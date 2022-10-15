Злиться на счета - это нормально. 5 полезных навыков для переживания кризиса

Политики, экономисты предупреждают, что эта зима для Европы будет одной из самых тяжелых за очень долгое время. Война, инфляция, рост цен на энергоресурсы — все навалилось сразу и стало постоянным источником тревоги и подавленного настроения для многих. Гость подкаста Delfi "Отчаянный оптимист" психотерапевт Татьяна Голуба поделилась проверенными стратегиями выживания в кризис.

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Некоторым людям оптимизм и устойчивость дается без усилий в силу темперамента, но эти свойства можно культивировать в себе, отмечает психотерапевт.

"Это такая каждодневная работа над собой. Но не силой заставлять себя, а скорее знакомится с собой, искать что мне нравится, что меня вдохновляет, что радует, что успокаивает. Потому что очень много людей действительно теряются и если наступает кризис, то они не могут ответить на этот вопрос", — рассказала Голуба.

Еще до того, как наступил кризис, можно написать себе письмо, в котором перечислить все маленькие вещи, которые наполняют и создают хорошее настроение. Кроме того, даже обычная прогулка или любое движение может улучшить настроение и снизить риски развития депрессии.

Однако иногда депрессия как заболевание неизбежна и человек имеет право попасть в это состояние. "Самое главное — знать, что если я упаду, я смогу встать", — отметила специалист. Если человек попал в это состояние, то важно не оставаться в изоляции. Современный способ позаботиться о себе это обратиться к специалисту — психотерапевту, психиатру или связаться с кризисным центром. Хотя стоимость услуг специалистов по психическому здоровью тоже растет, Голуба напомнила, что есть государственная программа помощи, оплачивающая 10 встреч с психологом или психотерапевтом. Она предупредила, что сейчас возникли очереди к специалистам, поэтому сразу получить помощь скорее всего не удастся.

Кроме поиска источников радости и сил, в кризис пригодится навык смотреть своим эмоциям в глаза и называть их своими именами. То есть, говорить "мне неприятно" в ситуации дискомфорта или "мне страшно", когда возникает тревога насчет будущего. "Если я начинаю это проговаривать внутри, понимаю, что со мной происходит, тогда меньше шансов, что это свалиться [на голову] как коробка с неизвестным грузом", — отметила Голуба.

Другая полезная стратегия переживания кризиса — это не заглядывать слишком далеко в будущее, а справляться с проблемами день за днем, неделя за неделей. В то же время важно сохранять сочувствие к себе. "Это не то же самое, что жалеть себя — "я такая бедненькая, я такая слабенькая". Наоборот, это [говорить себе] "да, окей, тебе трудно, но мы разберемся, давай не будем спешить, давай посмотрим, разберемся"", — привела пример внутреннего монолога Голуба. В сложных ситуациях помогает окружать себя людьми, которые готовы выслушать и побыть рядом.

Больше полезных советов о том, как находить радость в мире, где все плохо в подкасте "Отчаянный оптимист". Также своим опытом и историями из жизни делятся экс-начальница Криминальной полиции Курземского участка Риги Лена Кейне-Каштальяна и ректор Высшей школы культуры и экономики Оксана Лентюшенкова.

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