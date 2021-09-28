Журнал The Lancet назвал женщин "телами с вагинами" и вызвал скандал

Медицинский журнал The Lancet назвал женщин "тела с вагинами" на обложке последнего номера, посвященного табу вокруг менструации. В сети автора статьи обвинили в ненависти к женщинам, а несколько ученых уже отказались сотрудничать с изданием.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Феминистка Лиза Лазерсон в разговоре с "Газетой.Ru" предположила, что политкорректность журнала на этот раз сыграла с ним злую шутку.

Новый номер The Lancet вышел с цитатой "Анатомию и физиологию тел с вагинами всегда упускают из вида" на обложке. В статье автор рассказывает о том, как выставки в недавно закрывшемся Музее вагины в Лондоне помогали преодолевать стигму на тему менструации.

По мнению феминистки и режиссера Лизы Лазерсон, журналист хотел избежать обвинений в трансфобии (поскольку менструация бывает не только у женщин, но и у трансмужчин), но подобрал очень неудачное словосочетание — "тела с вагинами".

"Возможно, редакторы уважаемого научного журнала Lancet хотели быть политкорректными, используя выражение "тела с вагинами", а получилось как в женоненавистнических статьях двачеров (анонимный форум). Вот это поворот," — сказала Лазерсон.

Публикация журнала в Twitter собрали сотни лайков и тысячи комментариев. Самые популярные из них содержат критику в адрес издания.

"Как вы можете использовать дегуманизирующий термин "тела с вагинами", когда есть слова "женщина" и "женский"?

"Вы провалили войну против стигматизации менструации. Более того, вы усугубили женоненавистничество, стерев слово "женщины". Под "телами с вагинами" могут подразумеваться коровы и кобылы. Перестаньте обесчеловечивать нас".

"Менструальный стыд — ничто по сравнению со стыдом говорить слово "женщина".

"А мужчин вы называете "телами с пенисами"? Ну конечно же нет. Вы используете унизительные термины только по отношению к женщинам, потому что вы женоненавистники. Оставьте себе фальшивое беспокойство о женщинах. Вы его поддерживаете, вы его увековечиваете".

Одна из пользовательниц потребовала от The Lancet извиниться перед читателями за формулировку, обратив внимание на то, что в статье отдается предпочтение трансперсонам.

"Они использовали эту крайне оскорбительную фразу, потому что отдали предпочтения трансгендерам над женщинами, выражая таким образом уважение к первым. Это совершенно неприемлемо. Они должны извиниться".

"Нельзя быть "инклюзивным", исключая женщин".

Тем временем двое ученых заявили, что больше не будут сотрудничать с The Lancet после этого материала. "Написал в The Lancet, чтобы они убрали меня из списка рецензентов, прекратили мою подписку и никогда не связывались со мной по какому-либо поводу", — заявил в Twitter Дэвид Кертис, врач-психиатр на пенсии и почетный профессор генетики Университетского колледжа Лондона.

Несмотря на огромное количество критики, у журнала нашлись и защитники. По их мнению, использование термина "тело с вагиной" способствует инклюзивности в языке.

"Это потому, что трансгендеры существуют и имеют вагины с месячными, о которых вы, TERF ("Исключающий транс-людей радикальный феминизм"), никогда не вспоминаете. Вы не жертва в данной ситуации. Это у вас в голове".

"Спасибо за использование инклюзивного языка. Это очень необходимо в системе здравоохранения сейчас, учитывая барьеры, с которыми сталкиваются небинарные люди".

The Lancet пока никак не комментировал реакцию в соцсетях.