных слов и практика применения не ясна.

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Мы все живем здесь и сейчас, как иначе? В чем разница между твоей жизнью и этим особым процессом жития? Басню Ивана Крылова про стрекозу, которая лето пропела-протанцевала, все помнят, зачем и почему отказываться от планов и устремлений? Как не вспоминать прекрасные или неприятные моменты в прошлом? Забывая прошлое, взращивать у себя кратковременную память золотой рыбки? Лечение онкологического заболевания – долгий и малоприятный процесс, как в нем быть здесь и сейчас?

Что такое настоящее

Для начала определимся, где начинается и оканчивается это настоящее. Настоящее включает в себя не только события сегодняшнего дня, оно содержит в себя все то, что оказывает на нас влияние сегодня.

Вчерашняя встреча Нового года в семейном кругу, от которой осталось прекрасное настроение и радость праздника, сборы сумки для завтрашней операции, все это называется настоящим.

Не относятся к настоящему моменту прошлые негативные воспоминания, которые мешают действовать сегодня. Негативный опыт, ошибки из памяти не выкинуть. Человечество для выживания опиралось на анализ прошлых поступков и результатов этих поступков. Образно говоря, каждый день заходить в одну и ту же пещеру, где сидит динозавр, безрассудно. Но утверждать, что во всех пещерах сидит по чудовищу, означает сузить до минимального размера свой кругозор. И уж совсем лишить себя жизни при биологической жизни, это запретить себе вообще заходить в эти пещеры. Да, выход из дома – это риск, хочется определенности, гарантий.

Скажите мне, что на меня никто не нападет, не обидит, не напугает, и тогда я подумаю идти или нет в эти дали. Так безопасней, но не лишает ли это нашу жизнь красок, риска и переживаний, новых эмоций и новых достижений? Ведь вполне вероятно, что в том лесу действительно опасно, а вот в этом - прекрасные райские кущи. Не узнать, не рискнув, и не выйдя за порог.

Что такое прошлый опыт

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Прошлый опыт - это в своем роде накопленный ресурс для дня сегодняшнего, в том смысле, что исходя из пережитых эмоций, событий, знаний сегодня я являюсь тем человеком, который из всей прошлой жизни сложился. У меня есть опыт, и негативный тоже, у меня есть собственные приобретенные болезни или травмы. Теперь я такой, хотелось мне этого или нет. Так сложилось, в силу разных обстоятельств. Сегодня я честно признаю и принимаю собственные возможности и ограничения и продолжаю жить, меняю свое поведение и стиль жизни, учусь чему-то новому, знакомлюсь с новыми людьми, разбираюсь в сложившихся ситуациях и задачах, получаю от этого новые эмоции и переживания.

Можно, конечно, мысленно отправиться в прошлое, когда небо было голубей, девушки красивей, скорбеть и печалится, что сейчас - не тогда. Это означает отказ от сегодняшней жизни в пользу приятных воспоминаний из серии «вспомнила бабушка девичьи годы». Также можно замереть и постоянно прокручивать негативный опыт, казнить себя, что мог бы по-другому, а не сделал, не сказал, не упредил. Это снова уход в иллюзии, попытка перекроить историю своей жизни. Да, печальные события случились, последствия имеются в сегодняшнем дне, но это наши ограничения и, возможно, боль, которые складывают картинку нашего бытия сейчас.

Предугадывать будущее

Еще одна иллюзия - это моделировать будущее, со всеми подробностями, исходя из тех данных и ресурсов, которые есть сегодня.

Нафантазировать, начать этих фантазий бояться, лишить себя удовольствия жить сегодня. Завтра возникнут новые обстоятельства, новые люди, встречи, события, знания, исходя из них, ты и будешь действовать, решая реально существующие задачи, а не иллюзорные проблемы. Не надо обольщаться, что получится предугадать свое будущее, я уверена, оно сумеет нас удивить.

Как жить "сейчас" при лечении онкологии

Foto: 'Publicitātes foto/Pixabay

Я часто слышу, что в процессе лечения онкологического заболевания, человек запрещает себе жить сегодня, ожидая наступления некого счастливого часа «Х», когда все окончится, и вот тогда можно зажить. Тем самым не находясь сейчас, а убегая в иллюзии, что завтра будет лучше. Как это выглядит? Так происходит, когда отрицаются текущие возможности и состояние тела, когнитивных возможностей. Предъявляются претензии к своим умственным способностям, памяти, забывая про «химический» мозг и последствия химиотерапии. Не организуются и не посещаются праздники, посиделки, какие-то радостные мероприятия, встречи с друзьями для наполнения своего душевного состояния. Все приятное, в том числе поддержание собственной красоты, переносится на неопределенный срок, когда… Вполне возможно - а рак именно такая болезнь - когда будущее может быть связано с лечением очень долго. Нужно будет принимать поддерживающие лекарства, часто посещать больницу, а чувствовать себя не так, как до болезни.

Я стараюсь подобрать убедительные слова, когда слышу от проходящих лечение онкологического заболевания участников группы «Про Жить», что они не будут покупать себе новую одежду, парик, шапочку, платок на время лечения. Часто слышу – «вот окончу лечение, похудею или потолстею, вот тогда». Мне хочется объяснить, что жить здесь и сейчас означает, что не нужно отказываться от обстоятельств текущего дня.

Нельзя отказываться от своей жизни - и особенно в лечении, - нужно наряжаться, украшаться, создавать себе праздники. Все это эмоции, которые нужны в лечении, на которые возможно опереться и выздороветь. Ведь эмоциональный настрой – важная часть лечения.

Упражнения для возвращения в текущий момент

Для помощи себе, чтобы привыкнуть жить в сегодняшнем дне, а не проваливаться в прошлое или убегать в будущее, психологи советуют возвращаться из мыслей и фантазий и ощущать себя на телесном уровне. Для этого существуют следующие упражнения:

1. Сосредоточится на своем теле, на точках, которыми вы соприкасаетесь с поверхностями, обратить внимание на то, то чувствует тело в точках соприкосновения.

2. Обратить внимание на дыхание. Мысленно проследить, как воздух попадает в ноздри и выходит из них.

3. Обратить внимание на собственные мысли – нужно постараться отследить их поток и определить, где вы находитесь – в будущем или прошлом? Постарайтесь вернуть себя в сегодня.

4. Спросите себя о чувствах, ведь именно чувства возвращают нас в текущее время. Спросите себя, что я чувствую сейчас?

Вся эта концентрация на своих ощущениях поможет вернуть себя в текущий момент времени. И понять, что каждый момент нашей жизни неповторим, завтра невозможно будет в него вернуться, и вполне вероятно, что именно сегодня – самое прекрасное время вашей жизни.

Всех тех, кто узнал о своем онкологическом диагнозе, лечится или находится в ремиссии, и кому необходима поддержка, приглашаем в группу взаимопомощи онкологических пациентов «Про Жить» (https://pardzivot.lv).

Будем признательны за помощь, в том числе в виде пожертвований, реквизиты группы здесь – (https://pardzivot.lv/#contact)